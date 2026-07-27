ノリス「昨年よりも良いドライバーになっている」2026年の成長を実感「今日の勝利がそれを証明」

F1ハンガリーGPで今季初勝利を果たしたマクラーレンのランド・ノリス。彼はタイトル防衛が難しくなりつつある中でも、昨年より優れたドライバーになれていると感じているようだ。

ノリスは昨年、チームメイトのオスカー・ピアストリ、そして終盤に猛追してきた4度王者のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）を退けて初のF1王者に輝いた。

しかし2025年シーズン前半戦にレッドブルが苦戦していたにもかかわらず、フェルスタッペンが最終戦までタイトル争いに加わっていたという事実は、マクラーレンの両ドライバーが、マシンからポテンシャルを最大限に引き出せていなかったことも示している。

そして2026年シーズンはレギュレーション変更によって勢力図が一変し、メルセデスとフェラーリが最速勢力となり、マクラーレンは3番手に後退してしまった。

そうした中、ノリスがハンガリーGP終了時点でランキング5位につけていることは、彼が今季マシンMCL40から現状で最大限のパフォーマンスを引き出している証拠でもある。

特にハンガリーGPでは、その実力を存分に発揮した。

ポールポジションからスタートし、1周目にピアストリの後方へ下がりながらも冷静にレースを組み立て、最終的には後続に15秒差をつけて今季初優勝を飾った。

Lando Norris, McLaren Photo by: Clive Mason / Getty Images

ノリスは終始チームメイトの背後にぴたりとつけ、自身の方が明らかにペースに優れているとして戦略面で優先してほしいとチームへ無線で求めた。そして34〜39周目のピットストップサイクルの中でトップを奪い返した。

首位に立ってからノリスは瞬く間に10秒以上のリードを築き、タイヤを守るためペースを落とすよう指示される余裕もあった。一方、ピアストリは終盤にギヤボックストラブルでリタイアしている。

「今日のレースは、マシンからパフォーマンスを引き出すという意味では、自分のベストレースのひとつだったと思う。毎周を限界ギリギリで走っていたんだ」と、ノリスは言う。

「本当に限界に近かったから、チームから『少しペースを落としてほしい』と言われたくらいだった。自分で言うのは少し気が引けるけど、勝てるかどうかとは別として、昨年よりも今年の方が良い仕事ができていると感じている」

「しばらく前からそう思っていたし、それもずっと言ってきた。でも、それだけでレースに勝てるわけじゃない。でも、今日みたいに十分な速さを持ったマシンがある状況で、自分のパフォーマンスが最高レベルにあるというのが結果で証明されたんだ」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

「いいマシンがあればポールポジションも獲れるし、圧倒的な勝ち方もできる。だから、自分は昨年より良い仕事ができている。いろいろな部分に取り組んできたからね」

「サーキット外でもチームと一緒に改善を進めてきたし、サーキットでもそうだ。できる限り多くの部分で取り組み、小さな改善を積み重ねた結果が今日のレースにつながったんだ」

ノリスはハンガリーGPの週末を迎える前から「昨年よりも良いドライバーになっている」と語っていた。その発言は一部で驚きをもって受け止められたが、ハンガリーGPではまさにワールドチャンピオンらしい走りで自らの言葉を証明してみせた。

「今日みたいにいいマシンがあれば、僕は誰にも負けないと思っている」とノリスは自信たっぷりに語った。

そしてマクラーレンのアンドレア・ステラ代表も、ノリスの成長を実感しているという。

「昨年シーズン序盤を経てからのランドの反応には非常に感心している」

ステラ代表はそう語った。

「良い時も悪い時もあったし、難しい局面もあった。改善すべき点も明確だったし、学ばなければならないことも多かった」

「しかし彼はその課題をしっかり受け入れた。まず本人が努力し、その周囲のエンジニアたち、チーム全体も一緒になって取り組んだ。人間としてもドライバーとしても、本当に素晴らしい成長だったと思う」

「今彼が見せている姿は、その成長の延長線上にあるものだ。ランドは以前よりずっと自信を持っているし、自分のドライビングにおける武器を理解し、それをどう使えばいいかも分かっている。そして何より、自分の感情をよりコントロールできるようになった」

「今日もオスカーの後ろを走っている間、自分の方が速いと何度か無線で伝えていた。しかし、必要以上にフラストレーションを抱くことはなかった。その冷静さがあったからこそ、本当に必要なタイミングでその速さを使うことができ、勝利につながったのだと思う」

「ランドは本当に素晴らしい成長曲線を描いていると思う」