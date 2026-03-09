本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」

VLN
フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」

母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」

F1
オーストラリアGP
母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」

「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む

F1
オーストラリアGP
「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む

VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

F1
オーストラリアGP
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

アストンマーティン・ホンダ、コクピットの異常振動は依然酷いまま？　アロンソ「バッテリーとは別に解決する必要があるからね」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、コクピットの異常振動は依然酷いまま？　アロンソ「バッテリーとは別に解決する必要があるからね」

F1は新時代突入でマリオカート化？　特大ブーストで順位を入れ替え合う様が「”キノコ”を使ったみたいだ」とルクレール

F1
オーストラリアGP
F1は新時代突入でマリオカート化？　特大ブーストで順位を入れ替え合う様が「”キノコ”を使ったみたいだ」とルクレール

【動画】超ギリギリ！　コラピントが開幕戦スタートで見せた“神回避”。失速ローソンにあわや追突

F1
オーストラリアGP
【動画】超ギリギリ！　コラピントが開幕戦スタートで見せた“神回避”。失速ローソンにあわや追突

まさに間一髪！　コラピントがスタート失速のローソンをミラクル回避「大事故になりかけた。本当に運が良かった」

F1
オーストラリアGP
まさに間一髪！　コラピントがスタート失速のローソンをミラクル回避「大事故になりかけた。本当に運が良かった」
F1 オーストラリアGP

まさに間一髪！　コラピントがスタート失速のローソンをミラクル回避「大事故になりかけた。本当に運が良かった」

フランコ・コラピントは、F1オーストラリアGPのスタートでリアム・ローソンのマシンへの衝突を間一髪で回避し「自分は本当に運が良かった」と語った。

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
編集:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

写真：: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

　メルボルン・アルバートパークでのF1開幕戦オーストラリアGPを終えて最も安堵したのは、14位でフィニッシュしたフランコ・コラピント（アルピーヌ）かもしれない。彼はスタートであわや大事故という場面に遭遇していた。

　今季のF1はパワーユニット規則の変更でMGU-Hが廃止されたことにより、ターボチャージャーの回転をアシストする機構がなくなり、発進がより難しくなっている。実際開幕戦のスタートでも、蹴り出しが良いドライバーとそうでないドライバーの差は大きく、かなりの順位変動が起こった。

　中でも8番グリッドを獲得していたレーシングブルズのリアム・ローソンは最悪のスタートとなり、一気に18番手までポジションを落としてしまった。

　スタートで何が起きたのか尋ねられたローソンは次のように語る。

「正直、まったく分からない。スタートを切ったのに全然動かなくて、完全にパワーを失った。それから5秒くらいはパワーが戻らなかった」

「数秒後にようやくパワーが戻ったけど、今度はホイールスピンした。何が起きたのか分からない。テストではこんなことは一度もなかった」

　グリッドを離れノロノロと進むローソンに追突しそうになったのが後続のコラピント。既にかなり加速していたコラピントにとって、目の前に突然ローソンのマシンが現れたような格好となったが、レーシングブルズのマシンとピットウォールの間のわずかな隙間をかいくぐって回避し、大事故を免れた。

関連ニュース:

　コラピントも、非常に危険な思いをしたと振り返った。

「スタートでは、リアムがグリッドで止まってしまっていて、僕たちは大きなクラッシュになりかけた。正直に言って、1周目を無事に通過できたのは本当に運が良かった」

「本当に運が良かった。こういうことは新しいマシンでは起こり得るけど、あれは本当に危険だったし、かなりヒヤッとする瞬間だった。とにかく無事に通過できてよかった。右リアを少しウォールに当ててしまったけど、それくらいだった」

　大事故を回避したふたりは、そのままレースを続行。スタートで下位に沈んだローソンはポイント圏内まで挽回することができず、13位。チームメイトの新人アービッド・リンドブラッドが8位に入ったのとは対照的だった。

「かなり悔しい」とローソンは言う。

「昨日はすごく良い日で、2台ともいいポジションにつけていた。レース中のペース自体は悪くなかったと思うけど、エネルギーマネジメントなどいろいろな問題と戦い続けることになった」

「だから後で見直すつもりだけど、まったくクリーンな一日ではなかった。スタートだけでなくレース中も問題と戦い続けていたから、残念だ」

　そしてコラピントはローソンの後ろ14位でのフィニッシュ。フォーメーションラップ直前の作業禁止時間にメカニックがマシンに触れてしまったことで、ストップ＆ゴーペナルティを受けたことが痛かった。

「長いレースだったね」とコラピント。

「今週末はペースに苦しんでいた。バーレーンの後だったから、もっと良い結果を期待していたんだけどね。それにストップ＆ゴーも受けて、さらに30秒以上失った。本当に厳しい午後だった」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 この規則どうにかしてくれ！　F1開幕戦終えてもフェルスタッペンの不満は収まらず「シーズン途中にでも解決策が見つかるのを期待している」
次の記事 【動画】超ギリギリ！　コラピントが開幕戦スタートで見せた“神回避”。失速ローソンにあわや追突
More from
Benjamin Vinel

VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

F1
F1
オーストラリアGP
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

「スタート時のバッテリー不足がなければトップも狙えた」ハジャー、マシントラブルリタイアも実力を確信

F1
F1
オーストラリアGP
「スタート時のバッテリー不足がなければトップも狙えた」ハジャー、マシントラブルリタイアも実力を確信

開幕戦1-2完勝も、メルセデス慢心せず。ウルフ代表「今年はフェラーリとの争いになるぞ」

F1
F1
オーストラリアGP
開幕戦1-2完勝も、メルセデス慢心せず。ウルフ代表「今年はフェラーリとの争いになるぞ」
More from
リアム ローソン

ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側

ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト前半
リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起
More from
レーシングブルズ

レーシングブルズ、新人リンドブラッドを称賛「ハジャーに似ている。冷静沈着で動じない」

F1
F1
Williams launch
レーシングブルズ、新人リンドブラッドを称賛「ハジャーに似ている。冷静沈着で動じない」

F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

F1
F1
バルセロナ シェイクダウンテスト
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

レッドブルのオリジナルPU”DM01”、信頼性は十分？　レーシングブルズが大絶賛「RBPTが成し遂げたことを、過小評価すべきではない」

F1
F1
レッドブルのオリジナルPU”DM01”、信頼性は十分？　レーシングブルズが大絶賛「RBPTが成し遂げたことを、過小評価すべきではない」

最新ニュース

フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」

VLN
フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」

母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」

F1
オーストラリアGP
母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」

「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む

F1
オーストラリアGP
「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む

VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

F1
オーストラリアGP
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」