19歳アントネッリ、パパからの愛のムチ。悪癖のトラックリミット違反に「次やったら首根っこを引っ張るぞ！」

アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、F1ベルギーGPで勝利し今季6勝目を挙げた際、レース後に父から祝福を受けながらも、同時に“愛のムチ”も受けたという。

F1の世界では改善できないものは存在せず、あるのは改善されていないものだけ……そう言われることもある。どんなに優秀なドライバーであっても、レース後にはもっといい走りができたと考えるものなのだ。そんな教訓を、アントネッリは家族を通して学んでいる。

ベルギーGPでアントネッリは、トラックリミットの違反により2度の警告を受けた。彼のレースエンジニアであるピーター・ボニントンは穏やかな口調でそれを伝えていたが、アントネッリ曰く父からの言葉はかなり手厳しかったという。

アントネッリはハンガリーGPを前にしたメディアセッションで、次のように語った。

「皆さんも知っての通り、僕はコースを広く使い過ぎてしまうところがある」

「今はそこを改善しようと取り組んでいる。スパを振り返ると、あの2回のトラックリミット違反は本当にくだらないものだった。自分でも『自分はいったい何をやっているんだ？』と思った」

「レースでは、必要なら（コース幅いっぱいを）使わなければいけない場面もある。でも必要のないところで使ってしまうと、自分自身を苦しい状況に追い込むことになる」

「だから、そこは確かに今取り組んでいる課題のひとつだ。そして父は、（ベルギーGPの）レース後に最初にそれを指摘した人のひとりだった」

「父は『おめでとう。でも……』と言った。彼はいつも“でも”が付くんだよね。それで、『次に意味もなくトラックリミットを超えるようなことがあったら、ニワトリみたいに首を引っ張ってやるぞ』と言われた」

レーシングドライバーは本能的に限界に挑戦したり、その限界を超えようとしたりするものだ。そのため、イン側の縁石をショートカットしたり、逆に縁石の外まで膨らむことでタイムを稼ごうとする。それを抑止するためにトラックリミット違反のペナルティが存在する。ペナルティが出るのは後者のケースが一般的だ。

予選でトラックリミットを逸脱すると、当該のラップタイムは抹消。一方で決勝では4回違反すると5秒のタイムペナルティが科される。ベルギーでは警告のみで済んだアントネッリだが、彼は今季すでに2度ペナルティを受けている。

そのうちの1回はバルセロナ・カタルニアGPだが、この時アントネッリは終盤にマシントラブルでリタイアしたため、レース結果に5秒加算されたもののリザルトへの影響はなかった（そもそも当初はFIAの自動検知システムが4回目の違反を見逃していたため、物議を醸したが）。

もう1回はマイアミGPのスプリント。この時は4番手でフィニッシュしたものの、5秒加算によって6位へ降着した。もっとも、スプリントは決勝より獲得ポイントが少ないことが彼にとっては救いだった。

興味深いのは、担当エンジニアであるボニントンがバルセロナ以降、アントネッリへ無線を介して絶妙なバランスで警告をしていることだ。必要な場面ではさらにプッシュするよう促しつつも、トラックリミットについてはペナルティへ“リーチ”がかかる3回目ではなく、2回目の段階で注意を促している。

「素晴らしいチーム、そして素晴らしい家族に囲まれていることが、ここまでの道のりを支えてくれた。そして今なお支えてくれている」とアントネッリは語る。

「父は僕にとって精神的な支えのような存在だ。たくさんのことを一緒に共有してきたし、セッション後やレース後、予選後に父の意見を聞くのがいつも楽しみなんだ。カート時代からずっとそうやってきた」

「そして、この旅を父と一緒に歩めることは、本当に大きな意味がある。特に今年のようなシーズンでは、家族の支えはとても重要だ。何より、父は誰よりも僕のことを理解してくれている人だから」

「父は今でも僕のキャリアの中で本当に大きな役割を果たしてくれている」