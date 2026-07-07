モントーヤ、アントネッリへのトラックリミット違反裁定に物申す「コースを外れてタイムロスした場合はノーカンにすべきでは」
ファン・パブロ・モントーヤは、F1のトラックリミット規則を見直すべきだと主張した。
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
F1イギリスGPではトラブルを抱えたまま走るアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）がトラックリミット違反のペナルティを受けたが、これについて元F1ドライバーのファン・パブロ・モントーヤは、ルールの再考を求めている。
イギリスGPでポールポジションからスタートしたアントネッリは、フェラーリ勢の先行を許した後、レース後半までピットストップを引っ張ることで、ライバルよりもフレッシュなハードタイヤで追い上げる作戦を敢行。トップのシャルル・ルクレールとの差を順調に縮めていた。
しかし高速コーナーのコプスで縁石に乗った際、アントネッリのマシンは左フロントのホイールシールドが破損。これでマシンの空力性能が大幅に低下してしまったことでペースはガクンと落ち、アントネッリはコースに留まるのも精一杯という状態になってしまった。
結局、2度目の緊急ピットストップの際に曲がっていたホイールシールドを外したことで状況はやや改善し、アントネッリは9番手でなんとかチェッカーを受けることができた。しかし、度重なるコースオフによって複数回のトラックリミット違反を犯してしまっており、5秒のタイムペナルティが科されることに。アントネッリはポイント圏外まで転落してしまい、まさに泣きっ面に蜂であった。
これについて、F1 TVのレース後放送の中でモントーヤは、トラックリミット違反のペナルティはドライバーがそれによってアドバンテージを得ている場合にのみ適用されるべきだと主張。マシンの不具合によってコース外を走行した場合はペナルティを免除されるべきだと語った。
「メルセデスは非常に重要な点を指摘していて、彼らはトラックリミットを見直す必要があると言っている。なぜならコースを外れてタイムを失っている場合は、トラックリミット違反をカウントされるべきではないからだ」
「コースを外れてアドバンテージを得ているなら、トラックリミット違反をみなされる……そういったルールであるべきだ。マシンが壊れた結果ペナルティを受けるという形であってはならない」
モントーヤが言うように、メルセデス側もこの一件について、もう少し寛大な措置であるべきとの意見を述べており、一時は処分を取り消しできる可能性があるのか模索していた。チーム代表のトト・ウルフはレース後の取材で次のようにコメントしている。
「FIAにとっても、判断は常に難しいと思う」
「ピットインさせるほど酷いダメージだったかと言われれば、今回は問題なかった。ただ、とても曲がりにくい状態になっていたんだ。だからその状況を理解してもらえればと思う」
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