F1 アメリカGP

まともに走れない！ ハジャーはアメリカGP初日に苦戦。しかしフェルスタッペンの好調が自信に？「もう一方のマシンでうまくやれているならね」

マックス・フェルスタッペンがアメリカGP初日でおおむね好調な滑り出しを見せた一方、アイザック・ハジャーはセットアップの方向性を誤り、「全く運転できない」ようなフィーリングに苦しんだという。

Ronald Vording

公開日時: 2026/10/24 10:32

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サーキット・オブ・ジ・アメリカズで行なわれたF1アメリカGPの初日フリー走行では、レッドブルのふたりは対照的な結果となった。

マックス・フェルスタッペンはFP1、FP2共にトップ3のタイムを記録。RB22の初期の感触におおむね満足していたものの、高速コーナーと低速コーナーのバランスには依然として改善の余地があると強調した。テクニカルディレクターのピエール・ワシェも、レッドブルは低速区間でパフォーマンスを向上させる必要があると指摘した。

ただフェルスタッペン側としては「微調整」の範疇で済んでいるようだが、もう一方のガレージではそこまで順調な段階にはまったく達していない。

アイザック・ハジャーはFP1で14番手に終わるも、その時点では走行中の感触は悪くなかったという。しかしFP2に向けたセットアップ変更によって問題が増えてしまったようだ。

「今朝の走行（FP1）には、まあまあ満足していた。正しい方向に進んでいると思ったんだけど、かえって問題が大幅に増えてしまった」とハジャーは振り返る。

「マシンを変更した後も、ミディアムタイヤではまだ悪くない感触だった。でも、ソフトタイヤを履くと、自分的にマシンは完全にダメになってしまった。ドライブするのが非常に難しかったから、明日は状況を一変させる必要がある」

「マシンのパフォーマンスが大幅に落ち込んでしまったので、腰を据えて、何ができるのかを検討しなければならない。少なくとも今朝のレベルまでは戻す必要がある」

ハジャーはFP2の最中から、無線でチームに不満を訴えていた。特に予選シミュレーションは完全に失敗に終わり、バランスの問題によってフロントタイヤは極めて早い段階でオーバーヒートし、さまざまな悪影響が生じた。セッション終了時点でハジャーは、チームメイトのフェルスタッペンから約1秒遅れとなった。

「本当に最悪だった。ラップタイムの大部分はセクター1で稼いだんだけど、セクター1の終わりからラップの最後までは、ミディアムタイヤで走ったときよりも遅かった」

「まともに走らせられなかった。フロントのグリップを大幅に失っていたんだ」

「1周走っただけでこれほどデグラデーションが大きいというのは普通じゃないので、調べる必要がある。高速コーナーではフロントタイヤが完全にダメになってしまった」

またワシェによれば、特に問題が顕著だったのはS字区間で、そこでの苦戦がその後のラップ全体に響いてしまったという。ワシェは次のように語る。

「このレイアウトではターン1を抜けた先のセクター1で高速コーナーが集中している。そこでタイヤをオーバーヒートさせてしまうと、そのラップはほぼ終わったも同然だ」

予選に向けて状況を大幅に改善する必要があるのは明らかだが、ハジャーはフェルスタッペンの走りを見て、いくらか自信を取り戻したという。予選開始と共にパルクフェルメが適用されてセットアップを変更することができなくなるが、ハジャーはそれまでに状況を好転させられると期待していると語った。

「もう一方のマシンでうまくやれているのならね」とハジャー。

「タイヤの温度が異常に高くなっているけど、その中で同じような速度でコーナーを走っている。だからマシンのバランスを何かしら調整する必要がある」

「僕たちも色々試してみたけど、これほどひどい感触になるとは正直少し驚いているよ」

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