ただでさえパーツが足りてないのに……。ウイリアムズのボウルズ代表、モナコでのサインツJr.の接触リタイアは「二重の痛手」と表現
ウイリアムズのジェームス・ボウルズ代表は、モナコGPでカルロス・サインツJr.が接触によりリタイアしたことは、スペアパーツの補充を強いられるなど手痛いものであったと語る。
Carlos Sainz, Williams
写真：: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
ここ最近、度重なるアクシデントによりスペアパーツ不足に悩まされていることを明かしていたウイリアムズ。F1モナコGPでもカルロス・サインツJr.が接触を受けたことで、パーツを再生産する必要が出てしまった。
サインツJr.は荒れ模様となったモナコGPのレース終盤、ポイント圏内を走行していた。しかし赤旗再スタートとなった71周目、ヘアピンでアウディのニコ・ヒュルケンベルグに接触されて外側のバリアに叩きつけられた。走行を続けたサインツJr,だったが、今度はポルティエでアルピーヌのフランコ・コラピントに追突され、そこでリタイアとなった。
ウイリアムズとしては、アレクサンダー・アルボンとサインツJr.によるダブル入賞のチャンスを逸したというだけでなく、スペアパーツのやりくりに苦慮している状況下でマシンにダメージを負ったことも含めて痛手と言えた。ボウルズは今週末行なわれるバルセロナ・カタルニアGPを前にウイリアムズが公開した動画の中でこう語った。
「カルロスはポイント圏内を走っていた。彼は何も悪いことはしておらず、彼の側でミスはなかったのだが、レースを途中で終えることになってしまった。2台のマシンにぶつけられていて、それは二重の痛手だった」
「モナコでポイントを失っただけでなく、マシンのダメージもかなり大きかった。そのため、スペアパーツを再び確保するには少し時間がかかるだろう。言うまでもなく、バルセロナは数日後に迫っている」
「我々にとっては本当に厳しい状況だ。モナコでは、ドライバーも含めて全員が自分たちの仕事に完全に集中している。そして結果的にポイントなしで終わると、かなりのショックを受ける」
「十分な速さがあったことは分かっているし、何も間違ったことはしていない。それでもこうなるのがモータースポーツだ」
またボウルズは精神面での切り替えの仕方についてはこう語った。
「こうした状況への向き合い方はこうだ」
「レース後数時間以上その感情を引きずるようなら、それは過去にとらわれているということだ。つまり前を向いていない。でももう起きてしまったことだし、誰にも変えることはできない。今我々が集中すべきなのは、バルセロナでより強いパッケージ、より強いマシンを用意し、さらなるパフォーマンスを引き出すにはどうすればいいかということだけだ」
「感情的に対処する方法として、数分ほどは苛立ったって構わないので、それを引きずらないようにする。自分たちに何ができたのかを見極めて、次に進むべきだ」
なおウイリアムズはF1バルセロナ・カタルニアGPの予選で、サインツJr.が16番手、アルボンが18番手となっている。
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
ウイリアムズF1、来季も今季のドライバーふたりを継続か？ ボウルズ代表の願望「彼らはこの旅に参加したいと思っているはず」
カルロス・サインツJr.、2027年レギュレーション変更に向けて「断固たる姿勢」をF1とFIAに求める「何が正しいか、しっかり主張してほしい」
サインツJr.、新レギュレーションへの批判は「これ以上しないつもり。まだまだ改善の余地があるけどね」
アルボンが“マンセル風”ヘルメットでバルセロナを走る！ ウイリアムズF1最多出走記録更新を記念
ウイリアムズ代表が語る、チーム再建メソッド。目標は2030年のF1タイトル争い……「今季終盤もより良い順位に立てるはず」
スペアパーツが足りない！ ウイリアムズF1、カナダGPでの大クラッシュでモナコに向け危機「今は部品生産を優先」
最新ニュース
山越陽悠、ナエルとの激しい優勝争いに敗れるも、嬉しいF3初表彰台の2位！｜F3バルセロナ フィーチャーレース
ただでさえパーツが足りてないのに……。ウイリアムズのボウルズ代表、モナコでのサインツJr.の接触リタイアは「二重の痛手」と表現
フェルスタッペン、初日から大きく改善も「ギャップがまだ大きすぎる」そのうえ良くなった理由も不明？
復活のハミルトン、メルセデス勢に割って入る予選2番手。ウルフ代表「彼はマシンが合っていれば侮れない存在」……注目はスタート？
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。