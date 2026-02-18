角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える
レーシングブルズは、岩佐歩夢と角田裕毅が2026年のリザーブドライバーを務めると発表した。
Yuki Tsunoda, Ayumu Iwasa, Visa Cash App RB F1 Team
写真：: Kan Namekawa
レーシングブルズが、2026年シーズンのリザーブドライバーを発表。岩佐歩夢と角田裕毅が務めることが明らかとなった。
今季はF1フル参戦2年目のリアム・ローソンと、新人のアービッド・リンドブラッドを起用するレーシングブルズ。そのレギュラードライバー陣の不測の事態に備えて控えるのは、ふたりの日本人ドライバーだ。
昨年チームのリザーブドライバーを務めた岩佐は、その役割を継続することに。ここ数年はシミュレータ業務でチームをサポートする傍ら、F1のフリー走行やテストにも複数回出走しており、F1マシンでの貴重なマイレージを稼いでいる。
また岩佐は2024年から日本最高峰のスーパーフォーミュラにも参戦しており、昨年は2年目にしてチャンピオンを獲得した。今年もTEAM MUGENから継続参戦することになっている。
一方の角田は、古巣への“復帰”を果たす形。2021年のデビュー当時からレーシングブルズ（当時の名称はアルファタウリ）のドライバーとしてF1に参戦していた角田は、2025年の第3戦日本GPからレッドブルに昇格。しかしレギュラーシートを繋ぎ止めることはできず、今季はレッドブルでリザーブドライバーを務めることが発表されていた。
したがって、角田はレッドブルとレーシングブルズの2チームでリザーブを兼任する形となる。これは岩佐がスーパーフォーミュラに参戦することも関係しているかもしれない。
今季スーパーフォーミュラは全7大会が予定されているが、そのうち4大会がF1のレースウィークとバッティングしている。具体的には、鈴鹿サーキットでの第4戦・第5戦が第7戦カナダGPと、富士スピードウェイでの第6戦・第7戦が第12戦ベルギーGPと、富士スピードウェイでの第9戦・第10戦が第18戦シンガポールGPと、鈴鹿サーキットでの第11戦・第12戦が第22戦ラスベガスGPと被っている。
したがって、岩佐が全てのグランプリに帯同することは不可能と言える。少なくとも、岩佐がスーパーフォーミュラに参戦している週のグランプリでレーシングブルズのレギュラードライバーが欠場となった場合は、角田が代役を務めることになるだろう。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換
角田裕毅＆岩佐歩夢、2026年レーシングブルズのリザーブドライバーに。日本人コンビが不測の事態に備える
1万2000回転までキッチリ回せ！ ハイブリッドによるアシストが消え、難しくなるF1のスタート。各チームはどう対処するのか
ボッタス、キャデラックF1加入までの舞台裏を明かす「最初にマシンが走った時、泣いている人もいた」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。