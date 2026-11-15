F1 サンパウロGP

ウイリアムズ苦渋の決断。今季の空力アップデートを断念し、来季の復活に向け予算を温存「本当に苦しい決定だった」

ウイリアムズのジェームス・ボウルズ代表は、2027年に向けてチームを立て直すために、残酷で常識に反する決断を下さなければならなかったと明かした。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/15 23:03

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Alexander Albon, Williams

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ウイリアムズF1チームのジェームス・ボウルズ代表は、2026年の空力アップグレードを断念し、その分のリソースを2027年のために温存することは、チームにとって「非常に辛いことだった」と語った。

ウイリアムズは以前から、ここしばらく、長期的な視点で取り組まざるを得ない状況に置かれてきた。しかし、2025年に水面下で進めてきた進歩が、新レギュレーション下でも実を結ぶことを期待していた。勢力図がリセットされるタイミングでの逆転に望みをかけていたのだ。

ところが実際には、新車を一から製造するために膨大な作業量が必要となり、ウイリアムズのファクトリーの生産システムが逼迫。チームは厳しい現実に直面し、完成が遅れ、結果として重量超過で空力開発も不十分なマシンでシーズンを迎えることになった。

ウイリアムズはシャシーを最低重量まで軽量化するために多くのリソースを投入し、アゼルバイジャンGPでは新仕様のシャシーを投入した。この仕様は来年も引き継がれる予定だ。しかし、ここまでわずか12ポイントしか獲得できていないチームの状況を受け、ボウルズは残された予算の一部を温存し、2027年マシンの最適化に振り向けるという難しい決断を下さなければならなかった。

その結果、風洞実験で空力面の改善が確認されていた新パーツの製造を見送ることになった。

Photo by: Srinivasa Krishnan

「我々は意図的にお金を使わなかった。風洞内では、まだサーキットに持ち込んでいない空力開発の成果があった。来年のためにコストキャップの予算を本当に温存している」と、ボウルズはサンパウロGPでスカイに語った。

「これは本当に苦しい決断だ。会議でああした決定を下すことがどれほどつらかったか、言葉では表せない。なぜなら、それは我々の本来の考え方とは違うからだ。サーキットでは、1ミリ秒でも速くなりたいものなんだ」

同じ理由から、チームはスペアパーツの確保にも余裕がない状態だ。間もなく旧型となるマシンのパーツを製造するために予算を使うことは何としても避けたい。そのため、「あらゆるものを走行距離の限界まで使っている」という。

さらに最近では、ウイリアムズは金曜日のフリー走行を、実質的なテスト走行として活用することもある。週末のレースでのパフォーマンスを最適化することよりも、2027年の開発に役立つデータ収集を優先しているのだ。これは、すでに翌年のマシンへ開発の重点を移したチームでは比較的一般的な戦略となっている。

「オースティンやメキシコで行なってきた作業も、2027年に向けた準備だった」とボウルズは説明した。

「パッケージを理解し、これまで進めてきた空力開発の手法を把握することは、ライバルたちより先に進む助けになる」

「現時点のマシンでは、幸運が味方したときにしかポイントを獲得できないことを理解している。実際のところ、我々は将来に投資した方がいいんだ」

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