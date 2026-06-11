チャンピオン争いで圧倒的リードも、アントネッリ「僕はまだ不利な立場」と控えめなコメント……ラッセルによる”心理戦”には動じない？？

2026年のF1ドライバーズ選手権をリードするアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、チームメイトであるジョージ・ラッセルの心理戦には乗らないと断言し、現状に関する自身の見解を語った。

今季のF1はメルセデス勢が圧倒的な強さを誇っており、開幕6戦全てで勝利している。そのうち第2戦中国GPからは、F1参戦2年目のアントネッリが5連勝。開幕前には今季のチャンピオン最有力と目されていたラッセルとのポイント差は、68ポイントにまで広がった。この状況に関してラッセルは、今季のタイトルは「アントネッリが失うべきもの」……つまり「アントネッリがほぼ手中に収めた」と発言している。

この発言はラッセルがモナコGPを前にして発したもの。多くの人がこれを心理戦だと考えたが、アントネッリは動じることなく、モナコでも圧倒的な強さを見せた。しかもポールポジション獲得、全周回リード、さらにはファステストラップも記録し、F1史上最年少でグランドスラムを達成したドライバーになった。

対するラッセルは、ペナルティに翻弄されて12位無得点。ランキングではフェラーリのルイス・ハミルトンにも抜かれ、3番手に後退した。

モナコGPの週末にアントネッリは、ラッセルの発言を一蹴。まだ16戦が残っており、タイトル争いに意識を向けるのは時期尚早だと語った。そして心理戦にも、独自の反論を用意していた。

「心理戦に巻き込まれるのは初めてじゃない。ライバルであろうとチームメイトであろうと、相手にプレッシャーをかけるのは普通のことだ。相手が誰であろうと、大きな差はないよ。幸いなことに、僕にとってそういうことは、あまり影響しないんだ」

アントネッリはmotorsport.comに対してそう語った。

「まだシーズンの最初の1/3しか終わっていないし、タイトルについて語るのは明らかに早すぎるよ。僕は目の前の1戦1戦に集中している」

「もちろん、週末が終わるたびにランキングを確認するけど、すぐに次のレースに集中を切り替える。ヘルメットのバイザーを下ろしてコースに出る時は、チャンピオンシップのことなんて考えていない。ただベストを尽くすためにレースをするだけだ。それにさっきも言ったように、まだ何も手にしたわけじゃないんだから、失うモノなんて何もないよ」

アントネッリは、ラッセルに対して圧倒的なリードを築いている。しかし自身はまだアンダードッグ（圧倒的に不利な立場）であると語る。

それがあらかじめ決められていた考え方なのか、それとも彼がほんとうにそう信じているのかどうかは重要ではない。しかしラッセルが依然としてチャンピオン候補だとみなす彼の発言は、ある意味で挑発的な言葉だとも言えるだろう。

「目標はできるだけ多くのレースに勝ち、結果としてチャンピオンを獲得することだ。そういうチャンスなんて滅多にないことは分かっているけど、同時に僕はまだ圧倒的に不利な立場であり、その立場にいることを気にはしていない」

「シーズン開幕前は、誰もがジョージを圧倒的なチャンピオン候補と見ていた。その予想は正しかったと思う。彼はタイトル争いに必要な要素を全て備えているし、経験も豊富だ」

アントネッリはタイトル争いに関する発言に加え、彼自身も含め、まだ誰も正確には測りきれていない要素、つまり自分の潜在能力について語った。

メルセデスはカートからシングルシーターのジュニアカテゴリーを経て、F1参戦2年目にして世界選手権をリードする立場になった。目覚ましい躍進である。その成長速度と今後の成長の可能性は計り知れないほど大きく、同時に未知数でもある。

「僕はまだまだ成長できる部分がたくさんある」

アントネッリはそう説明した。

「ここまでの勝利が大きな自信を与えてくれたのは間違いない。でも同時に、自分の潜在能力を最大限に引き出すためには、努力を続けなければいけないことも理解している。そして、まさにそれが僕のモチベーションになっているんだ」

「F1参戦2年目という状況を考えると、こんなシーズン序盤を過ごせると予想していた人は少なかったと思う」

「若いこともあって、まだまだ伸び代があると思っている人もいるかもしれない。もしかしたら、ジョージが僕のことを手強いライバルだと見ているのも、そのためかもしれないね」

アントネッリの言葉は、まさに的を射ているかもしれない。アントネッリは10代にしてF1の記録を次々に塗り替えている。その彼の潜在能力は、今後のレース展開に関わらず、ラッセルにとって常に懸念しなければいけない材料となるはずだ。