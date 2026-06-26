レッドブルF1、オーストリアGPにアップデート版パッケージを投入。フェルスタッペンの将来にどう影響する？　本人は明言避ける

レッドブル・レーシングにとってのホームレースである今週末のF1オーストリアGPを前に、マックス・フェルスタッペンのF1での将来について、再び大きな注目が集まっている。メルセデスへの移籍の可能性が、再び取り沙汰されるようになったからだ。

メルセデスは現在、ジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリというふたりのドライバーと契約している。しかしラッセルとのオプション契約を行使するかどうかについては様々な意見が飛び交っていて、今週末にも契約延長が発表される見込みと報じるメディアもあれば、逆に来季はフェルスタッペンがメルセデスに加入することになりそうだと言うメディアもある。

レッドブルとしては、当然フェルスタッペンとの契約を延長することを希望している。しかしフェルスタッペンとしては、自身の将来を決めるまでにはまだ待つだけの余裕がある。

これは1年前の状況と多くの点で類似している。昨年同様、レッドブルはフェルスタッペンに対して、勝利を目指せないという現在の状況を好転させることができると示さなければいけない。一方でフェルスタッペンは、契約に含まれる解除条項の存在もあり、望む限り待つことができる。

レッドブルは今季厳しい戦いを強いられており、メルセデスだけでなくフェラーリやマクラーレンの後塵を拝することが多い。当然勝利には届いておらず、コンストラクターズランキングでは4番手。フェルスタッペンをもってしても、ドライバーズランキング7番手に甘んじている。

レッドブルはマイアミGPでアップデートパッケージを投入。これにより、シーズン開幕時点では最低重量から12kgほど重かったRB22は、その超過分を半減させた。またそれに伴い新しいデザインのサイドポンツーンを含む空力パッケージも大幅に改良された。

レッドブルのテクニカルディレクターを務めるピエール・ワシェはmotorsport.comに対し、オーストリアGPで2回目のアップデートを行なうと明言しており、今週末サーキットに登場するRB22には、大きな注目が集まる。

チーム代表のローレン・メキーズは、これまで1周あたり0.3〜0.4秒もあった遅れを、最新のアップデートで0.1秒にまで縮めたいと考えている。ただそれでも、優勝争いに加わるには不十分だと認識している。

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

フェルスタッペンも同様の認識を持っており、オーストリアGPの木曜日に行なわれたメディアデーでは、レッドブルがシーズン開幕以来行なってきた改善は、今後やらなければならないことに比べれば容易なモノであったと語った。

「もちろん、大きく遅れている状況では、そういうステップを踏むのは比較的簡単だ。一番難しいのは、常に最後のステップ、つまり優勝争いに加わることだ」

フェルスタッペンはmotorsport.comに対してそう語った。

「ではどうすれば再びトップ争いに加われるか考えてみよう。今週末にそれが実現できるかどうかは分からないが、チームは常に100%の力を出しきり、マシンを速くするために全力を尽くしている」

「しかし他のチームも常にアップデートを投入していることが分かっている。だからその差を縮めるために、常に少しでも改善点を見つけ出す努力を進めなければいけない。バルセロナではまだ差があることがハッキリと分かった。今週末は少しでも差が縮まることを願っている」

バルセロナ-カタルニアGPまでレッドブルは、高速コーナーでのパフォーマンスを改善することに特に注力していた。マイアミ、モントリオール、モナコといった低速コーナーが主体のサーキットでは、レッドブルはそれなりに競争力を発揮できていた。しかし高速コーナーが多くあるバルセロナ-カタルニアGPに向けては大いに警戒していた。

しかし結果的には、弱点はひとつの要素ではなく、複数の要因によってもたらされたモノであった。高速コーナーでのパフォーマンスは期待はずれとまではいかなかったものの、ライバルからは少しだけ遅れていたのだ。これに限らず、レッドブルはあらゆる面で少しずつライバルから後れをとっていることに気付いたのだ。

「いくつか克服すべき課題がある。高速域での挙動が少し心配だったけど、全体的なバランスの問題だと思う」

そうフェルスタッペンは語った。

「マシンがまだ重いことも分かっているし、ダウンフォースやグリップ、そして縁石を乗り越えて走る精度を向上させる必要がある。こういう点が、マシンの改善に繋がるだろう」

オーストリアGPで投入されるアップデートによって、自身のレッドブルにおける将来にどれほどの影響があると思うかと尋ねられたフェルスタッペンは、こう語った。

「チームとして、今シーズンのスタート地点から目標とするゴール地点まで、確実に向上していきたいと思っている」

「パフォーマンスが不足していることは分かっている。だからマシンの改善に全力を注いている。誰もがそれを望んでいると思う」

夏休みを迎える時に、4番手のままだったらどうするのかという質問も飛んだ。これについてもフェルスタッペンは明確な回答を避けた。

「どうなるか見てみよう。今はまだ答えるのは難しいね。4番手チームのままというのは嫌だから、もっと上を目指したい。今はそのために努力しているところだ」