F1 ラスベガスGP

複雑な状況が生んだ作戦破綻。ラッセルがスリップストリーム使えず……望外の予選最速はアントネッリ「リスクが大きかった」

F1ラスベガスGPの予選でメルセデス勢は、スリップストリームを活かす戦略をうまく実行することができなかった。

Ed Hardy Ronald Vording

編集: 2026/11/22 2:52

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

メルセデスはF1ラスベガスGPの予選で、グリッド降格が決まっているアンドレア・キミ・アントネッリがジョージ・ラッセルにスリップストリームを使わせる役割を果たす予定だった。しかしこれはうまくいかなかった。

ふたりのドライバーが、その影響について語った。

ラスベガスGPの予選では、トラフィックとスリップストリームが、順位に大きな影響を与えた。スリップストリームの効果が絶大だったため、ドライバーたちは他車の後ろを走る事に執着したのだ。

しかも5人のドライバーがグリッド降格ペナルティを受けたことで、状況は複雑になった。彼らの主な役割は、チームメイトをサポートすることとなり、たとえばハースのオリバー・ベアマンは、予選Q1でチームメイトのラファエル・カマラの前を走り、スリップストリームを提供した。

アントネッリもグリッド降格ペナルティを受けることになっていたひとり。新型のターボチャージャーを投入したことで、5グリッド降格ペナルティを受けることになっている。そのため予選Q3では、チームメイトのラッセルにスリップストリームを提供する役割を担うはずだった。

しかしその作戦は、すぐに崩れ去ってしまった。

メルセデス勢は2台並んで最終アタックに向かった。しかしその道中でアルピーヌとレーシングブルズのマシンに囲まれてしまう。

それでもメルセデス陣営はアントネッリ前、ラッセル後ろという隊列を整えようとしたが、結局は断念。アントネッリはターン5でペースを落とし、6台の隊列の最後尾となり、ラッセルは渋々先頭に立った。

こうなると最も有利なポジションとなったのはアントネッリ。アントネッリは他車のスリップストリームを存分に使うことができ、トップタイムを記録。ラッセルは3番手で予選を終えた。

最もスリップストリームの効果が高いのは、ストレート区間が多いセクター3。アントネッリのこのセクター3のタイムは、他車よりも0.4秒速い圧倒的なもの。ラッセルよりも0.5秒も速かった。

予選後、アントネッリからのサポートを期待していたかと尋ねられたラッセルは、こう語った。

「グリッド降格ペナルティを受けたとしても、できるだけ上位からスタートすることが重要だ」

そうラッセルは語った。

「でも後で、裏で話し合ってみるよ。明日は、モンツァのように大接戦になると思う。集団から抜け出すのは、とても難しいだろう」

「ポールポジションを獲得したかったが、トップ7に入っていれば、優勝争いに加われると思う」

ただ大きなリスクもあった。アントネッリは、隊列の最後尾に甘んじたことで、最後のアタックラップを開始できるかどうか、微妙なタイミングであったのだ。結局アントネッリがアタックラップに入った時は、チェッカーまであと1〜2秒まで迫っていたのだった。

「非常にリスクが高かった」

ラッセルはそう語った。

「キミはポールポジションを獲得したが、もしアタックの開始があと1秒遅かったら、ラップタイムを記録することができなかっただろう」

「誰もがポールポジションを狙っているため、ポジションを調整するのがとても難しい。さらに半数のマシンがプレップラップ（タイヤを温めるための1周）を走り、残りは走らなかったということも、状況を難しくした」

「もし選べるなら、9台のマシンの最後尾から、さらに3秒くらい後ろを走るのがいいだろう。完璧に選べるならね」

「でも、みんながそれを目指しているからね」

アントネッリも、かなりリスクが大きかったと語った。

「ジョージが言ったように、この件については話し合うつもりだ。予選ではいつも、先頭でコースインする形だったからね」

「ターン5については、完全に僕が決めたことだ。3台が横並びになってしまったので、『もういいや、ペースを落とそう』と思ったんだ」

「もうちょっとでチェッカーフラッグを受けてしまうところだったから、大変だった。確かにすごく良いスリップストリームを使えたけど、コーナーでは前にかなり接近してしまったので、乱気流を受けたことでコーナーを曲がるのは本当に難しかった」

「元々ダウンフォースを抑えたパッケージだから、他のマシンの後方を走る時には、その影響をより強く受ける」

「でも全体的にはもうダメだなと思ったのに、結局うまくいったという感じなんだ」

「ターン5では、一旦ペースを落とすことにした。タイミングがどのくらいギリギリになるのか、正直よく分かっていなかった。今思えば、もっと違うやり方をしただろう。それでも、結果的にはよかったと思う」

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