F1 メキシコシティGP

祝杯の裏で……新王者アントネッリ、実はリタイア寸前だった？「レース後のマシンはオイルまみれだった」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリにとって、タイトル獲得を決めたメキシコシティGPは完璧な1日に見えたが、全く違った戴冠になっていた可能性もあった。

Gianluca D'Alessandro

公開日時: 2026/11/06 2:35

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、メキシコシティGPでF1とイタリアのスポーツ史双方に残る快挙を成し遂げた。スピードだけでなく、シーズンを通じて見せた安定感と成熟度を武器に、F1史上最年少でチャンピオンを獲得したのだ。

3位に入ったアントネッリは、2位のルイス・ハミルトン（フェラーリ）と優勝したマックス・フェルスタッペン（レッドブル）と共に、タイトル獲得を祝った。合計11度のタイトル獲得を誇るふたりが、表彰台でアントネッリを肩に担ぎ上げるという象徴的な光景が生まれた。それはF1の現在と未来を同時に捉えたかのようだった。

しかし、祝福の光景はまったく違うものになっていた可能性もある。アントネッリはチェッカーフラッグまで残り数周というところで、危うくリタイアするところだったのだ。

レース終盤、イタリア人ドライバーはW17のパワーユニットに発生したトラブルへの対処を強いられ、リタイア寸前まで追い込まれていたという。メルセデスの副チーム代表ブラッドリー・ロードが、ポッドキャスト『High Performance』で明らかにした。

「レース後にマシンを回収し、フロアを取り外したところ、オイルまみれになっていた」とロードは語った。

「オイルパンに亀裂が入っていた。キミによると、ゴールまで残り4周ほどのところで、エンジンが苦しみ始めたのを感じたという。つまり、レースをリタイアする寸前だった。それでも、なんとか持ちこたえた」

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

これは、アントネッリがシーズンを通じて見せてきた成熟度を示す、またひとつの証拠となった。プレッシャーが高まる状況でも、人生をかけて追い続けてきた夢の実現まで残りわずかという場面でも、アントネッリは冷静さを失わなかった。

現実的には、仮にアントネッリがリタイアしていたとしても、タイトル獲得は変わらなかっただろう。

逆転でのタイトル獲得の可能性を残していたのはハミルトンとメルセデスのジョージ・ラッセルのふたりだったが、どちらも優勝が最低条件。ラッセルはペナルティもあり表彰台には届かない状況だった上、ハミルトンはフェルスタッペンをオーバーテイクする必要があった。

しかしハミルトンはフェルスタッペンに再三プレッシャーをかけたものの、長いメインストレートでMGU-Kの出力が制限されていたため、一定の速度域を超えると追い抜きはほぼ不可能となり、このシナリオの実現は極めて難しかった。

それでもアントネッリがなんとかレースを終え、ハミルトン、フェルスタッペンと並んで表彰台に立ちタイトルを祝ったことは、この瞬間に新たな意味を与えた。3人のドライバーが並んだ写真は、今シーズンだけでなく、F1の歴史を象徴する一枚としても語り継がれることになるだろう。

チャンピオンたちの中に立つ、新たなチャンピオン。アントネッリが初のタイトルを手にするにあたり、これ以上ふさわしい締めくくりを想像するのは難しい。

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