F1 サンパウロGP

これが新王者アントネッリの秘密の武器！ アリソンTDが明かす「彼は非常に大胆なドライバーなんだ」

メルセデスのテクニカルディレクター、ジェームス・アリソンは新王者となったアンドレア・キミ・アントネッリの秘密の武器を明かした。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/14 11:32

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

メルセデスのテクニカルディレクター、ジェームス・アリソンは、キミ・アントネッリがステアリングホイール上のツールを大胆に活用したことが、F1史上最年少の世界チャンピオンになるのにどのように役立ったか明かした。

F1参戦わずか2年目に、アントネッリは9勝をマーク。メキシコシティGPで史上最年少でチャンピオンに輝いた。

メルセデスが制作・配信している公式ビデオポッドキャスト番組『NUシルバーアローズラジオショー』に出演したアリソンは、アントネッリはブレーキマイグレーション（マシンのフロントとリヤの間でブレーキ力がどのように分配されるかを変化させる技術）とディファレンシャルを非常に機敏に使いこなしていると語った。

「彼は非常に、非常に大胆なドライバーだ。マシンが自分の好みに合わないアンダーステアを示していると、デフやブレーキマイグレーションを使ってマシンの動きを自由にし、マシンが思うように曲がろうとしなくても旋回できるようにする。逆に、マシンの挙動が敏感すぎると感じれば、設定を抑えて落ち着かせる」とアリソンは説明した。

「もちろん、誰もがこうした調整を行なう。しかし、キミはその使い方が非常に大胆だ。かなり極端な設定にすることもいとわず、自分の判断でそれを実行する。そして、マシンをきちんとコントロールし、狙ったエイペックスに向けられると信じている。これが、今季彼がマシンから引き出している速さの大きな要因になっている」

「ブレーキングを始めてからエイペックスに到達するまでの区間で、彼は主にラップタイムを稼いでいる。それをほとんど苦労することなくやってのける。コンディションが変わってもマシンへの対応力が非常に高く、本当に見事だ」

コーナーへの進入速度の高さは、アントネッリがタイヤを労わることにもつながっている。

「今年のキミの際立ったパフォーマンスを見たいなら、他のドライバーが次々とピットに入る20周目あたりに注目してほしい。彼のラップタイムは落ちることなく、一定のままなんだ。それを何度も何度も繰り返す。コーナー進入時にあれだけ仕事をしているおかげで、リヤタイヤを傷めないんだ」とアリソンは付け加えた。

またアリソンは、アントネッリとレースエンジニアの”ボノ”ことピーター・ボニントンとの間に築かれた信頼関係についても明かした。アントネッリはボニントンに対し、こう伝えるという。

「分かった。君を信頼している。君が正しいと思うことをやってくれ。僕は与えられた状況に合わせて走るようにする」

「ボノに聞けば、今シーズンは彼にとって最も楽しいシーズンのひとつだったと言うだろう」

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