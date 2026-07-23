ヒュルケンベルグ、アウディのシート維持に余裕見せる。後任とウワサのサインツJr.に「リザーブなら空いてるよ！」
ニコ・ヒュルケンベルグは、アウディは現行ラインナップに満足していると考えており、カルロス・サインツJr.移籍の噂を冗談交じりに否定した。
F1は夏休みを前にドライバー市場が活発になり始めているが、アウディのニコ・ヒュルケンベルグは噂を広げるつもりはないようだ。
将来が不透明なドライバーが何人もいる中、ヒュルケンベルグはベルギーGPで、アウディのシートを心配していないことを明言し、さらにカルロス・サインツJr.がアウディ入りするとの噂についても皮肉を交えて否定した。
状況だけを見ると、この話題が出るのも不思議ではない。ヒュルケンベルグは今季まだノーポイントで、一方チームメイトであるガブリエル・ボルトレトだけがアウディにポイントをもたらしている。ボルトレトは開幕戦オーストラリアGP、イギリスGP、そしてベルギーGPで計10ポイントを積み上げている。
それでも、アウディ内部では、新プロジェクト1年目として現体制を維持するという姿勢に変わりはないようだ。
だが最近になって再びサインツJr.とアウディを結びつける報道が出たことで、ヒュルケンベルグの将来を疑問視する声も増えていた。
サインツJr.自身はベルギーGPの木曜日に、「最優先はウィリアムズだ」と改めて強調したものの、アウディの有力候補として名前が挙がり続けている。
しかしヒュルケンベルグ本人は、そうした憶測を意に介していない。
「そうだね。夏休み前になると毎年出てくる、いつものF1のノイズだよ」
「チームがガビ（ボルトレート）と僕の両方にとても満足していることは知っている。まだプロジェクト1年目だし、それに契約内容も非常に明確なんだ」
さらに彼は、アウディはまだワークスチームとして歩み始めたばかりであり、チーム首脳陣は現在のドライバーラインアップを全面的に信頼していると強調した。
そして、自身のシートにサインツJr.が座るという噂について直接聞かれると、笑顔を浮かべながらこう切り返した。
「カルロスの噂はいくつか読んだよ。リザーブドライバーのシートなら空いていると思う。でも、彼がそんな役割に興味を持つとは思わないね」
冗談交じりのこの一言からも分かるように、ヒュルケンベルグ自身は自分の将来に何の不安も感じていない。
今夏は、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）の動向を起点に、グリッド全体へ波及する大型移籍が起こる可能性も取り沙汰されており、近年でも最も慌ただしい“シリーシーズン”（ドライバー市場に関する憶測が飛び交う時期）になるとみられている。
しかし少なくとも現時点では、ヒュルケンベルグは明確なメッセージを発した。
「アウディでは、2027年に誰がシートに座るのかという議論は起きていない」
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
サインツJr.、FP1での暴言についてアントネッリから謝罪を受けたと明かす「彼は本当に良い奴だ」 CE交換により10グリッド降格決定
サインツJr.に異例の”1周追加”ペナルティ。セーフティカー中に無許可でラップバックしたと裁定
苦戦続くウイリアムズ、アゼルバイジャンGPでは”まるで新車”になるアップデート投入へ。ボウルズ代表「我々はその時期を待っている」
あまり悪口言いたくないけど……サインツJr.「3、4年前に『この規則でいこう』と判断した人たちは、何を考えていたんだ？」
苦戦続くウイリアムズ。ベルギーGPまでの2週間を活かしてアップデートを成否を検証「我々は誰もやったことのないモノを見つけなければいけない」
ジョージ・ラッセルは完璧主義者！ 元”上司”のクレア・ウイリアムズがその強さを回顧「今年のチャンピオンはアントネッリじゃなく、彼でしょう」
最新ニュース
フォーミュラE東京E-Prix、ナイトレース用照明の点灯テスト完了……いよいよ初走行は明日。25日は隅田川の花火が見えるかも！？
アップグレードが”前進の一歩目”になるのか？ アストンマーティンが『AMR26B』に期待すべきこと
ホンダの2027新MotoGPマシン、開発順調！「現時点ではかなり良い感じに仕上がっている」開発ライダーの中上貴晶が明かす
ペレス、レッドブルで過ごした最後の6ヵ月は”有害”な環境だったと吐露「それでも、あの4年は素晴らしい時間だった」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。