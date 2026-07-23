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アントネッリ「誰にも気づかれずに過ごしたいときもある」F1タイトル争い大注目の若者が心情吐露

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、母国イタリアで急速に知名度が高まるなか、「誰にも気づかれずに過ごしたいと思う時もある」と率直な心境を語った。

Lydia Mee
公開日時:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

　メルセデスF1のキミ・アントネッリは、母国イタリアで急速に知名度が高まるなか、周囲から気づかれずにいたいときもあるという気持ちを明かした。

　2026年がF1で2年目のアントネッリ。彼はベルギーGPで6勝目を達成し、今季のタイトル最有力候補となっている。

　それだけに注目も高まっているわけだが、特に母国イタリアで高まる注目とどのように向き合っているかを問われたアントネッリは、母国ファンからの熱い声援を嬉しく思う一方で、それに伴う期待をコントロールすることも重要だと話した。

「母国に帰ると、たくさんの応援を感じられて本当に嬉しい」

　アントネッリはベルギーGPを前にそう語った。

「イタリア人は感情表現が豊かだから、その熱気を感じられるのは素晴らしいことだ。ただ、その一方で、周囲の期待がどんどん大きくなっていくことには気をつけないといけない。でも、いいレースを終えた後に母国へ戻って、多くのサポートを受けられるのは本当に嬉しいよ」

　また、有名人としての生活についても率直な思いを明かした。

「夕食に出かけたりするときなど、時には誰にも気づかれずに過ごしたいと思うこともある。でも、それもアスリートである以上は仕方のないことだ」

「正直に言えば、そういう状況も受け入れられれば、とても素敵だし楽しめるものだと思う。それでも、時には誰にも気づかれずにいたいと思うことはある。でも、それもこの仕事の一部だと分かっているし、今の状況にはとても満足している」

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