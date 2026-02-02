“ホンダF1を誰より知る男”、ジェンソン・バトンがアストンマーティンに加入！「ホンダと仕事をした経験を活かせるのが楽しみ」

アストンマーティンは、2009年のF1ワールドチャンピオンであるジェンソン・バトンと複数年契約を結び、チームアンバサダーに迎えた。

バトンは2021年から2025年にかけて、自身がF1にデビューした古巣であるウイリアムズでアンバサダーを務め、アドバイザーやヘリテージドライバーとしても活動していた。今季からは、アストンマーティンに“移籍”することになった。

アストンマーティンはチームの変遷を辿ると、バトンの現役時代はジョーダンやフォースインディアなどの名称で参戦していたが、バトンがそこでレースをした経験はない。しかしながらバトンは、今季からアストンマーティンがタッグを組むホンダとの付き合いが長い。

バトンはF1キャリアの大半でホンダエンジン搭載車をドライブしている。2000年代はホンダワークスチームに所属（その前身のBARにも在籍）し、2010年代のキャリア晩年はマクラーレン・ホンダをドライブした。

彼はホンダエンジンを積んだマシンで142のグランプリに出走しており、これはアイルトン・セナの96戦よりも多く、歴代最多である。2006年ハンガリーGPでは、ホンダのフルワークス体制での唯一の勝利をもたらし、表彰台で君が代が流れたことでも有名だ。さらには日本のスーパーGTにもホンダ陣営から参戦し、2018年にはシリーズチャンピオンに輝いている。

バトンのアストンマーティンにおける役割は、チームのメディア、パートナー、商業に関する活動を支援することだという。チームは彼の信頼性、世界的な知名度、ストーリーテリング能力、見識、そして情熱を高く評価している。

バトンは次のように語る。

「チームとF1の歴史において変革期にあるアストンマーティンに加わることは、僕にとって本当にエキサイティングだ」

「ホンダがこのチームと新たにワークスパートナーシップを結ぶことは大きな魅力だし、これまでホンダとともに仕事をしてきた経験をアンバサダーという新しい役割に活かせることを楽しみにしている」

「2026年シーズンはとても興味深いものになるだろうし、これほど野心的なチームの一員になれるのは大きなチャンスだ。メルボルンが待ちきれない」

バトンは昨年までWEC（世界耐久選手権）に参戦していたが、同年をもって現役でのレース活動から引退。今後はヒストリックカーでのレース活動に専念していく。彼は昨年こう語っていた。

「耐久レースを本気で戦うなら、常にその世界に身を置いていなければならない。マシンやシステムで何が起きているのかを学び続ける必要がある。乗る度に何かが変わっていて、その度にまた新しく学び直すことになる」

「44歳でこの世界に入ると、20代の頃よりも慣れるまでに確実に時間がかかる」