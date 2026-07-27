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「一体どうやって僕はこの位置にいるんだ？って感じ」フェルスタッペン、予想外のハンガリー2位に驚き

レッドブルのマックス・フェルスタッペンはF1ハンガリーGPで2位表彰台を獲得。しかしこの結果はフェルスタッペンにとっては予想外のモノだった。

Ronald Vording
Ronald Vording
公開日時:
Max Verstappen, Red Bull Racing

　F1ハンガリーGPで2位となったレッドブルのマックス・フェルスタッペンだが、この好結果は予想外だった。

　フェルスタッペンが表彰台に立つのは、これで今季4回目。しかしハンガリーGPでは予選まで苦しい状況が続いていただけに、彼としても信じられない結果だった。

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　レース後、最終ラップに考えていたことを問われたフェルスタッペンは笑いながら次のように答えた。

「一体どうやって僕はこの位置にいるんだ？　って感じだった。衝撃的だったし、今もまだ驚いているくらいだ」

　フェルスタッペンがここまで驚いているのには理由がある。2日目に抱えていた問題が残る中でのレースだったにもかかわらず、好結果を手にしたからだ。彼は予選中、セッションを通じてマシンの空力性能が悪化し続けていると訴えていた。

　予選後、フロアベインの延長パーツが破損していたことが明らかになり、これはパルクフェルメ下にも関わらずFIAの承認を得て交換された。しかしそれで問題が解決することはなかったとフェルスタッペンは言う。

「いや、まったく同じだった。予選後は何も変更できないからね。厳しいレースになることは分かっていたし、実際本当に厳しかった」

「今年のレースの中でも、自分がマシンに乗っていて感じた難しさという意味では、最も厳しいレースのひとつだったと思う。コーナーごとにバランスをマネジメントしなければならなかったんだ。だから、表彰台に立てたのは僕たちにとって信じられない結果だった」

Verstappen is pleasantly surprised by the result in Hungary, but says Red Bull’s problems are far from solved

　予選同様、決勝でもフェルスタッペンはオーバーステアに苦しみ続けた。そのせいでレッドブルRB22の挙動は予測しづらくなり、予選Q3では最後コーナーでスピンを喫した。

「昨日とまったく同じ問題に苦しんでいた。マシンはものすごくオーバーステアで、ある時点ではドラッグもかなり大きかった」

「でも、スタートで前に出られたことが、あの最初のスティントを可能にしてくれたと思う。アンダーカットは許してしまったけど、その後ルイス（ハミルトン／フェラーリ）を抜いたことで、2回目のスティントはかなり楽になった」

「それからチームがソフトタイヤを選択してくれたこともだね。最初は『これで最後までは長すぎるだろう』と思ったけど、結果的にはうまく機能した」

　そしてフェルスタッペンは、ターン1でハミルトンをオーバーテイクした場面を、この日のハイライトに挙げた。

「あそこが唯一のチャンスだと分かっていた。フェラーリも決してペースは悪くなかったからだ。だからチャンスが見えた瞬間に仕掛けていったけど、いいオーバーテイクだったと思う」

　こうした様々な要素が重なった結果、レッドブル本来のペースを考えれば予想以上の成績を手にすることができたという。

「正直なところ、どうして2位でフィニッシュできたのか、今でもよく分からない。でもチーム全体として素晴らしいパフォーマンスを発揮できたと思う」

「予想していた以上の結果を出せたという意味では、少しオーバーパフォーマンスだったかもしれない。状況を考えれば、ポジティブなことだ」

「それからマシンを降りたあとに見たら、理由は分からないけどまたダメージがあった。だから僕たちにとっては本当に簡単なレースではなかったんだ」

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