F1 ラスベガスGP

ハジャーが提案した、自転車レースのような戦略……しかしレッドブルはその効果を理解できず「スリップストリームを過小評価していたみたい」

レッドブルのアイザック・ハジャーは、F1ラスベガスGPで自転車ロードレースのような戦術を提案。チームとしてはその成長ぶりに感銘を受けているという。

Christian Nimmervoll Ronald Vording

公開日時: 2026/11/26 11:04

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

写真：: Mark Thompson / Getty Images

アイザック・ハジャーはF1ラスベガスGPの決勝レースを4番グリッドからスタートし、すぐにチームメイトのマックス・フェルスタッペンのすぐ後ろ、2番手に浮上した。

レースはスリップストリームとオーバーテイクモードを使い合う格好となり、各所で抜きつ抜かれつの激戦が展開された。

それはフェルスタッペンとハジャーとて例外ではなかった。ハジャーはフェルスタッペンに十分オーバーテイクを仕掛けられる状況にあった。しかしハジャーの担当エンジニアであるリチャード・ウッドは、チームとしての最優先事項はタイムを失わずに周回を重ねることであり、ハジャーに対して「マックスに攻撃を仕掛けるな」と指示を飛ばした。

ハジャーは自信家でありながら、レッドブルへの忠誠心を忘れない。そのため、その指示に忠実に従った。

それでも、ラスベガス・ストリップでのスリップストリーム、そしてオーバーテイクモードの効果は絶大。どうしてもフェルスタッペンに追いついてしまう。そしてフェルスタッペンも、首位の座を譲るつもりはない。前述のウッドからの指示は、後続のメルセデス勢との差を広げるためのものだったが、ハジャーはフェルスタッペンに詰まってしまうことで、ラッセルを引き離せない。

「僕を抑えるのをやめてくれないか？ そうしないと、タイムを失うだけだ」

ハジャーはそう無線で訴えたが、ウッドはそれまでの作戦を貫くように指示する。

「チームの指示はジョージをディフェンスすることだ。そうしないと順位が上下してしまうことになる」

しかしラッセルはレッドブルの2台を抜き去り、先頭に立つシーンがあった。しかしエネルギーマネジメントの違いにより、レッドブル勢が即座に抜き返す。そんなレースが続いていった。

ハジャーが求めていた戦略は、自転車のローテーション走行のようなものだ。

ロードバイクなどのスポーツ自転車で集団走行する場合、先頭の人物を複数人で交代しながら走行することがある。

これは先頭のサイクリストは空気抵抗を受けるが、その後方につけるサイクリストたちはスリップストリームを使うことができ、体力の消耗を抑えることができるのだ。しかしずっと同じサイクリストが先頭を走ると、その人物だけが消耗してしまう。そのため定期的に先頭のサイクリストを定期的に入れ替えるのだ。

ハジャーはこれと似た形で、自身とフェルスタッペンが交互に先頭を走る形にしてはどうかを提案したのだ。

しかしレースの特異な展開にやや戸惑っていたレッドブルは、ハジャーの提案にあまり関心を示さなかった。ラッセルとの差を広げるために先頭を交代するというアイデアは、フェルスタッペンの耳に入れられることすらなかった。少なくともフェルスタッペンのオンボードカメラ映像には、そういう提案は一切記録されていない。

ついにハジャーの我慢は限界に達した。

「いいかい？ 今から例を見せるよ。何が起きるか見てみてよ」

そう言ったハジャーは、ターン14でフェルスタッペンに攻撃をするのを避けるためにアクセルを緩めるのではなく、アクセルを踏み続けた。その結果は劇的だった。

ハジャーはフェルスタッペンを抜き去り、数メートル先行。しかしチームプレイヤーとしての立場を忘れていないハジャーは、アクセルを緩め、フェルスタッペンに首位を明け渡した。彼の主張は十分に伝わった。

「無理だ。ストレートでは差が大きすぎる。思っているよりも、後ろを抑え込むのはずっと難しい。嘘じゃない」

ハジャーはそう無線で訴えた。

ハジャーは、自分が一旦フェルスタッペンの前に出て、次の周にフェルスタッペンが首位を取り戻す……それを繰り返していけば、レッドブルとしてもっと速く走ることができるはずだと主張したのだ。お互いにスピードを落とすのではなく、スリップストリームの効果を活かして、集団のペースを維持しようとしたのだ。それが至極単純な提案だった。

これは全て、決勝レースの8周目に起きたことだ。そしてその直後、レッドブルの1-2体制が崩れた。ラッセルがハジャーを交わし、2番手に上がったからだ。

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

決勝レース終了後、チームがフェルスタッペンのリードを何としても守ろうとしたことで、かえってチャンスを逃すことになったのではないかと尋ねられたレッドブルのローレン・メキーズ代表は、ハジャーの指摘は真っ当だったと認めた。

「確かにその通りだ」

そうメキーズ代表は言う。

「まず最初に言っておきたいのは、誰もがこのコースがエネルギー効率の悪いコースだと認識していて、レースで多くの駆け引きが繰り広げられると予想していたこと、そして予想をはるかに超えるスリップストリーム効果を目の当たりにしたにも関わらず、50周にわたって1周に2度もオーバーテイクが行なわれるとは誰も考えていなかったということだ」

言い換えれば、レッドブルですらスリップストリームの効果がこれほどまでに極端になるとは予想していなかったのだ。

「なぜそう言うのか。最初の数周で、我々全員がこのレースの新たな現実に適応しなければならなかったと、心から思っているからだ」

それが、レッドブルのストラテジストたちがハジャーが提案した戦略に消極的だった理由を説明している。

「毎周前後を入れ替えるのが、最後まで最速で走り切る方法だとは思えなかった。答えは永遠に分からないだろう。それに、2台のマシンがお互いに後方からの攻撃を守るのを助け合う方が、間違いなく良いと考えていたのだ」

とはいえ結局のところ、ハジャーとフェルスタッペンが交互に先頭を走ることが、ラッセルから逃げるのに役に立ったかどうかは、誰にも断言できない。というのもハジャーのフロントウイングは、セーフティカーランが解除された直後に突如弾け飛んでしまったからだ。

ハジャーのF1初優勝への望みは、この瞬間に断たれた。レース後の取材に応じたハジャーは、やや苛立ち気味にこう語った。

「誤解なんてなかった。混乱を起こそうとしたわけじゃない。ただ頭を使っていただけだ」

意図的かどうかは別として、ハジャーがレッドブルの戦略に対する皮肉を語ったようにも聞こえる。ハジャーは自身が提案した戦略の意図を、こう説明した。

「レースを理解しているからこそ言えるのは、とにかくできるだけ速く走る必要があるということだ。速度は関係ない。とにかく走って、追い抜いて、追い抜かれて、そしてまた追い抜く。とにかく走り続ける必要がある。もし僕がペースを落とせば、後ろのマシンに追い抜かれてしまう。40km/hも差が生じてしまうこともあるからね」

ハジャーは、レッドブルがスリップストリームの驚異的な効果を過小評価していたと考えている。

「彼らはスリップストリームの駆け引きがどれほど大きいかを理解していなかったと思う。ただ後ろを走っていれば、ジョージに抜かれないというわけにはいかない。僕も攻めて、お互い全開で走って、追い抜いて、また追い抜かれるしかない。ものすごい速いレースだった。後ろに下がってポジションを譲れと指示されたら、それは僕にとっては機能しないことだ」

ハジャーは不満を募らせている。しかしこの一戦は、チーム内でのハジャーの立場を大きく向上させたかもしれない。

まず第一に、フェルスタッペンに匹敵するパフォーマンスを発揮できるドライバーだということを、改めて表明した。しかも無線を巧みに使って、フェルスタッペンを追い抜こうとしていたのではないかという疑念も払拭できた……自分の順位だけでなく、チーム全体のパフォーマンスを考えていたことがわかったからだ。

こういう姿勢は、チームとの信頼関係を築く上で重要であり、メキーズ代表はその点を高く評価した。

「正直に言って、彼は本当に素晴らしい走りを見せてくれたと思う」

「彼は実力でそこにいた。速さがあったから、そして攻守両面の動きを非常に良く理解していたからこそ、そこにいたんだ。我々にとってこれ以上ない最高の情報だった。さらにバトルは後回しにして、後続に追いつかれないように集中するように指示した時も、彼はそれをよく理解してくれた」

メキーズ代表にとって今回の出来事は、ハジャーの今シーズンの成長を改めて示したものだった。

「今年何度も言ってきたように、彼はレースごとに着実に進歩している。今日もそれを改めて実感した。4番グリッド、そして決勝では首位や2番手を走った。先週末は2位と3位だったが、順位を入れ替えなければいけなかった。だから、これは良いニュースだ」

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