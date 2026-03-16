レッドブルのハジャーとあわや大クラッシュ！？　生き残れたのは「幸運だった」と5位ベアマン

オリバー・ベアマン（ハース）はF1中国GPの1周目にアイザック・ハジャー（レッドブル）との間で発生した恐ろしい瞬間を回避できたのは、幸運だったと語った。

ベアマンとハジャーは1周目に6番手争いをしていたが、バックストレートに向かう際、危ない瞬間があった。ハジャーが高速のターン13で唐突にコントロールを失ったのだ。

ベアマンはそのハジャーのことを間一髪で回避……しかしランオフエリアの奥まで進まざるをえなかった。

「本当に一瞬の出来事だった。マシンが突然スナップしてしまった」と、ハジャーは語る。

「何か操作をする時間すらなかった。ただスピンして、それで終わりだった」

そして間一髪回避できたベアマンは、クラッシュを避けられたのは幸運だったと語った。

「正直に言って、あれを避けられたのは本当に運が良かった」

ベアマンはそう振り返る。

「つまり、今こうしてここに立っていられるのは幸運だったと思う。正直、あれはとてつもないクラッシュになっていた可能性がある」

「今日は風の影響もあって、あのコーナーはレースを通して本当に難しかった。マシンバランスがずっと不安定だったんだ。僕だけじゃなくて、みんなそうだったと願うよ。僕にとっては本当に難しかったからね」

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

「アイザックも僕もハードにプッシュしていた。正直、そのコーナーはもう抜けたと思った瞬間に、次の瞬間には彼のマシンが横を向いていた。そして僕は0.1秒くらいの中で避けようとした。左に行って、コース外に出て避けるしかなかった。それでまた最後尾に戻ってしまったんだ」

「今年の僕のレースは、オーストラリアと中国の両方で、1周目の後にはほとんど最後尾になっている。でもそこから追い上げていったし、その後のレースは本当に素晴らしかった」

なおベアマンの説明はやや誇張されている。実際には1周目終了時点で12位であり、後方には6名がいた。その後9周をかけてカルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）、リアム・ローソン（レーシングブルズ）をオーバーテイクし、ベアマンはトップ10に復帰した。

さらにセーフティカー出動後、ベアマンは「40周の予選ラップ」のような走りで次々とライバルを抜いていった。そして最終的に5位という見事な結果を手にした。

「そうだね、コース上でいくつかオーバーテイクを決めた。あの時はレッドブルより速かったし、アウディよりも速かった。それは強みだったし、マシンのフィーリングも素晴らしかった」

「それからセーフティカーのタイミングも本当に良かった。1周目の不運は、セーフティカーのタイミングである程度相殺されたと思う。結局、すべてが終わった後にはスタートしたときの位置にほぼ戻っていた。つまりピエール（ガスリー／アルピーヌ）のすぐ後ろだったんだ。1周目の混乱の前、ちょうどその位置にいたからね。素晴らしいことだ」

「その後のペースは本当に強力だった。トラフィックをクリアできたし、正直なところ40周の予選ラップをやっているような感じだった。そこは楽しかったよ」