「マシンに適応できないなら、レベル不足」ノリス、2026年マシンへの適応でラッセルに辛口。フェルスタッペンにも反論

2026年型F1マシンは、複雑化したエネルギーマネジメントによってドライビングへの要求が大きく変化しており、多くのドライバーが高速コーナーへのアプローチを見直さなければならない状況に置かれている。

メルセデスのジョージ・ラッセルもそのひとりで、今季はマシンへの適応に苦戦。一方でチームメイトのキミ・アントネッリは自然に新世代マシンへ順応し、ランキング首位を走っている。

しかし、今季メルセデスを追う立場にあるマクラーレンのランド・ノリスは、ハンガリーGPでラッセルの苦境について聞かれると、あまり同情を示さなかった。

「僕は人生で毎年ドライビングスタイルを変えてきた」

ノリスはそう語った。

「彼の場合は20年間そのスタイルが機能してきたんだろうけど、僕の場合は違った。僕のドライビングスタイルが機能したのは2018年、F1初テストの年くらいだ。それ以降はずっと変え続けてきた」

「F1で経験を積めば積むほど、適応力は高くなるべきだと思う。違うマシンに適応できないなら、それは十分なレベルではないということだ」

「それが僕たちの仕事だし、そのために何百万ドルもの報酬を受け取っている。良いマシンでも悪いマシンでも、扱いやすくても難しくても、与えられたマシンを速く走らせなければならないんだ」

Mercedes' George Russell is having to dig deep to get on top of the 2026 Mercedes and try to match Kimi Antonelli. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ノリス自身も2025年前半は、予選でマシンの限界性能を引き出すことに苦しんでいた。しかし技術的な改善とドライビングスタイルの修正によって復調し、タイトル争いへ返り咲いた。そして、その適応作業は2026年型マシンでも続いているという。

「今のところ、僕は毎レースごとに前戦のことを完全に忘れて、新しいマシンの運転を一から学び直しているような感覚なんだ」

「もちろんドライバーによって違いはある。でも僕にとってF1でのキャリアは、毎シーズン自分のドライビングスタイルを変えてきた歴史だった」

2026年の新パワーユニットの使い方はかなり複雑になっていることも、今年のドライバーの悩みのタネだ。制御にかかわるソフトウェアの自己学習機能がかなり敏感であり、ドライバーの操作の僅かな違いや変化が、ラップ後半に大きな差になって現れることがある。

そのためドライバーからの評判は芳しく無く、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）からは「今季の予選はPUのご機嫌次第」といった声もあった。

パワーユニットの影響が大きくなったことで、外部からは純粋なドライバーの実力とパワーユニットの性能を切り離して評価することが、これまで以上に難しくなっている。

ノリス自身も、現在のパワーユニットの挙動がランダムに感じられることへの不満は同じく持っている。しかし、「もはやドライバーが違いを生み出せなくなった」というマックス・フェルスタッペン（レッドブル）の見方には賛同しなかった。

「もちろん違いは作れるよ」とノリスは語った。

「確かに、一部のコーナーでは差が付きにくくなっているし、全体的にタイム差は縮まっているかもしれない。でも、本当に優れたドライバーなら、ほとんどのコーナーでまだアドバンテージを作ることはできる。そういうドライバーは、やはり前にいるはずなんだ」

高速コーナーの一部がエネルギーを充電するための区間となったことに加え、2026年型マシンはダウンフォースが減少したことで、中速コーナーではむしろドライバーの技量がより重要になっているとノリスは考えている。

「シルバーストンやスパのような高速サーキットでは、ラップタイムを稼げるコーナーは少なくなっている」

「でも、ここハンガロリンクのようなコースではまったくそうは思わない」

「ターン11やターン4への進入速度が昨年より高くなっている一方で、グリップは少ない。だから実際には逆なんだ。優れたドライバーであれば、これまで以上に差を作れるチャンスがあると思っている」