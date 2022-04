性能差はどれくらい？　メルセデスとアストンマーチンのF1セーフティカーを比較してみた

Listen to this article

2021年のシーズン開幕から現在まで、F1のセーフティカーはメルセデスとアストンマーチンの2社が担当している。

メルセデスF1のスポンサーでもあるCrowdStrikeカラーのレッドに染まったメルセデスAMG『GTブラックシリーズ』と、伝統のブリティッシュ・グリーンを身にまとったアストンマーチン『V8ヴァンテージ』の2台。どちらもファンの目を惹くハイパフォーマンスなロードカーをベースにしたセーフティカーではあるが、サーキットでその後ろを走るF1ドライバーたちにとってはまた別の話だ。

F1 2022年シーズン第3戦オーストラリアGPでは、アストンマーチンのF1セーフティカーのスピードにドライバーたちが注目し、メルセデスとアストンマーチンの2台の性能差にスポットライトが当てられた。

タイヤの温度を保つために十分な速度で走れないことに不満を覚えたマックス・フェルスタッペン(レッドブル)は、アストンマーチンのセーフティカーを“亀”と批判した。

「グリップが少ないし、セーフティカーがすごく遅かった。まるで亀みたいだった。信じられないよ」とフェルスタッペンは語った。

フェルスタッペンだけでなく、シャルル・ルクレール(フェラーリ)やジョージ・ラッセル(メルセデス)など他のドライバーからも同様の発言があり、アストンマーチンのセーフティカーはメルセデスのモノよりも1周当たり5秒遅いと指摘された。

FIAは、セーフティカーの目的は「速く走ること」ではないとドライバーからの批判を一蹴。重要なのは、コース上でアクシデントが発生した際に、ドライバーやマーシャルなどの危険を減らすことに寄与するということだと反論した。

FIAはアストンマーチンのセーフティカーのパフォーマンスに満足しているが、ドライバーからの不満はそう簡単には解消されないことも確か。リスタートに向けてタイヤの温めが重要になるレースでは、再びこのテーマが取り上げられることになるだろう。

では、アストンマーチンとメルセデスのセーフティカーを詳しく見てみよう。

The 2022 Mercedes-AMG GT Black Series safety car leading the back in Jeddah

