F1 サンパウロGP
アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」
今季チャンピオンのアンドレア・キミ・アントネッリは、伝説的王者のひとりアイルトン・セナと比較されることが多い。しかしメルセデスのトト・ウルフ代表は、それを控えめにしようとしている。
Benjamin Vinel Federico Faturos
編集: 2026/11/11 10:36
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セニーニャのTシャツを着るアントネッリ
写真：: Michael Potts / LAT images via Getty Images
アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、今季のF1を圧倒的な強さで制し、参戦2年目にしてチャンピオンを獲得。しかも茶色の巻き髪も含めたその風貌から、伝説的なドライバーであるアイルトン・セナと比較されて語られることが度々ある。
しかしメルセデスのチーム代表であるトト・ウルフは、そういった比較がされることで、不必要なプレッシャーがかかることは避けたいと考えている。
1991年にセナがチャンピオンを獲得して以降、ブラジル人F1王者は誕生していない。ルーベンス・バリチェロやフェリペ・マッサのランキング2位が最上位だ。
最近では将来有望とされるブラジル人ドライバーがF1にたどり着き、キャリアを歩み始めている。しかしセナと比較して語られるのは彼らではない。アントネッリである。
特に今年、アントネッリがモナコGPを圧勝したことで、そういう風潮が強くなった。モナコはセナが圧倒的な強さを見せた地であり、同地での最多勝記録（6勝）を今も保持している。
「我々は、キミをメディアやマーケティング活動から守るために、できる限りのことをしている」
以前ウルフ代表はそんなことを語っていた。
「イタリアの報道関係者にも繰り返し伝えているが、アイルトン・セナとの比較はしないで欲しい。ガゼッタ・デロ・スポルト紙は、彼が5連勝し、”象徴”になったと報じた。確かに若いドライバーなのに5連勝するというのは信じられないことだが、我々はまだチャンピオンを獲得したわけではないし、彼はまだ19歳なんだ」
しかしアントネッリは最終的に、メキシコシティGPで3位に入り今季のワールドチャンピオンとなった。その数日後、サンパウロGPに出走するためにブラジルを訪れたアントネッリは、セナ一家を訪ねた。そしてそのサンパウロGPには、セナを彷彿とさせる黄色のヘルメットを着用してレースに臨んだ。しかもカーナンバーは、セナが初めてチャンピオンを獲得した時と同じ12である。
「キミをセナと比較することについて……私はこれまで、この比較にはあまり乗り気ではなかった。フランク・ウイリアムズやロン・デニスと同様に、セナはモータースポーツ界の偉大な歴史だ。人間としてもレーシングドライバーとしても、彼は偉大な存在だ」
サンパウロGP後にウルフ代表はそう語った。
「20歳のドライバーにこれほどの基準を設けるのは、大きなプレッシャーだと思う。だから現時点では、彼を他のドライバーと比較したくないんだ。彼はキミであり、セナはセナなんだから」
「でも、セナ家が彼を暖かく迎え入れてくれたことは、嬉しいことだ。彼らは初めて『第二のセニーニャが現れたようだ』と言った。それで初めて、『確かに、彼は少しセニーニャに似ているかもしれない』と言えるんだ。ただ現時点では彼はまだセニーニャであって、セナではないのかもしれない」
「だからセニーニャが成長し、セナになるのを待つべきだ」
セニーニャとは、セナをモデルにしたキャラクターであり、ブラジルではコミック展開されている。
なおウルフ代表は、今季メルセデスが9回目のコンストラクターズタイトルを獲得したことで、チーム代表としてのコンストラクターズタイトル獲得数で、ウイリアムズ創設者のフランク・ウイリアムズに並んだ。
それを受け、そのフランク・ウイリアムズと、かつてマクラーレンを率いて大成功を収めたロン・デニスに言及した。
「考えてみると、このふたりはこのスポーツにおける巨人だ」
そうウルフ代表は語った。
「フランクは、事故に遭った後も素晴らしい功績を残してきた。私とは次元がまったく違う」
「ロンも同様に、常にこのスポーツの基準となる人物だ。新たな基準を打ち立ててきた。おそらく、細部に拘りすぎて、常に欠点を見つけ出す癖もあるんだろう。私は決して、ロンのようなレベルには達していないと思う」
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