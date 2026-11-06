F1 サンパウロGP

母国でいきなりF1デビュー！ ラファエル・カマラは冷静「自分の仕事に集中し、楽しみたい」

予定より数ヵ月早く、ハースからF1デビューするラファエル・カマラは、プレッシャーに屈することなく母国レースを味わいたいと語った。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/06 11:24

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Rafael Camara, Haas F1 Team

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ハースはエステバン・オコンを降板させ、来季のドライバー起用が決まっていたラファエル・カマラをひと足早くF1デビューさせることにした。

カマラは、予想よりも早くF1デビューを果たすこと、しかも母国ブラジルでのデビューに緊張していたとしても、その様子を表には出さなかった。

今週末のカマラにとって不利な条件はいくつもある。21歳のブラジル人ドライバーである彼は、独特の特性を持つ2026年型F1マシンを一度もドライブしたことがなく、インテルラゴスでレースをした経験もない。もともとカマラはフェラーリからFP1に出走する予定だったため、マラネロでシミュレータ作業には取り組んでいたが、準備に充てられる時間もほとんどない。

一方、現在FIA F2をリードするカマラには、計り知れないポテンシャルがある。ポルティマオで行なわれたハースとのプライベートテストでは、レギュラードライバーのオリバー・ベアマンがタイムで追いつくのに苦労するほどの速さを見せた。

その走りにハースのチーム代表である小松礼雄は大きな衝撃を受け、来季のシートを託す決断を下した。フェラーリは以前からカマラを将来のスター候補と見ており、育成プログラムの中でも最も高い天性の才能を持つドライバーのひとりと評価してきた。ただし、さらなる磨き上げが必要とも考えられている。

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Rafael Camara, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

その才能にどこまで磨きがかかったのかは、まだ分からない。しかし、国内外のメディアが詰めかけた取材対応やFIA記者会見でのカマラは、やや内気で落ち着いた様子を見せ、今回の大舞台に圧倒されているようにはまったく見えなかった。

今週末、マシンに乗るよう電話で告げられた時の気持ちについてMotorsport.comから尋ねられると、カマラはこう答えた。

「本当に驚いた。F1デビューを果たす場所として、ここはまったく予想していなかった。でも、この機会を得られて本当にうれしいし、今週末チームが僕を信頼してくれたことにも感謝している。だから母国でのレースを楽しんで、コース上で思い切り走りたい」

特に準備期間がほとんどない中で急にF1デビューするとなれば、常に厳しい試練となる。つい最近では、2024年イタリアGPの金曜フリー走行で、後にワールドチャンピオンとなるキミ・アントネッリがクラッシュを喫している。また、アントネッリは昨季のイモラでの母国凱旋時には、周囲からの注目によって大きな疲労を感じていた。

今回の走行が発表されて以降、メディアや注目が急増していることについて、カマラも「いろいろなことが起きるだろう」と認めた。

「でも、問題ないと思う。周囲で何を言われようと、何が起きようと、それが本当に問題になったことはない。僕はいつも自分のことに集中し、自分でコントロールできることに意識を向けるようにしている。外で起きていることは自分ではコントロールできない。だから、自分がやるべきことをしっかりやるためにコースへ向かうだけだ」

2027年のシートをすでに確保していることも、カマラにとっては助けになっている。自分を証明しようと焦ったり、無理をしすぎたりするのではなく、来季に向けた準備を始めることに集中できるからだ。

「できるだけ多くのことを学ぼうとしている。いろいろなことが起きるだろうけど、僕としては前向きに捉えたい。母国で走るのは本当に久しぶりだからね。今週末を楽しんで、思い切り走りたい。もちろん簡単ではないと思う。でも、僕にとっていつも助けになるのは、自分のこと、自分の仕事に集中すること。そして、走るたびに学び、前進していることを確認することだ」

2027年に向けて経験を積むだけでなく、カマラはこの特別な機会を立ち止まって味わうことも忘れないようにしている。

「F3に参戦するようになって、より多くの人に知られるようになった頃から、ブラジルのファンの応援は本当に大きかった。どれだけ声援を送ってくれるか、どれだけ支えてくれるかを見るのは、いつもうれしいことだった」

「みんなの前で、ここブラジルでF1初レースを迎えられるのは、本当に特別なことになる。ファンに素晴らしい週末を届けられるよう、全力を尽くしたい」

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