アントネッリ、黄旗時の減速不十分の裁定……3グリッド降格ペナルティで7番手スタートに

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1ハンガリーGPの予選を4番手となったが、黄旗時の減速が十分ではなかったと判断され、3グリッド降格ペナルティを受けた。

アントネッリは予選Q3のラストアタックで最終コーナーに差し掛かった際、当該区間には黄旗が出ていた。前を走っていたマックス・フェルスタッペン（レッドブル）がスピンし、ランオフエリアでマシンを止めていたからだ。

それでもアントネッリは最終セクターの自己ベストを更新しアタックを完了。マクラーレンのランド・ノリス、フェラーリの2台に次ぐ4番手で予選を終えていた。

スチュワードは、すぐさまアントネッリが黄旗を遵守するため十分に減速したかどうかをセッション後に審議すると発表した。

その結果、ランキング首位のアントネッリには3グリッド降格ペナルティが科され、決勝は7番グリッドからのスタートとなる。スチュワードは、アントネッリがスロットルを戻したのはごくわずかで、問題のコーナーでは前のアタックラップより速い速度で通過していたと判断したためだ。

フェラーリのルイス・ハミルトンもオスカー・ピアストリ（マクラーレン）のアタックを妨害したとして3グリッド降格ペナルティを受けており、ピアストリが3番グリッドへと繰り上がり、フェルスタッペンが4番手グリッドにつくことになる。

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

スチュワードは裁定書の中で次のように説明している。

「12号車のドライバー（アントネッリ）は、イエローフラッグとライトパネルを確認した際、前回のアタックラップよりも早い段階でスロットルを戻したと説明した。この点はテレメトリーデータでも確認された。しかし、速度低下はごく短時間しか続かず、実際には3号車（フェルスタッペン）の停止地点を通過した際の速度は、前回のアタックラップよりわずかに速かった」

「ミニセクタータイムは自己ベストと比べてわずか0.03秒遅かっただけだった。また、16メートル早くスロットルを戻したことでイエロー区間への進入速度は14km/h低かったものの、コーナー進入時のブレーキングが少なかったため、事故現場通過時の速度は3km/h高かった。FIAの担当者は、このミニセクターでの速度低下は1％未満だったと報告している」

「スチュワードは、本件は処分なしとなった過去の事例とは異なると判断した。なぜなら、それらのケースとは違い、今回のミニセクターでは通常時の自己ベストラップと比較して十分な速度差（スピードデルタ）が認められなかったからだ」

この違反に対する標準的な処分である5グリッド降格ペナルティが下される可能性もあった。しかしスチュワードは、アントネッリが少なくともある程度は減速していたことを考慮し、より軽い3グリッド降格にとどめた。また、ペナルティにはペナルティポイント1点も科された。

スチュワードは最後にこう付け加えている。

「この違反に対するペナルティガイドライン上の推奨処分は5グリッド降格である。しかし、ドライバーは速度を落とす動作自体は行なっており、その減速が不十分かつ持続的ではなかったと判断したものの、その点を情状酌量の対象とした。また、ドライバーには反応するための時間と距離が限られていたことも考慮し、より軽い処分を適用した」