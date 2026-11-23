F1 ラスベガスGP

「そんなこと僕に言うんじゃないっ！」 マクラーレン代表が気に入った、ピアストリの無線……偉大なドライバーたちのメンタルに似ている？

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、チームメイトのランド・ノリスに接近した際に「気をつけて」と無線で指示されたことに不満げだった。チーム代表のアンドレア・ステラは、このピアストリの性格を気に入っているという。

Stuart Codling Ronald Vording

編集: 2026/11/23 8:33

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、激戦となったF1ラスベガスGPを3位でフィニッシュした。チーム代表のアンドレア・ステラは、レース中の無線に対するピアストリのある反応を気に入ったという。

マクラーレンはラスベガスGPでは初日から最高速に苦しんでいた。そのため、予選が終わった段階でも、決勝では苦戦すると予想されていた。しかし実際には、優勝したマックス・フェルスタッペンのすぐ後ろ、2位ランド・ノリス、3位ピアストリとダブル表彰台を手にした。

特にピアストリは、パワーユニット（PU）交換のペナルティにより17番グリッドからスタート。ただでさえ苦戦しているにも関わらず、後方グリッドからのスタートとなることで、決勝で好結果を手にするなど想定外だったはずだ。

しかしスリップストリームとオーバーテイクモードが絶大な効果を発揮した決勝レースでは、ノリスは終始上位を争い、ピアストリも次々にポジションを上げていった。そしてメルセデスと同様に、フェルスタッペンにプレッシャーをかけ続けた。

そんな中での41周目、ノリスとジョージ・ラッセル（メルセデス）の真後ろを走っていたピアストリに、レースエンジニアのトム・スタラードからこんな無線が飛んだ。

「チームメイトに気をつけて！」

するとピアストリは、この無線に対してこう言い放った。

「僕に”気をつけろ”なんて言うな！」

ともすれば、ピアストリとスタラードの関係性は大丈夫なのかと、訝しんでしまうようなやり取りだ。

しかしレースエンジニアを務めた経歴を持つステラ代表は、このピアストリの返答を、かつて自分が仕事をした偉大なドライバーたち……つまりはミハエル・シューマッハー、フェルナンド・アロンソ、キミ・ライコネンなどと同じように感じたとして、「気に入った」と語った。

ステラ代表はフェラーリ在籍時代にシューマッハー、アロンソ、ライコネンを担当。ライコネンとアロンソについては担当レースエンジニアであった。その後アロンソと共にマクラーレンに移籍し、現在に至る。

「実際、あれは気に入ったよ」

ラスベガスGPのレース後、ピアストリの無線についてステラ代表はそう語り始めた。

「まさにレーサーとして期待するようなキャラクターだ。以前一緒に仕事をしたミハエル・シューマッハー、フェルナンド・アロンソ、キミ・ライコネンが言った言葉ではないんだ。彼らは決して扱いやすいドライバーではなかったし、彼らはチャンピオンを獲ったドライバーだった」

「でも、まさに皆さんが目にしたいと思うドライバー像だと思う。そして、ピットレーンでやらなければいけないことも示している。ドライバーが明確な目標を持っていることを確認して、『分かった。それ以上何もしないでくれ』と感じさせるまで、その指示を出し続けるんだ」

「コクピットの外から見ていると、まさにそこが理想的な状態だと感じる。だから今回の状況に関して、ピットウォールもオスカーも、素晴らしい働きをしたんだ」

「まさにあれが、チームとドライバーの連携で理想とする状況なのだ。そしてこれは、我々が経験してきたことから学んだものだ」

マクラーレンのノリスとピアストリの連携も、優れたものではないかもしれない。シンガポールGPのスプリントでは、それこそ同士討ちを喫して大きなチャンスを逃した。

しかしラスベガスでふたりは、チーム内の規律を守り、直線スピードが劣るというハンデを克服し、スリップストリームとオーバーテイクモードを巧みに活かしてポジションを上げ、好結果を手にした。またも同士討ちしたフェラーリ勢とは大違いだ。

ステラ代表曰く、低グリップのサーキットは、これまでピアストリにとっての弱点だったという。しかし最近ではかなりの進歩を遂げているようだ。

「今回のレースでは、PUをうまく活用することと低いグリップの中でのドライビングに加え、オスカーが自信と積極性を持って走っていたことがより明確になった」

そうステラ代表は語った。

「つまり、彼はマシンと一体化しているんだ。彼の持ち味であるレース能力、そして集中力を、改めて発揮し始めている」

「このことはシーズン終盤に向けて非常に有望であるし、来シーズンへの足掛かりともなるだろう」

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