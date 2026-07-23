ヒュルケンベルグ、アウディのシート維持に余裕見せる。後任とウワサのサインツJr.に「リザーブなら空いてるよ！」

F1は夏休みを前にドライバー市場が活発になり始めているが、アウディのニコ・ヒュルケンベルグは噂を広げるつもりはないようだ。

将来が不透明なドライバーが何人もいる中、ヒュルケンベルグはベルギーGPで、アウディのシートを心配していないことを明言し、さらにカルロス・サインツJr.がアウディ入りするとの噂についても皮肉を交えて否定した。

状況だけを見ると、この話題が出るのも不思議ではない。ヒュルケンベルグは今季まだノーポイントで、一方チームメイトであるガブリエル・ボルトレトだけがアウディにポイントをもたらしている。ボルトレトは開幕戦オーストラリアGP、イギリスGP、そしてベルギーGPで計10ポイントを積み上げている。

それでも、アウディ内部では、新プロジェクト1年目として現体制を維持するという姿勢に変わりはないようだ。

だが最近になって再びサインツJr.とアウディを結びつける報道が出たことで、ヒュルケンベルグの将来を疑問視する声も増えていた。

サインツJr.自身はベルギーGPの木曜日に、「最優先はウィリアムズだ」と改めて強調したものの、アウディの有力候補として名前が挙がり続けている。

しかしヒュルケンベルグ本人は、そうした憶測を意に介していない。

「そうだね。夏休み前になると毎年出てくる、いつものF1のノイズだよ」

「チームがガビ（ボルトレート）と僕の両方にとても満足していることは知っている。まだプロジェクト1年目だし、それに契約内容も非常に明確なんだ」

さらに彼は、アウディはまだワークスチームとして歩み始めたばかりであり、チーム首脳陣は現在のドライバーラインアップを全面的に信頼していると強調した。

そして、自身のシートにサインツJr.が座るという噂について直接聞かれると、笑顔を浮かべながらこう切り返した。

「カルロスの噂はいくつか読んだよ。リザーブドライバーのシートなら空いていると思う。でも、彼がそんな役割に興味を持つとは思わないね」

冗談交じりのこの一言からも分かるように、ヒュルケンベルグ自身は自分の将来に何の不安も感じていない。

今夏は、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）の動向を起点に、グリッド全体へ波及する大型移籍が起こる可能性も取り沙汰されており、近年でも最も慌ただしい“シリーシーズン”（ドライバー市場に関する憶測が飛び交う時期）になるとみられている。

しかし少なくとも現時点では、ヒュルケンベルグは明確なメッセージを発した。

「アウディでは、2027年に誰がシートに座るのかという議論は起きていない」