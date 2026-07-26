フェラーリ、ハミルトンの予選ペナルティに”チームのミス”を認める。「伝えたのが遅すぎた」

フェラーリのルイス・ハミルトンはF1ハンガリーGPの予選で2番手タイムを記録したものの、ペナルティで3グリッド降格を受けた。チーム側は原因となった走路妨害について、指示が遅れたことが原因だったと認めた。

予選Q3終盤、ハミルトンはメインストレートをゆっくりと走行していたが、その背後からフライングラップに入ったピアストリが接近していた。ピアストリが接近していることに気づかなかったハミルトンは、レーシングラインを走り続けたため、ピアストリは回避行動を取らざるを得ず、最後のフライングラップを中止した。その結果、ハミルトンは走路妨害で3グリッド降格ペナルティを受けたのだ。

このアクシデントには、ハミルトンがフィニッシュラインを通過したあと、最終コーナーでマックス・フェルスタッペン（レッドブル）がスピンを喫し、イエローフラッグが掲示されたことが関わっている。イエローフラッグによってピアストリの接近を伝えることが遅れたのだ。

「それは（ピアストリが来ていることは）伝えたが、あまりにも遅すぎた」

フェラーリのチーム代表フレデリック・バスールは、予選後にそう語った。

「もしミスがあったとすれば、それは我々のミスだ」

ハミルトンがフィニッシュラインを通過した後、レースエンジニアのカルロ・サンティは無線で次のように伝えていた。

「ピアストリがプッシュ中……イエローフラッグ、イエローフラッグ」

これに対し、ハミルトンはこう返した。

「ピアストリはどこにいる？」

サンティは「後ろだ……イエロー」とそれに対して答えている。

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

オンボード映像では、ハミルトンがターン1進入前にミラーを確認している様子が映っている。しかしそのまま通常のラインでコーナーへ進入した。

その後ハミルトンはスチュワードに対し、ピアストリの姿は見えていなかったと説明した。映像にはチーム無線も収録されているが、F1では放送上の都合により、無線交信を映像に載せる際には5〜15秒程度の遅延が設けられている。このケースでも、テレビ中継ではハミルトンがピアストリの進路を妨げた後に無線が流れていたものの、実際にはフィニッシュラインからターン1までの間に交わされた会話だった。

「ピアストリはアタックラップだったのか、それとも……？」

ピアストリに抜かれた後、ハミルトンはそう尋ねた。

しばらく間が空いた後、サンティは、「イエローに気を取られていた」と答えている。

そしてハミルトン側としても、ピアストリがアタックラップではなく、インラップに入っていると思い込んでいたようだった。

「本当に彼が真後ろ、コーナーのエイペックスに来た時に初めて伝えられた。だから彼が来ているなんて全く分からなかった」とハミルトンは言う。

「みんな僕の後ろから出ていったと思っていた。僕が最初にコースインしたから、全員ラップを終えたものだと思っていたんだ。それに、ピットレーンを出た時に後ろにいたのはシャルル（ルクレール／チームメイト）だったと思っていたから、僕の認識ではそういう状況だった」

「だから本当に信じられないよ。それまでは問題なく進んでいたし、もちろん故意ではなかった」

ペナルティで5番グリッドスタートとなったハミルトン。FIAスチュワードは裁定について次のように記している。

「44号車のドライバー（ハミルトン）は、ファストラップを終えた直後であり、81号車（ピアストリ）が接近しているというチームからの無線連絡を受けたのは、81号車がすでに至近距離まで迫っていた時点だったと説明した」

「また、コース上での自身のマシンの位置関係により、81号車はミラーには映っていなかったとも述べた」