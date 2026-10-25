F1 アメリカGP

努力が報われた！ アントネッリ、予想外のポールに「ようやくアップデートの成果が表れてきた」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがアメリカGPでポールポジションを獲得したのは、チームにとって大きな進歩だと言える。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/10/25 1:56

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Clive Mason／Getty Images

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1アメリカGP予選でポールポジションを獲得。チームがマレーシアでのバーレーンGPで投入したアップデートを最適化するために取り組んできた努力が報われたと語った。

アントネッリはレッドブルの2台を抑え、マックス・フェルスタッペンに0.179秒差をつけてポールポジションを獲得。フリー走行で好調だったフェラーリ勢は、シャルル・ルクレールが4番手、ルイス・ハミルトンが5番手に終わった。

Q3を通じて強風がさらに強まるなか、2回行なわれたアタックのうち、最初のアタックを成功させることが極めて重要になった。そして、フェルスタッペンとルクレール、ハミルトンによるポールポジション争いが予想されていた中、アントネッリが意外な形で存在感を示した。7月のベルギーGP以来となるポールポジションを獲得したのだ。

これは、マレーシアで投入した大型アップデートの性能を引き出そうとするメルセデスの努力が実を結んだ結果だった。このアップデートによってW17は速くなった一方、セットアップは難しくなっていた。オースティンのFP1でも苦戦が続くかに見えたが、チームは徐々に問題を解消し、マシンバランスを改善していった。

さらにオースティンでは、パッケージの性能を一段と引き上げることを目的に、新しいフロントウイングを投入。これはシンガポールGPのフリー走行ですでにテストされていたものだ。

フェルスタッペンの3戦連続ポールポジションを阻止したアントネッリは、次のように語った。

「うれしいよ。このパッケージに関しては本当に懸命に取り組んできたし、まだ完全に理解しようとしている段階だからね」

「シンガポール以降、大きく前進できた。これからも作業を続け、理解を深めていく必要がある。でも、チームにとって素晴らしい結果だ。チームはこのパッケージを持ち込むために、本当に見事な仕事をしてくれた。ようやく、その成果が表れてきたんだ」

アントネッリは、今回の結果が予想外だったことも認めた。

「驚きではあったけれど、今日の僕にとって最大の成果のひとつは、トラックリミット違反をしなかったことでもある！ それで少し楽になった。自分から難しい状況を招くこともなく、セッションを通じて順調に前進し、そこから積み上げていくことができた」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

アントネッリが日曜日の決勝で優勝し、チームメイトのジョージ・ラッセルが9位以下、ハミルトンが5位以下でフィニッシュすれば、タイトル獲得を決められる可能性がある。あくまで可能性は低いものの、アントネッリが初めてタイトル獲得を決められる最初のチャンスとなる。

ハミルトンとラッセルはそれぞれ5番手、6番手からスタートするため、アントネッリがテキサスで初のタイトル獲得を祝う可能性は依然として低い。それでも、可能性が完全に消えたわけではない。

アントネッリは決勝に向けて、いつも通りの姿勢で臨むと語った。

「自分にできる最高のレースをすることだけを考えている。勝利を目指すし、その後どうなるかを見てみるよ」

「少し違った感覚はあるけれど、目標は変わらない。自分の仕事を続けるだけだ。今はとてもいい位置につけているから、ドライビングも含めて、いろいろなことをより楽しめている気がする。でも、基本的な姿勢はいつもと同じだよ」

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