F1 オーストラリアGP

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

2026年のF1開幕戦オーストラリアGPを終えたランド・ノリスは、新世代のF1を改めて批判している。

Ed Hardy Ronald Vording
公開日時:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

　2026年から新レギュレーションが導入されたF1は、開幕戦オーストラリアGPが終了。ランド・ノリス（マクラーレン）は、新世代のF1マシンでの初レースを終えた後、改めて新ルールに対する不満を語った。

　新レギュレーションではエンジンと電動パワーの出力比がほぼ50％ずつとなったことで、エネルギーマネジメントの重要性が増している。しかしドライバーにとって不自然に感じられる充電のためのドライビングは批判の的にもなってきた。

　開幕戦オーストラリアGPが始まってもドライバーからは批判の声が相次いでいて、ノリスも不満を語るひとり。グランプリ2日目には「F1史上最高のマシンから、おそらく最悪のマシンへと変わった」と発言していた。

　そんなノリスは、開幕戦の決勝レースは5位でフィニッシュ。レースは特に序盤に激しいポジションの入れ替えが見られた。

　そうしたレース展開はノリスがプレシーズンの段階で予想していたことでもある。彼はレースがより「カオス」になり、接近戦ではドライバーがヨーヨーのように前後する展開になるだろうと語っていた。それが現実のモノとなってしまったことを受け、ノリスは改めて批判を口にした。

「混乱しすぎる。完全にカオスだ」

　オーストラリアGP決勝が混乱しすぎていたのではないかと問われたノリスは、そう答えた。

「大きな事故が起きることになると思う。それが残念だ。僕たちは走っていると同時に何かが起きてしまうのを待っているような状態だ。何かが本当にひどい形で起きるのをね」

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

「決して良い状況ではない。だけど今はどうすることもできない。残念だし、とても人工的だと思う。パワーユニットがどう動くか、時にはランダムに何をするかに左右されてしまう」

「突然5台に抜かれることもあるし、何もできない時もある。変えられることは何もないから、これ以上言っても意味はないけど、少なくとも自分には合わない」

　新レギュレーションに関する懸念のひとつに接近速度がある。もし前方のドライバーが積極的に回生を行なっている場合、後ろのマシンはこれまでよりも急激に差を詰めることになるため、危険な状況を生む可能性がある。

「状況次第では、30km/h、40km/h、50km/hの速度差が生まれることもある」

「もしその速度差で誰かが誰かにぶつかったら、マシンは宙を飛び、フェンスを越えてしまうかもしれない。自分にも他の誰かにも大きなダメージを与えることになる」

「それを想像すると、かなり恐ろしいね」

