実は大混乱していたハンガリーGP決勝！　システムエラーで、ブルーフラッグ表示に不具合の悪夢……ベアマン「誰に振られた青旗なのか分からなかった」

F1ハンガリーGPの決勝レースでは、多くのF1ドライバーたちがブルーフラッグを無視してしまうという事態が起きた。これはシステム障害が原因だったようだ。

F1では技術の進歩に伴い、旗による合図についても進化してきた。かつてはコース脇でマーシャルが実際に旗を振るだけだったが、その後視認性の高いライトパネルが追加され、ステアリングホイールのディスプレイにも、フラッグの表示が掲示されるようになっている。

しかしハンガリーGPの決勝レースでは、そのディスプレイに青旗の表示が出ないという問題が発生した。この青旗とは後ろから速いマシンが接近していることを知らせるためのものであり、周回遅れとなるドライバーは、速いマシンに進路を譲らなければいけない。しかしそのブルーフラッグがディスプレイに表示されなかったことで、多くのヒヤリとする場面や、いくつかのインシデントを引き起こした。

「ダッシュボードにもクルマにも、何のフィードバックもなかったんだ」

ハースのエステバン・オコンはそう証言する。

「ブルーフラッグの表示はあった。でも、自分の番号は表示されなかったんだ」

「例えばピットレーンの出口で、アイザック・ハジャー（レッドブル）と競り合うことになった。僕は周回遅れだったんだけど、それに気付けなかった。だから、コーナー3つ分くらい彼をブロックしてしまったかもしれない。エンジニアから『君は彼と競り合っているわけじゃないよ』と言われた時には、もうわけが分からなかった。1周の間ずっと、ブルーフラッグの表示が点滅していたから。本当に分かりづらかった」

取材によれば、FIAはこの問題を認識していたため、マーシャルによる旗と、ライトパネルの表示に頼ることにしたようだ。

Carlos Sainz, Williams Photo by: Liam Fabre

それでもコース上での混乱は避けられなかった。最も顕著な例は、カルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）がオスカー・ピアストリ（マクラーレン）の接近に気付かず、接触してしまったことだろう。ピアストリはこれでタイムをロスし、チームメイトのランド・ノリスに首位を明け渡す要因となった。

「その時点では、周回遅れにされそうになっているとは、まったく思っていなかった。しかもフェルナンド（アロンソ／アストンマーティン）と激しいバトルを繰り広げていて、コーナーで差を詰めようとしていたんだ」

サインツJr.はそう説明した。

「オスカーがそこにいるとは予想していなかった。彼がそこにいたとしても、あるいはそこにいると予想できていたとしても、彼は僕の進路の死角にいたから、正直に言って避けるのは不可能だった」

「もう少しコミュニケーションが取れていたら良かったかもしれない。でも同時に、こういうことはレースで時々起きることだ」

サインツJr.はこの接触について、5秒のタイム加算ペナルティを受けた。本来なら10秒のペナルティが科されることだったが、ピアストリが死角にいたことを考慮し、5秒に軽減された。ただ、システム障害が起きてブルーフラッグが正しく表示されなかったことについては、考慮されなかった。

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ハースのオリバー・ベアマンも、ブルーフラッグが出されているにも関わらずハジャーに進路を譲らなかったとして、ペナルティを受けた。ベアマン曰く、当時は非常に厳しい状況にあったが、ハジャーに申し訳ないことをしたと謝罪した。

「ハジャーとの件でペナルティを受けたことについては、本当に申し訳なく思っている。正直に言ってあの状況は、悪夢のようなモノだったんだ」

そうベアマンは嘆いた。

「インフィールド区間を走っている時には、ミラーを確認する時間なんてほとんどない。しかも毎周ブルーフラッグの警告が出ていた。今回のレースでは、ステアリングの警告表示がうまく機能していなかったから、ブルーフラッグを出されているのが自分なのか、あるいは後ろのクルマなのか、前のクルマなのか、それともまったく別のクルマなのか、判断するのが難しかったんだ」

「もちろん、悪意があったわけじゃない。周回遅れだったし、何か悪いことをしようとしたわけでもないんだ。でも僕がレースに悪影響を及ぼしてしまったとしたら……他のドライバーのレースを台無しにしてしまったかと思うと、申し訳なく思っている」

なおベアマンは、さらにこう説明を加えた。

「レース開始直後、6周を過ぎたあたりからブルーフラッグが出ていて、『あれ？ おかしいな。6周で周回遅れになるほど遅いわけじゃないのに』と思ったんだ」

そうベアマンは言う。

「そこから最終ラップまで、ほぼ毎周ブルーフラッグが出ていた。だから、どれが本物のブルーフラッグで、それが偽物なのか……そしてどれが自分に出されているものなのか、判断できなかったんだ。普段はゼッケン番号が表示されるのに、今回はただの青旗だけだったから」

「さっきも言ったけど、本当に悪意があったわけじゃない。ブルーフラッグが出ている時は、チームの助けを借りてなんとか乗り切るしかなかったんだ」

Additional reporting by Ronald Vording and Stuart Codling