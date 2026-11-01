F1 メキシコシティGP

アントネッリを襲う、チャンピオン獲得間近の”緊張”と体調不良「今夜は10時間くらい眠って、決勝に備えたい」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、周囲からの雑音、そして体調不良の影響を受け、メキシコシティGPの予選は緊張を強いられたと語った。

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

公開日時: 2026/11/01 8:03

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

今週末に今季のF1ワールドチャンピオン獲得を決める可能性があるアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、プレッシャーを感じ、不必要な緊張感の中で走ることになったと認めた。

アントネッリはFP3では最速だったランド・ノリス（マクラーレン）から0.001秒差の2番手につけた。しかし予選では、良い走りをすることができず5番手。マックス・フェルスタッペン（レッドブル）が1グリッド降格ペナルティを受けるため、決勝レースは4番グリッドからスタートすることになった。

アントネッリは今回、自身が9位以上でフィニッシュするか、ジョージ・ラッセル（メルセデス）とルイス・ハミルトン（フェラーリ）以外のドライバーが優勝すれば、チャンピオン獲得を決めることになる。さすがにその緊張感は感じているようだ。

加えてアントネッリは、体調不良にも見舞われた。木曜日は発熱のためにメディア対応を欠席。体調は順調に回復しているもののまだ万全の状態ではなく、エネルギーが足りないような感触を覚えているという。

「とても疲れている。まだ完全に回復したわけじゃないし、正直に言って楽な週末ではなかった」

アントネッリはそう説明した。

「そしていつもよりも少し緊張していた。どこに行っても、時間帯に関係なく、同じことを聞かされるんだ。みんなに『もう決まったようなモノだ』と言われるけど、自分の性格上、できる限りその雑音を遮断しようとしてきた」

「でも簡単じゃなかった。今日は特に緊張していた。Q2では中古タイヤではまずまずの感触だったけど、Q3では新品タイヤでグリップを見つけるのに苦労し、1周をまとめ上げるのに苦労したんだ」

「でも明日はチャンスがあると思う。まだ4番手だし、新品のソフトタイヤを1セット残している。それを活かして前進できればいいなと思っている」

アントネッリは、今週悩まされた体調不良は「すごく酷かった。高熱が出ていたし、胃腸も不調だったんだ」と説明した。しかし今は睡眠不足であるだけだという。

決勝レースに向けてアントネッリは、フェラーリには敵わない可能性を覚悟しているが、まずはスタート直後のターン1を無事に通過することだけを願っている。ターン1では毎年、何らかの混乱が起きるのだ。

「ターン1までは長い直線なので、うまくスタートを決めることが重要だ。うまくいけば、少し順位を上げられるかもしれない」

そうアントネッリは付け加えた。

「もちろん、混乱に巻き込まれないように気をつけなければいけない。ターン1はいつもとても難しいからね。でも良いスタートを切れれば、ポジションを上げるチャンスは十分にあると思う。レースペースでは僕らはフェラーリほどは強くないと思うけど、それでも良い結果を出せるはずだ」

「予選では疲労が最大の原因だった。1周をうまくまとめられなかったことも原因のひとつだと思う。あちこちでミスがあり、それはもちろん残念。でも今は、しっかり休みたいと思う」

「調子が良くなかったことは自覚している。予選前から体調が万全ではなく、少しエネルギーが足りないなと感じていた。言い訳にはならないけど、最高のパフォーマンスを発揮できていなかった」

「メラトニンを大量に摂取して、10時間くらい眠れるようにしたい。とにかくリラックスしたいんだ。そして家族も来てくれたから、一緒に過ごせるのは嬉しいね」

「できるだけレースのことを考えて、ぐっすり眠って、明日に備えたいと思う」

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