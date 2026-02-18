本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

F1
F1
フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える

F1
F1
角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える

1万2000回転までキッチリ回せ！　ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
1万2000回転までキッチリ回せ！　ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか

ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」

F1
F1
McLaren launch
ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」

アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献

フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

フォーミュラE
フォーミュラE
フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ

MotoGP
MotoGP
MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ
F1

角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える

レーシングブルズは、岩佐歩夢と角田裕毅が2026年のリザーブドライバーを務めると発表した。

公開日時:
Yuki Tsunoda, Ayumu Iwasa, Visa Cash App RB F1 Team

Yuki Tsunoda, Ayumu Iwasa, Visa Cash App RB F1 Team

写真：: Kan Namekawa

　レーシングブルズが、2026年シーズンのリザーブドライバーを発表。岩佐歩夢と角田裕毅が務めることが明らかとなった。

　今季はF1フル参戦2年目のリアム・ローソンと、新人のアービッド・リンドブラッドを起用するレーシングブルズ。そのレギュラードライバー陣の不測の事態に備えて控えるのは、ふたりの日本人ドライバーだ。

　昨年チームのリザーブドライバーを務めた岩佐は、その役割を継続することに。ここ数年はシミュレータ業務でチームをサポートする傍ら、F1のフリー走行やテストにも複数回出走しており、F1マシンでの貴重なマイレージを稼いでいる。

　また岩佐は2024年から日本最高峰のスーパーフォーミュラにも参戦しており、昨年は2年目にしてチャンピオンを獲得した。今年もTEAM MUGENから継続参戦することになっている。

　一方の角田は、古巣への“復帰”を果たす形。2021年のデビュー当時からレーシングブルズ（当時の名称はアルファタウリ）のドライバーとしてF1に参戦していた角田は、2025年の第3戦日本GPからレッドブルに昇格。しかしレギュラーシートを繋ぎ止めることはできず、今季はレッドブルでリザーブドライバーを務めることが発表されていた。

　したがって、角田はレッドブルとレーシングブルズの2チームでリザーブを兼任する形となる。これは岩佐がスーパーフォーミュラに参戦することも関係しているかもしれない。

　今季スーパーフォーミュラは全7大会が予定されているが、そのうち4大会がF1のレースウィークとバッティングしている。具体的には、鈴鹿サーキットでの第4戦・第5戦が第7戦カナダGPと、富士スピードウェイでの第6戦・第7戦が第12戦ベルギーGPと、富士スピードウェイでの第9戦・第10戦が第18戦シンガポールGPと、鈴鹿サーキットでの第11戦・第12戦が第22戦ラスベガスGPと被っている。

　したがって、岩佐が全てのグランプリに帯同することは不可能と言える。少なくとも、岩佐がスーパーフォーミュラに参戦している週のグランプリでレーシングブルズのレギュラードライバーが欠場となった場合は、角田が代役を務めることになるだろう。

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 1万2000回転までキッチリ回せ！　ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか

最新ニュース

フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

F1
F1 F1
フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える

F1
F1 F1
角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える

1万2000回転までキッチリ回せ！　ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
1万2000回転までキッチリ回せ！　ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか

ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」

F1
F1 F1
McLaren launch
ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」