F1 サンパウロGP

ローソンに追い風吹いたか。3連戦での奮闘で風向き変わり、レーシングブルズ残留の可能性高まる？

来季の去就が不透明な中で、パフォーマンスを発揮しているリアム・ローソン。その粘り強さが報われることになるかもしれない。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/10 9:18

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Liam Lawson, Racing Bulls

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

シートの保証が得られないとき、F1ドライバーに残された解決策はひとつしかない。誰にも無視できないほど優れた走りを見せることだ。

言うほど簡単ではないが、最近のアメリカ3連戦で自身の将来を懸けて戦ってきたリアム・ローソンは、まさにそれを実践してきたようだ。レーシングブルズがコンストラクターズランキング5位を確実にするほど躍進するうえで重要な役割を果たしたローソン。アメリカGPで9位に入ると、メキシコとブラジルでは2戦連続で7位を獲得した。ランキング5位となれば、チーム史上最高位である。

メキシコシティGPのFP1で、ローソンとシートを争うニコラ・ツォロフが好デビューを飾り、ローソン自身もレッドブルの主力ドライバーであるマックス・フェルスタッペンとの不運な接触に見舞われた。

その後の状況を見ると、来週のラスベガスGPの週末に来季のドライバーラインアップ決定が見込まれるなか、ローソンに有利な方向へと流れが戻ってきたようだ。『The Race』など一部報道によれば、ローソンは最終的に残留する見通しとなり、ツォロフは2027年にリザーブドライバーとしてチームに加入するという。関係者によると、最終決定は間近に迫っているものの、まだ正式な承認には至っていない。

自身の将来を懸けて走り続けることは、ローソンにとって大きな消耗を伴うものだった。もっとも、24歳の彼にとってそれは初めての経験ではない。2023年、負傷したダニエル・リカルドの代役としてF1にデビューして以来、ローソンは事実上、常にシートを懸けて戦ってきた。当初は代役として、そして正ドライバーとしてリカルドの後任になってからも、次のレース週末以降のシートはほとんど保証されていなかった。

その状況は、レーシングブルズとレッドブル・グループ全体がローソンとツォロフのどちらを起用するかという最終判断を先送りし続けた、直近の3連戦で頂点に達した。

もしレーシングブルズが独立したチームだったなら、ローソンとアービッド・リンドブラッドを残留させる判断に迷う余地はなかっただろう。ルーキーのリンドブラッドは、将来的にレッドブル・レーシングへ昇格する可能性を持つ人材と見られている。一方、ローソンにその機会が訪れる可能性は薄れたようだが、彼はトップ4チーム以外のドライバーとして最多となる89ポイントを獲得し、ランキング9番手につけている。

しかし、レーシングブルズにはレッドブル・レーシングのための若手育成という役割がある。そのため、レッドブルのオーストリア本社は、F2で上位を争うツォロフの将来性に大きな期待を寄せていると理解されている。

とはいえ、ローソンを残留させることが、必ずしもレーシングブルズの目的に反するわけではない。もう一方のマシンに安定した比較基準となるドライバーがいることは、今季のリンドブラッドのパフォーマンスを評価するうえでも役立ってきた。また、19歳のツォロフにとっても、リザーブドライバーとして丸1年を過ごすことにはメリットがある。FP1への参加機会が増えるほか、プライベートテストやシミュレータ作業にも取り組めるからだ。

実際、予選での成績でローソンとリンドブラッドを比較すると、その成績はローソンが14勝7敗（スプリント予選抜きでは11勝6敗）で勝ち越している。

予選成績でのチームメイト比較：レーシングブルズ

リンドブラッド 7-14

(6-11 without sprints)

リアム・ローソン

9

(+1.253s in Q3)

オーストラリア

8

15

(+0.334s in SQ2)

中国 (スプリント) 13

15

(+0.019s in Q2)

中国 14

10

日本

14

(+0.386s in Q2)

16

マイアミ (スプリント)

17

(+0.171s in SQ1)

17

(+0.538s in Q1)

マイアミ

12

9

カナダ (スプリント)

DNS

9

カナダ

12

(+0.349s in Q2)

15

(+0.777s in Q2)

モナコ

10

11

(+0.255s in Q2)

バルセロナ-カタルニア

8

10

(+0.052s in Q3)

オーストリア

9

10

(+0.440s in SQ3)

イギリス (スプリント)

9

9

イギリス

10

(+0.411s in Q3)

8

ベルギー

11

(+0.491s in Q2)

9

ハンガリー

11

(+0.405s in Q2)

15

(+0.246s in Q2)

アゼルバイジャン

12

16

(no time - grid penalty)

バーレーンGP

11

17

(+0.281s in SQ1)

シンガポール (スプリント)

8

10

(+0.412s in Q3)

シンガポール

9

9

アメリカ

10

(No lap time in Q3)

9

(+0.088s in Q3)

メキシコシティ

8

14

(+4.638s in Q2 - rain)

サンパウロ

5

レーシングブルズはオーストリアのレッドブル本社から、チームとしてのアイデンティティとパフォーマンスの両面で自立するよう明確に求められている。そのため、アラン・パルメインのようなF1での経験が豊富なチーム代表が、パフォーマンスを最大化するためにローソンの起用継続を望んでいたとしても不思議ではない。

「いつもそうだが、最も重要なのはペース、つまり速さだ。我々が最初に見るのはそこだ」と、パルメインはサンパウロで金曜日にこの問題について質問された際に語った。

「しかし、我々は単にレースで競争するためだけに存在しているチームではない。若い才能を育てる役割も担っているので、その点にも目を向けなければならない。ただし、それは若手を次々とマシンに乗せればいいという意味ではない。彼らの才能を測るために、ある程度の経験を持つドライバーも必要になる」

関係者間の意見の相違が決定を遅らせていることを最も強く示唆したのは、ローソン自身の発言だった。

「アランは僕を本当に強くサポートしてくれていると感じているし、そのことにはとても感謝している。今年、彼やチームと緊密に仕事ができたことを楽しんでいる。もちろん、大きな組織だから……」

パルメインは最近、レーシングブルズのチーム代表兼共同CEOとして2031年までの新契約にサインした。そのため、彼の意見が大きな影響力を持つことは明らかだ。そして、契約に合意する前に、自身が意思決定にどの程度関与できるのかについて、一定の保証を求めていたとしても不思議ではない。

パルメインの上司にあたるレッドブルのコーポレートプロジェクト＆投資担当CEO、オリバー・ミンツラフは、パルメインについて次のように評価した。

「アランは素晴らしい仕事をしている。チームが遂げた進歩は、彼の経験、献身、そして競争心を持った姿勢を直接反映したものだ。彼はF1で結果を出すために何が必要なのかを深く理解し、明確な方向性と冷静さをもたらしている。同時に、スタッフが常に最高の力を発揮できる環境を作り上げている」

一方、ローソンとチームのファンは、ローソンとの再契約を求め、チームのSNSに多くのメッセージを寄せている。

「応援してくれているみんなには感謝している。ここ数週間、その声を目にしてきた。本当にうれしいよ」

そうローソンは語った。

「もちろん、もっとチームからのサポートがあればうれしいけれどね。ただ今は、マシンを走らせることを楽しもうとしている。ほかにもいろいろなことが起きているけれど、正直、自分に何ができるのか分からない。みんなに何を言えばいいのかも分からない。だから今は走り続けて、どうなるかを見守るだけだ」

Racing Bulls is set for its strongest ever constructors' championship result in fifth place.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

最も重要な局面で迎えたサンパウロGPは、おそらくローソンにとってこれまでで最高の週末だった。非常に難しいコンディションのなかで予選5番手を獲得。ジョージ・ラッセル（メルセデス）とシャルル・ルクレール（フェラーリ）のグリッド降格ペナルティにより、決勝は3番グリッドからスタートした。

雨のなかで迎えたスタートでは、マクラーレンのランド・ノリスをかわして2番手に浮上した。しかし、各ドライバーがインターミディエイトタイヤを適切な作動温度に引き上げると、本来のポジションへと後退。ただ終盤に強引な追い抜きを仕掛けたルクレールにペナルティが科されたことで、最終的に7位へ繰り上がった。

パルメインは、2026年シーズンの際立った活躍を見せているドライバーの一人であるローソンにとって、ここ数週間、数カ月がどれほど厳しいものだったかを十分に理解しているとしながらも、決定まであと少しだと語った。

「ドライバーたちにとって、いら立たしい状況であることは理解している。それ以外の人たちにとっても同じだろう。しかし、我々は正しい判断を下したいし、必ずそうする。今後数週間のうちに発表するときには、誰もが納得してくれると確信している……」

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