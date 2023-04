ヒュルケンベルグ、F1復帰後初ポイントでニッコニコ「これからもまだ良い事が起きていくはず！」

Listen to this article

Listen to this article

F1第3戦オーストラリアGPで7位入賞を果たし、F1復帰後初ポイントを獲得したニコ・ヒュルケンベルグ(ハース)は、今後さらなる結果を残していくことを熱望している。

2019年にシートを失い、F1浪人生活を送っていたヒュルケンベルグだが、今シーズンは3年ぶりにハースからフル参戦を再開。開幕から力強い走りを示している。

ヒュルケンベルグは開幕戦から第3戦までで2度予選Q3に進出。開幕戦15位、第2戦12位、第3戦7位と浪人中に何度か代役参戦する機会があったとはいえ、ブランクもある中で良い走りを見せている。

オーストラリアGPでF1復帰から初のポイントを獲得したヒュルケンベルグは、これからのレースに向けてとてもポジティブな様子だった。

「今回のレースからはポジティブなモノを得られたし、僕らは前に進んでいる」

「これからまだたくさん良い事が起きていくと思っている。気分爽快だし、精神的に良い状態にあるんだ。凄くポジティブな気持ちだよ。それに、ハングリーな気分でもある」

「チームと一緒に取り組みを続けて、このマシンを活用したり試したりするのがすごく楽しい。僕らはとても良いリズムや勢いに乗っているし、これを維持して、今後のレースにも持ち越していきたい」

今シーズンのハースは、マシンの戦闘力を上げてきている。ヒュルケンベルグは新車のポテンシャルが証明されたこともあり、序盤戦としては良い形だと語る。

「3年ぶりに帰ってきて、まだ3戦目だ」と、ヒュルケンベルグは言う。

「みんながこの状況に慣れて、すぐに満足できなくなるというのは興味深いしクレイジーだね。この序盤戦で、僕らはQ3に2回進んで、もう1回は11番手になっていた」

「ケビン(マグヌッセン/チームメイト)もサウジアラビアでポイントを獲得しているし、僕も今回(オーストラリアGP)でポイントを獲得した。だから一歩引いた位置で考えてみれば、悪くないシーズンのスタートになっていると思う」

Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, the remainder of the field on the opening lap

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images