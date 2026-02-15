アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？
レッドブルのアイザック・ハジャーは2026年シーズンに、マックス・フェルスタッペンのチームメイトとして、勝利を争っていくことが可能だと考えている。
Isack Hadjar, Red Bull Racing
写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
2026年シーズン、レッドブルへの昇格を果たしたアイザック・ハジャー。マックス・フェルスタッペンのチームメイトはここ数年苦しい戦いを強いられてきたが、ハジャーは今年優勝を争えると強気だ。
ハジャーは昨年レーシングブルズからF1にデビューしたばかり。2025年第3戦から急遽レッドブルに昇格した角田裕毅が思うような成績を残せなかったことで、2026年にその後任としてレッドブル行きが決まった。
トップチームの一角であるレッドブルへの昇格を果たした格好だが、そこには一抹の不安もある。近年フェルスタッペンのチームメイトとなってきたドライバーは、角田をはじめことごとく苦戦を強いられ、短期間でチームを去る結果になっているからだ。
しかし今のところハジャーのレッドブルでの挑戦は、良い兆候を見せている。
レッドブルは今年から自社製パワーユニットを使うため、当初はかなり苦しむことになるのではと見られていた。しかしテストでは好調な走りを見せており、一転有力視される存在となっている。
ハジャーはバーレーンテスト2日目午前に油圧系のトラブルに見舞われ、走行時間を削られてしまったが、そんな中でもその日の5番手タイムを記録。新シーズンに向けて自信を深めている。
「トップドライバーたちと勝利を争うワクワク感は、これからも確実にあるだろう。それこそが一番大事なことだ」
ハジャーはバーレーンでそう語った。
「その戦いをとてつもなく速いマシンでできたら、なおさら良いだろう。少し気分が良くなるからね」
「当然、初優勝は視野に入っている。実現したら最高だね」
「他のチームよりも、僕たちのマシンが速いペースで進化していく姿を見たい。そうなればとても楽しめるだろう」
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Kym Illman / Getty Images
さらに、2026年マシンのRB22でその目標を達成できる自信があるかと問われると、ハジャーは鋭く一言、「ああ」と答えた。
その歯切れの良さは、2週間前に行われたバルセロナでの非公開シェイクダウン中のクラッシュについて尋ねられた際にも変わらなかった。彼は2日目の最終コーナーでコースオフしており、その原因を、雨に濡れた路面でウエットタイヤからインターミディエイトへ交換したことにあると説明している。
この時、F1界では当然のように、2019年のプレシーズンテスト2日目にガスリーがクラッシュし、その後レッドブルで悲惨な12戦を過ごした出来事との比較がなされた。「ハジャーも同じ運命を辿るのか」「歴史は繰り返されるのか」といった疑問が投げかけられた形だ。
こうした話をすべてをぶつけられたハジャーは、皮肉を交えて次のように返した。
「クラッシュした瞬間、真っ先にそれを考えたよ。ピエールのことをね。だからTwitterを開いて全部読んで、『ああ、今シーズンは終わったな』って思った。正直、それで気持ちを切り替えたんだ」
大幅なレギュレーション変更やフェルスタッペンのチームメイトという立場にも動じることなく、初優勝を狙うハジャー。開幕後の実際の走りはどうなるか、注目だ。
アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？
