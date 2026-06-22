7月中旬まで“ノーアップデート”予定のアストンマーティン。モナコとバルセロナで全体的な弱点が浮き彫りに「全員の肩に重くのしかかっている」
モナコとバルセロナの2連戦を終えて、アストンマーティンAMR26の現行パッケージは弱点が多い一方で際立った強みもないことが浮き彫りとなった。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
アストンマーティンF1チームのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックは、性格のまったく異なるサーキットで行なわれたモナコとバルセロナの2連戦を通して、AMR26の現実が浮き彫りになったと語った。
アストンマーティンは、今季からパートナーシップを組むホンダのパワーユニットのパフォーマンス不足が不振の要因と指摘される一方で、エイドリアン・ニューウェイが開発を指揮したシャシーの面でも課題が多いことが表面化している。低速コーナーが中心でエンジン性能の影響が小さいモナコ、主に中高速コーナーで構成されるバルセロナでもチームは低迷し、自社製のギヤボックスのドライバビリティの問題もドライバーから挙がった。
クラックはこう語る。
「ここ（バルセロナ）とモナコではコース特性がこれ以上ないほど違う」
「ここは高速コーナーや中速コーナーが多く、低速コーナーはほとんどない。一方モナコはその逆だ。モナコではタイヤを機能させるのに苦労するし、ここではタイヤを冷やそうとしなければいけない。まったく別物なんだ。だが両方のサーキットで遅れているという事実が、我々があらゆる分野で改善しなければならないことを示している」
前述の通りモナコはパワー依存度が低いため、レース前には多少楽観的な見方をする向きもあったが、現実は厳しかった。予選では最後列に沈み、新規チームのキャデラックの後ろに回った。決勝はフェルナンド・アロンソが乱戦を生き残って10位入賞を果たせたとはいえ、アロンソもパフォーマンス面でポジティブなものは一切ないと話していた。
バルセロナではさらに厳しい結果となった。ランス・ストロールとアロンソは再び予選最後列に並んだが、キャデラックとの差は1秒にまで広がってしまった。そして決勝は2台とも信頼性トラブルでリタイア。予選後、アロンソはアストンマーティンがグリッドで「最悪のマシン」と「最悪のエンジン」であると表現した。
クラックは問題の原因が単一ではないことも認めている。
バルセロナでなぜこれほどペースが足りなかったのかと問われたクラックは、「（原因は）すべてだと思う」と述べた。
「改善が必要だ。もし原因がひとつだけなら、もっと簡単だろう」
そんな中でもアストンマーティンは、他チームのように小刻みなアップデートを行なうことはなく、7月中旬のベルギーGPで投入予定の大規模アップグレードパッケージに注力している。それまで大きな変化が期待できないことは周知の事実だ。
「この状況は全員の肩に重くのしかかっている」
「それはガレージ内でも感じるし、特にドライバーから強く感じる。本当に難しい状況だ」
「一方でチームには強力なリーダーがいる。そしてアップグレードの決断は下された。例え困難があったとしても、全員がその決断に対して全力を尽くさなければならない」
「我々の仕事はモチベーションを保つこと、そしてできる限り学ぶことだ。このクルマでもまだ改善できる点は多い。ただただアップデートを待ちながら同じことを繰り返すのは簡単だ。しかし我々は今のうちに問題を解決、あるいは少なくとも改善する必要がある」
「信じがたいかもしれないが、常に新しいことを学べる。3〜4秒も遅れていると別カテゴリーを走っているように感じるが、それでも多くを学べる。バルセロナはエネルギー面で非常に厳しいコースで、FIAも事前に何度か調整していた。我々はそこから多くを学んだし、最大限のパフォーマンスを引き出すためのプロセス改善にもつながる」
またポジティブな点について尋ねられたクラックは、答えるのが難しいとしつつもひとつだけ挙げた。
「見つけるのは難しい」
「今回の1回のピットストップはとても良かったと思う。だがそれ以外のすべてを改善しなければならない」
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