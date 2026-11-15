F1

最後はチームをクビになり終焉したリカルドのF1キャリア。今明かす苦悩と本音「肩を叩いてくれたことに感謝している自分もいる」

F1を去ってから2年、ダニエル・リカルドがキャリアの終焉について胸中を明かした。そこにはフラストレーションだけでなく、精神的な健康を損なうほどの苦しみもあったという。

Benjamin Vinel

編集: 2026/11/15 2:46

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

写真：: Red Bull Content Pool

元F1ドライバーのダニエル・リカルドが、F1のポッドキャスト番組『Beyond The Grid』に出演した。その時の彼は以前よりも落ち着き、どこか達観したような印象を与えた。

リカルドがF1の華やかな世界から離れて2年が経った。自分自身を振り返る時間を得た彼は、F1で過ごしたキャリア最後の数年間を、新たな視点から見つめられるようになった。

キャリア最後の数年間は、苦難の連続だった。マクラーレンのシートを失ったリカルドは、レッドブル復帰を目指して2023年に古巣アルファタウリ（RB／レーシングブルズ）に戻ったが、かつての輝きを取り戻すことはできず、その願いはかなわなかった。マクラーレン時代もイタリアGPで衝撃的な優勝を成し遂げたとはいえ、それを除けば、2年間で一度も表彰台に上がれなかった。

レッドブルはRBの2台目に若手のリアム・ローソンを起用する決断を下したため、リカルドは2024年シーズンの途中で解雇された。望むような形でF1キャリアを終えられなかったリカルドだが、レースをする精神状態ではなかったと気付くようになっていったという。

2024年シンガポールGPを最後のレースとして迎えた際の心境について、彼はこう語った。

「その頃には、もう打ちのめされることに疲れ果てていた。というか、完全にやられてしまっていたんだと思う」

「それでも、まだハングリー精神はあったし、主に自分に対して何かを証明したいと思っていた。でも、もう限界だと感じる瞬間もあったし、同時に現実を認めたくなかった部分もあったと思う。人は時に『自分ならできる。自分は強い。乗り越えられる。十分な実力がある』みたいな感じで、自己防衛をしてしまうんだ」

「でも、『ああ、もうこんなの楽しくない。ここにいたくない』と思うことも確かにあった。それでも、一晩寝れば大丈夫、休めばまたうまくいくと思い込んでいた。そして、良いレースが1回でもあったりすると、『よし、情熱が戻ってきた』と思えるかもしれない、と」

「もちろん、まだ夢のような結末を望んでいた。レッドブル・レーシングに戻りたかったし、マックスと再びチームメイトになって、もう一度トップ争いをしたかった。それが実現すれば最高だっただろう。でも心の奥底では、自分がどんどん燃え尽きていくのを感じていた」

「さまざまな要因があって、かつてのようなレベルでパフォーマンスを発揮し、競い合うことが難しくなっていたのだと思う。自分より年上なのに、今も高いレベルで戦い続けているドライバーもいる。だから、人それぞれ違うのだろう」

「これまでの間に起きた様々な出来事によって、たくさんの痛みや苦しみが積み重なっていた。それらすべてを心の外に追いやってレースに集中することが、僕にはとても難しくなっていたんだ」

「もしチームが契約を延長し続けていたらどうなっていたのか」

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Photo by: Erik Junius

リカルドは、仮に自分が解雇されていなかったとして、自分自身でキャリアに終止符を打つという、ある意味で健全な決断を下せていたかどうか自信がないという。

「今振り返ってみると怖いのは、自分が今そういう状況（現役）じゃないことにどれだけ満足しているかを踏まえても、もしチームが僕との契約を延長し続けていたらどうなっていたのか、ということだ。僕はずっとレースを続けていたのだろうか。自分で終わりを決めることはできたのだろうか」

「実際、何度かそうしたいと思ったことはあった。今でもはっきり言えるが、2022年のモナコGP後、僕はアパートにいて、チームと話をしていた。そのとき『もうこんなことはしたくない。もう終わりだ』と言ったんだ。こういう話をしたのは一度ではない。2015年のシルバーストンもそうだった」

2022年のモナコGPの時点で、リカルドはマクラーレン2年目で、入賞を逃すレースが続いていた時期だった。モナコでも予選14番手、決勝13位に終わっていた。そして2015年もレッドブルで同じく不振に陥っていた時期であり、イギリスGPでは予選で10番手に沈むと決勝は電気系トラブルによってリタイアした。

「周囲には『君は素晴らしい。まだやれる』と言ってくれる人たちがいる。そして、結局はそうした声に耳を傾けてしまうんだ。彼らに悪気がないことは分かっている。でも、自分自身の考えと向き合う時間がほとんどない。そうした状況が続いて、今でもレースを続けていたかもしれない。それはそれで恐ろしいことだと思う」

リカルドはそう語る。

「キャリアの終わり方について、今でも納得はしていない。でも、チームが肩を叩いてくれたことに感謝している自分もいる。今もレースを続けていたいとは思わないからだ」

味わった屈辱

写真: Steven Tee / Motorsport Images

それでも、キャリアが突然終わりを迎え、ワールドチャンピオンになるという夢を失ったリカルドは、自身が失敗したという感覚や、屈辱感に苦しんだと振り返る。

「幼い頃からレースを始めて、長い年月をかけていくうちに、ある種の容赦のなさを身につけていくんだと思う。でも、それは自分自身に対しても向けられるものだ。自分に非常に厳しくなるし、自分自身に多くを求めるようになる」

「例えばあの時の僕にとっては、必要なレベルのパフォーマンスを発揮できなかったこと、シーズンを最後まで戦い抜けなかったことなど、そうしたことすべてが失敗と言えた。そして、それが屈辱につながるんだ。自分は失敗した。かつてできていたことが、もうできなくなってしまった、と」

「その感情と向き合おうとしていた次の数ヵ月、僕はただ、その屈辱から逃げていたのだと気づいた。人前に出ると、『ハハハ、楽しくやっているよ』という感じで、お酒を飲んだりしていた。でも本当は、心の奥底にある深い痛みや悲しみから逃げていただけだったんだ。『もう終わってしまった。ガキの頃からワールドチャンピオンを目指し、レースで勝つことを夢見ていたのに』と」

そこでリカルドは一歩引くことを決めた。F1のパドックや、それに伴うメディア対応から距離を置き、自分ひとりで過ごす時間を優先した。

「ドライビングという点だけでも燃え尽きていた。感情面などを考えるまでもなく、ただ疲れ切っていたんだ」

「あらゆるものから離れる時間が必要だと分かっていた。人と会うことからも離れたかった。昨年はひとりで旅行に出かけることが多く、ハイキングなどもたくさんした。自分ひとりで息をつく時間が必要だったんだ」

しかし、グランプリを8度制した37歳のリカルドは、昨年5月にインディ500を観戦。その経験が、モータースポーツへの情熱を再び呼び起こした。

「再びファンの立場になったことで、自分がやっぱりモータースポーツを愛していると思い出したんだ」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 フェルスタッペン、フェラーリのチーム運営に疑問「僕がチーム代表なら、ナンバー1ドライバーをふたり揃えるなんてことはしないな」

More from

Benjamin Vinel





メルセデスF1”冬の時代”、グラウンドエフェクト規定の4年間も「完全な敗者ではなかった」とウルフ代表誇る



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



メルセデスF1”冬の時代”、グラウンドエフェクト規定の4年間も「完全な敗者ではなかった」とウルフ代表誇る





雨のサンパウロでなぜそんなに速い！？ 今年もオーバーテイクショー開演のフェルスタッペン、強さの秘訣を語る



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



雨のサンパウロでなぜそんなに速い！？ 今年もオーバーテイクショー開演のフェルスタッペン、強さの秘訣を語る





アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」



F1



F1



サンパウロGP



3 日前



アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」

More from

ダニエル リカルド





ダニエル・リカルド、F1キャリアの大きな転換点を振り返る「もう一度やり直せたら……その先で何が起きていただろう」



F1



F1



アメリカGP



9 日前



ダニエル・リカルド、F1キャリアの大きな転換点を振り返る「もう一度やり直せたら……その先で何が起きていただろう」





インディ500ってやっぱり特別！ ダニエル・リカルド初の現地観戦で「子供の頃の気持ちや思い出がよみがえった」



F1



F1



バルセロナ-カタルニアGP



4 ヵ月前



インディ500ってやっぱり特別！ ダニエル・リカルド初の現地観戦で「子供の頃の気持ちや思い出がよみがえった」





リカルド、インディ500初観戦にワクワク！ F1から見たインディカーの偏見否定「ちゃんとリスペクトしているよ」



IndyCar



IndyCar



Indianapolis Road Course



5 ヵ月前



リカルド、インディ500初観戦にワクワク！ F1から見たインディカーの偏見否定「ちゃんとリスペクトしているよ」

More from

レッドブル





レーシングブルズのシート獲得逃したツォロフ、2027年はレッドブル系チームのリザーブに。今季は角田裕毅＆岩佐歩夢の日本人ペアが務める



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



レーシングブルズのシート獲得逃したツォロフ、2027年はレッドブル系チームのリザーブに。今季は角田裕毅＆岩佐歩夢の日本人ペアが務める





ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」



F1



F1



サンパウロGP



3 日前



ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」





FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に



F1



F1 4 日前



FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に

最新ニュース





グレシーニ、新世代MotoGPの2027年もファクトリー勢との勢力図は「今とほぼ同じ」と予想



MotoGP



MGP MotoGP 43 分前



グレシーニ、新世代MotoGPの2027年もファクトリー勢との勢力図は「今とほぼ同じ」と予想





これが新王者アントネッリの秘密の武器！ アリソンTDが明かす「彼は非常に大胆なドライバーなんだ」



F1



F1 F1



サンパウロGP



15 時間前



これが新王者アントネッリの秘密の武器！ アリソンTDが明かす「彼は非常に大胆なドライバーなんだ」





F1アカデミーのテストでも好タイム！ 注目の18歳・佐藤こころがKYOJO CUPで1勝・ランキング2位。将来は「どこで走っても速い選手に」



KYOJO CUP



KJC KYOJO CUP 16 時間前



F1アカデミーのテストでも好タイム！ 注目の18歳・佐藤こころがKYOJO CUPで1勝・ランキング2位。将来は「どこで走っても速い選手に」





「マルティンの走りは奇跡」アプリリアのリボラCEO、骨折から2週間で魅せたカタールGPの走り大絶賛



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



17 時間前



「マルティンの走りは奇跡」アプリリアのリボラCEO、骨折から2週間で魅せたカタールGPの走り大絶賛

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録