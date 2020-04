■私の仕事

私はレースエンジニアだ。キミ(ライコネン)のマシンを担当している。6人のエンジニアと6人のメカニックがひとつのグループとなって働いている。簡単に言えば、私の使命はマシンをできる限り速くすることだ。

■レースウィークエンドのスケジュール

通常我々は水曜日に現地に到着しているので、木曜日にはサーキットに向かえるよう準備ができている。マシンのセットアップに関しては、その前日にファクトリーにいるエンジニアから送られてくる。サーキットに着いたらタイヤエンジニアともその情報を共有する。

その後すぐにいくつかのミーティングが行なわれる。タイヤ戦略やセットアップに関するものだ。もちろんドライバーとも話をして、金曜日(フリー走行)の走行プランについて話し合う。そしてマシンをFIAの車検にかけ、寸法などが合法であることを確認する。

そして金曜日には早い時間にサーキットに到着し、最初のセッションの1時間前にミーティングを行なう。走行プランに関する情報を確実に全員に共有するためだ。そしてフリー走行1回目の後にブリーフィングがあり、2回目のセッションの後には少し長いミーティングがある。金曜日にいろんな情報を手にできるので、この日のミーティングは非常に重要だ。これで残りの週末、特にレースに関する戦略をほぼ固めることになる。

土曜日と日曜日の流れはとても似ている。違いを強いて言うなら土曜日にふたつセッションがあることくらいだろうか。予選前には、どのタイヤを準備するかや、走行ごとに何をするかを話し合うミーティングがある。そして予選後に我々はもう一度話し合いの場を持ち、スターティンググリッドが決まったことを踏まえ、改めてレースの戦略を確定させる。日曜日の朝にもブリーフィングがある。

Julien Simon-Chautemps, Senior F1 Race Engineer of Kimi Räikkönen, Alfa Romeo

■私の仕事で最も重要なこと

驚くかもしれないが、私は技術のスペシャリストであることが最も重要だとは思っていない。私の仕事はひとつの分野のスペシャリストになることではない。様々な分野をカバーしているエンジニアがたくさんいるので、彼らの言うことを理解できるようにあらゆることを知っている必要がある。

最も重要なのは、高いコミュニケーションスキルを持っていることだと思う。なぜなら私のようなレースエンジニアは、メカニック、エンジニア、そしてチーム代表などいろんな人と話をして、情報を集めなければいけないからだ。

彼らは十人十色だ。そんな彼らをまとめ上げ、それぞれの持つ最高の資質を引き出すことが求められるんだ。

■これなしでは仕事ができない3つのツール

まずはラップトップだ。これにはあらゆる部門の重要な情報が満載されている。

次にストップウォッチ。レース前の最終準備はまるで軍事活動のように、正確なタイムスケジュールの下で進めなければいけないからだ。我々のスポーティングディレクターもそうしているが、我々は全ての出来事に目を光らせていないといけない。いつタイヤが装着されて、いつドライバーがマシンに乗り込んだか、などだ。それらが時間通りに進んでいることを確認するために、ストップウォッチが必要なんだ。

物事は非常に機械的に進んでいるので、私から誰かに何かをするよう言うことはないだろう。ただ、全てがスムーズで正確に実行されている必要があるんだ。そして最後のひとつは、メモを取るためのペンだ。

Julien Simon-Chautemps, Senior F1 Race Engineer of Kimi Räikkönen, Alfa Romeo and Frederic Vasseur, Team Principal of Alfa Romeo Racing

