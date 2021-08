不安は慎重さの裏返し……F1王者ハミルトンとのバトルでノリスが得たモノ「経験の積み重ねが僕の自信に繋がる」

今シーズン、ランド・ノリス(マクラーレン)は2019年のF1デビュー以来最高のシーズンを送っている。しかし、彼はレースを重ね確かな自信をつけているものの、成績に比例して鼻を高くするドライバーではない。

ノリスはレッドブル・ホンダやメルセデスなど上位勢を脅かす走りを見せ、F1第11戦ハンガリーGP以外全てのレースでポイントを獲得しドライバーズランキングでは現在3番手。第2戦エミリア・ロマーニャGP、第5戦モナコGP、そして第9戦オーストリアGPで3位表彰台を獲得している。

彼の走りが光った一番の例は、無論オーストリアGPで同郷のルイス・ハミルトン(メルセデス)と繰り広げた2番手争いだろう。明らかにマシン性能が高いハミルトンに対し、ノリスは寸分の狂いもないディフェンスを見せ7度のF1世界王者を長きに渡って抑え込んだ。

ハミルトンを抑え込み過ぎると、返って自分のレースを失うと判断したノリスは彼を先行させたが、その20周に渡る攻防がノリスにもたらしたモノは大きかった。

2番手に浮上したハミルトンがチーム無線でノリスに賛辞を送っただけでなく、ノリスはホイール・トゥ・ホイールのバトルでも最高のパフォーマンスを発揮できると世界に証明してみせたのだ。

そうノリスはハミルトンとのバトルを振り返った。

「将来もし自分がまたその立場にいて、競い合っていても、彼を様々なシナリオで打ち負かせると分かっていると心強いよ」

「だからといって、突然『僕はレースで勝てるぞ』とか『偉業を成し遂げられるぞ』と信じるようになったワケではない。そのようには変わらない。ただ、僕がまたあの立場になった時、ルイスのような相手に何ができるかを理解しているんだ」

単なるポジション争いではなく、2位表彰台を懸けたバトルという点も、ハミルトンとのオーストリアでの攻防を特徴づけている。だからこそ、“諦めないこと”に意味があったのだ。

そして、彼はハミルトンとのバトルなどを通じ確実に自信をつけているものの、慎重な姿勢を崩さない。その姿は警戒を怠らないハミルトンのレーススタイルにも似たモノがある。

「バトルはメルセデスとのモノだった。そして、プレッシャーが更に高まるルイスが相手だ」とノリスは続ける。

「常にプレッシャーは感じていたし、ミスをしないようになどと気をつけていた」

「でも、もちろんオーストリアでは3番手や2番手を争っていたことがプレッシャーになっていた」

「相手がルイスだからといって、何もかも違うワケではないし、『困ったな、何をしなきゃいけないかな?』というだけだった。でも、とても小さな違いはあった。彼は世界で、そしてF1で最も優れたドライバーのひとりだからね」

「彼はあらゆるチャンスを絶対に逃さず、どうやって僕を抜くかを考えていたはずだ。だから僕が少しでもミスをすれば、同じ状況で他のドライバーを相手にする時よりも簡単に抜かれてしまう」

「だから更に完璧かつ集中している必要がある。でも、20周ほどバトルを続けていた時に、自分のレースを台無しにしているから彼を先へ行かせなければと気が付いたんだ」

「将来、僕がルイスやマックスなどを相手に順位争いをしていた時に、良いパフォーマンスを発揮できるという自信が持てたんだ。安心感とも言うべきかな」

「プレッシャーに晒された時に、ひとつもミスを犯さないとは言わないよ。きっと僕は(ミスを)するだろうからね。でも、僕はとても良いパフォーマンスを発揮できるし、簡単にミスをしたり、すぐに諦めたりはしない」

Lando Norris, McLaren, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulate each other after the race

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images