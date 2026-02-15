本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

スーパーGT
スーパーGT
ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」

現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

K-tunes Racing、2026年のスーパーGT・GT300参戦体制を発表。ドライバー継続＆カラーリングには情熱の赤！追加

スーパーGT
スーパーGT
K-tunes Racing、2026年のスーパーGT・GT300参戦体制を発表。ドライバー継続＆カラーリングには情熱の赤！追加

ウェーレインが今季初優勝でランキング首位浮上｜フォーミュラE第4戦ジェッダE-Prix

フォーミュラE
フォーミュラE
Jeddah ePrix I
ウェーレインが今季初優勝でランキング首位浮上｜フォーミュラE第4戦ジェッダE-Prix
F1 Bahrain Pre-Season Testing

ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

2009年のF1王者ジェンソン・バトンは、2025年にF1で初王者となったランド・ノリスが、2026年シーズンも強力な存在となるだろうと予想を語った。

Alex Harrington
公開日時:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

写真：: Kym Illman (Getty Images)

　2009年F1王者のジェンソン・バトンは、レギュレーションが大きく切り替わる2026年、現王者ランド・ノリスが「手強い存在」として戻ってくると考えている。

　昨年ノリスはチームメイトのオスカー・ピアストリ、そしてレッドブルのマックス・フェルスタッペンとの熾烈なタイトル争いを制し、初のF1王者に輝いた。

　連覇のかかる2026年シーズンは、シャシーとパワーユニットの両面でレギュレーションが変更。この大きな変化が、ノリスにとってはプラスになるのではないかとバトンは考えている。

　バトンがF1王者となった2009年も大きなレギュレーション変更があった年だ。彼は当時の経験から、レギュレーションのリセットという要素が、ドライバーにとって全力で取り組める機会になると語る。

「もう一度やること自体は難しくないが、新しい挑戦が必要なんだ」と、バトンは言う。

「このレギュレーション変更がそれをもたらしてくれる。そして（ノリスは）自信を持って臨めるんだ。彼は自分にはできると分かっている。なぜなら、すでにやり遂げているんだからね」

「世界選手権を勝ち取った後のすべては楽しいものになる。いわばボーナスだ。その考え方で新シーズンに入れば、彼は非常に手強い存在になるだろう。本当にそう思うよ」

　なお2026年シーズンに向けては、新世代マシンに対してフェルスタッペンが失望感を示したのに対し、ノリスはマシンから得られたフィーリングに満足していた様子だった。

「とても楽しい。本当に楽しめた」とノリスは話す。

「だからもし彼（フェルスタッペン）が引退したいなら、そうすればいい。F1は常に変化している。ドライブしやすくなる時もあれば、以前に比べてドライブしにくくなる時もある」

　さらにノリスは、マシンはまだ新しく、これからのシーズンを通じて多くの可能性が引き出されていくと付け加えた。

「ここ数年のマシンほど速くは感じないし、完璧にハンドリングするとも言えない」

「旧世代のマシンと比べると、美しく、気持ちよく運転できる感じではないが、それでも十分に良い。これは意図的に少し遅く設定されたレギュレーションの初期段階だ。だが、今年の終わり、そして来年に向けて時間を進めていけば、その頃にはずっと速くなっているはずだ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」
More from
Alex Harrington

出遅れたアストンマーティン・ホンダ。しかし先には光が？「やらなけれればいけないことはたくさん……でもこのパッケージにはポテンシャルがある」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
出遅れたアストンマーティン・ホンダ。しかし先には光が？「やらなけれればいけないことはたくさん……でもこのパッケージにはポテンシャルがある」

ハミルトン、メルセデスの圧縮比問題への対処をFIAに求める「全員が公平な条件で戦えることを願う」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ハミルトン、メルセデスの圧縮比問題への対処をFIAに求める「全員が公平な条件で戦えることを願う」

テスト初登場、ウイリアムズのガレージに注目！　ファンを楽しませる工夫アリ

F1
F1
McLaren launch
テスト初登場、ウイリアムズのガレージに注目！　ファンを楽しませる工夫アリ
More from
ジェンソン バトン

“ホンダF1を誰より知る男”、ジェンソン・バトンがアストンマーティンに加入！「ホンダと仕事をした経験を活かせるのが楽しみ」

F1
F1
“ホンダF1を誰より知る男”、ジェンソン・バトンがアストンマーティンに加入！「ホンダと仕事をした経験を活かせるのが楽しみ」

【F1特集】あなたはいくつ知っている？　ブラジル最多12勝のマクラーレン、歴代勝利をプレイバック

F1
F1
サンパウロGP
【F1特集】あなたはいくつ知っている？　ブラジル最多12勝のマクラーレン、歴代勝利をプレイバック

タイトル争いピンチのピアストリ、09年王者バトンがアドバイス「世界チャンピオンについて考えすぎ」

F1
F1
アメリカGP
タイトル争いピンチのピアストリ、09年王者バトンがアドバイス「世界チャンピオンについて考えすぎ」
More from
マクラーレン

王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

F1
F1
McLaren launch
新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」

F1
F1
Williams launch
マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」

最新ニュース

ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

スーパーGT
SGT スーパーGT
ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」

現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」