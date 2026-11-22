F1 ラスベガスGP

レッドブルのハジャー、セーフティカー中の”不必要な減速”によりペナルティ。カマラと接触したペレスにも次戦グリッド降格の厳罰

レッドブルのアイザック・ハジャーは、F1ラスベガスGPの決勝レース中、セーフティカー先導中に不必要に遅く走ったとして、ペナルティを受けた。

Benjamin Vinel

編集: 2026/11/22 12:01

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

F1ラスベガスGPのレーススチュワードは、セーフティカー中に必要以上の低速走行をしたとして、レッドブルのアイザック・ハジャーに10秒のタイム加算ペナルティを科した。

19周目、キャデラックのセルジオ・ペレスとハースのラファエル・カマラが接触し、ペレスはウォール突き刺さった。これによりセーフティカー出動が宣言された。

この時先頭を走っていたのはレッドブルのマックス・フェルスタッペン。2番手にはチームメイトのハジャーが続いていた。ただハジャーの後方には、多くのマシンが等間隔で連なっていた。

このタイミングで各車がピットに入り、タイヤ交換義務を消化した。しかしハジャーは非常に遅く走り、前を行くフェルスタッペンのタイヤ交換が終わった直後、自身もタイムを失うことなくピットストップすることを狙った。この周回のハジャーのペースは、フェルスタッペンよりも4.288秒遅かった。

この低速走行をスチュワードは問題視。レース後に10秒のタイム加算ペナルティがハジャーには出された。ただハジャーは、セーフティカー解除直後にフロントウイングが突如壊れたことで大きくポジションを落としたため、ペナルティはそれほど痛手にはならなかった。

「セーフティカー先導中、ターン13とターン14の間のストレートを走行していた6号車のドライバー（ハジャー）は、チームから『5秒、5秒、5秒』という指示を繰り返し受けていた」

スチュワードのレポートにはそう記されている。

「この指示に従い、6号車は大幅に減速し、一時は前方を走る3号車（フェルスタッペン）よりも約100km/h遅い速度で走行した。スチュワードは、この大幅な減速は意図的なモノであり、前方の車両との間隔を確保するためであって、安全上の理由によるものではないと判断した」

「これによりチームは、ピットレーンでチームメイトの後ろで待機する時間を無駄にすることなく、ダブルスタック・ピットストップを実施できることになった」

「さらにこの行為により、6号車の後方を走る車両に直接的な影響を及ぼし、それらの車両は減速を余儀なくされた」

これによってハジャーには10秒のタイム加算ペナルティを科されることになった。

なおレース後にペナルティを科されたのはハジャーだけではない。ペレスはカマラとの接触の責任を問われ、次戦カタールGPでの5グリッド降格ペナルティという厳罰を受けることになった。

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