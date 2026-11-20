F1 ラスベガスGP
100km/hで走るのも怖かった……リンドブラッド、ウエットタイヤの性能不足を訴える「氷の上をラリーカーで走っているみたい」
F1ラスベガスGPの初日は雨に見舞われ、ウエットタイヤの性能に対する懸念が改めて浮き彫りとなった。レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドは、100km/hで走るのも怖かったと語った。
Filip Cleeren
編集: 2026/11/20 23:19
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Arvid Lindblad, Racing Bulls
写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images
レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドは、F1ラスベガスGPの初日を終え、ウエットコンディション時のグリップ力の低さを「スケートリンクのよう」と表現。ウエットタイヤのパフォーマンスの低さが露呈した格好だ。
ラスベガスGP初日は、雨に見舞われた。2日目以降はドライコンディションとなる予報のため、ウエットコンディションの中を走る意味などほとんどなく、特にFP1では誰一人としてタイム計測を行なわなかった。
FP2では全車が走ったが、そのグリップの低さに各ドライバーとも苦戦。レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドは、そのグリップ力の低さを「スケートリンクみたい」と表現した。それは、長年懸念されてきたウエットタイヤの性能に関係しているようだ。
「本当にショックだった」
リンドブラッドはそう語った。
「このタイヤは良くないと何度も言ってきた。ドライバーの皆は、昨年もウエットタイヤが機能しないと不満を漏らしていた。今年走った多くのサーキットでも、ウエットタイヤは機能しなかった」
「でも、これは今までマシンで経験したことのない感覚だった。低速コーナーで100km/hで走るのも、正直怖かったんだ。四輪全てが滑って、ウォールにぶつかるんじゃないかと不安になるんだ。ストリートコースなので、路面の塗装やウォールが問題になるのは当然だ。でも本当に初めての経験だった。例えるならばF1マシンではなく、氷の上でラリーカーをドライブするような感覚だった」
経験豊富な他のドライバーたちも、リンドブラッドの意見に賛同した。ただクラッシュがなかったのは、さすがF1ドライバーたちといったところか。
「クラッシュが全く起きなかったのを見ると、いつも驚くよ。だって自分は、コース上でそういう瞬間を何度も経験したような気がするからね」
そう語ったのは、ウイリアムズのアレクサンダー・アルボンである。
「今年一番トリッキーなコースで、グリップも一番低い。ウエット路面でこのマシンは、とにかく滑りやすいんだ」
FP1の後、ピレリはフルウエットタイヤのタイヤウォーマーの温度を、40℃から60℃へと引き上げた。これによりタイヤのウォームアップは多少改善されたものの、それでも十分ではなかったとアルボンは考えている。
「このタイヤは冷たすぎると思う。もっと温度の高いウォーマーが必要だ。ウォーマーを使っているのに、なぜこんなに冷えているのか分からない。でも、もう少し温度を上げても同じだろう」
アルボンはそう語った。
なおマクラーレンのオスカー・ピアストリもこう語った。
「走り始めはほぼ走れなかった。インターミディエイトタイヤを装着しても、最初の数周はウエットタイヤよりも悪かった。はるかに難しかった。だから、決して簡単ではなかった」
ただレッドブルのアイザック・ハジャーは、インターミディエイトタイヤでの走行を楽しんだと語る。
「FP1はとても難しいコンディションだった。だから、ほとんど走らなかったんだ。でも、FP2ではかなり走りやすかった」
そうハジャーは語った。
「フルウエットタイヤは極端すぎたと思う。インターミディエイトタイヤは完璧に機能し、正直に言ってとても楽しかった。ドライブしていて本当に楽しかった」
なおピレリは、早ければ来シーズンにも改良型のタイヤを投入する予定だ。
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