ハイブリッドカーでレースをするべきじゃない！ アロンソ、新規格F1マシンでの走行を猛批判「モナコでドライブした中で最悪の世代のマシン」
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、新世代のF1マシンを痛烈に批判した。
今季は開幕から大いに苦しんでいるアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソ。モナコGPでも大いに批判を繰り広げた。しかしアロンソが批判するのはパフォーマンスが低調なアストンマーティンの今季マシンAMR26ではなく、今季から導入された新しいレギュレーションである。
アロンソは今季から導入させた新世代のF1マシンを、当初から痛烈に批判してきたひとりである。パワーユニット（PU）における電動モーターの出力比が大いに増えたことで、それを動かすための電気エネルギーを回生すべく、頻繁にアクセルを緩める必要性に迫られている。その結果、高速コーナーはもはや挑戦的ではなくなったとして、アロンソは批判しているのだ。
モナコは今季のF1開催地の中でも、特にエネルギーを節約する必要性の少ない場所である。だからといって、ドライバーがエネルギーマネジメントのことを考えなくていいというわけではない。それが、アロンソの不満に繋がったのだ。
「これはおそらく、僕がモナコでドライブした中で最悪の世代のマシンだ」
そうアロンソは嘆いた。
「ブレーキングやアクセルオフによってバッテリーが充電されるという仕組み上、エンジンブレーキの効き方に大きなバラつきが生じるのは当然だ。効きが弱かったり、押されるような感じになったり、逆に全く効かなかったりするんだ」
「バッテリーがフル充電されている状態だと、それ以上充電は行なわれない。つまりエンジンブレーキが効かないということだ。押されているような状態になる」
「これはルールの問題だ。ハイブリッドマシンでレースをするべきじゃない。それだけのことだよ」
もちろん、アロンソの不満は、AMR26が思うように走らないということについてもさらに高まっている。最近特に問題視されているのはギヤボックスの挙動であり、アロンソは「ランダムなシフトダウン」について不満を漏らしている。FP1でもその影響により、ヌーベルシケインの入り口でロックアップ……コントロールを失って、フロントウイングをガードレールにぶつけてしまった。
「ブレーキングの時には、大きく回生ブレーキが作動するんだ」
そうアロンソは言う。
「つまりリヤの車軸では、ブレーキング時にバッテリーにものすごい勢いで充電している。それに加えて次のギヤに入れるために、エンジンブリッピングに連動させるダウンシフトを強いられる。今年は色々な問題が起きていて、僕らはまだ十分なレベルには達していないようだ」
その上アンダーステアに慢性的に見舞われており、ドライバビリティについても「あまりにも不安定」だと語るアロンソ。状況を改善するためには、まだまだやるべきことが多いと考えている。
結局アロンソはモナコGP初日のFP2で、20番手。キャデラックのセルジオ・ペレスにも0.178秒の差をつけられる形となった。
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