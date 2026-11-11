F1 サンパウロGP

アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」

今季チャンピオンのアンドレア・キミ・アントネッリは、伝説的王者のひとりアイルトン・セナと比較されることが多い。しかしメルセデスのトト・ウルフ代表は、それを控えめにしようとしている。

Benjamin Vinel Federico Faturos

編集: 2026/11/11 10:36

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

セニーニャのTシャツを着るアントネッリ

写真：: Michael Potts / LAT images via Getty Images

アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、今季のF1を圧倒的な強さで制し、参戦2年目にしてチャンピオンを獲得。しかも茶色の巻き髪も含めたその風貌から、伝説的なドライバーであるアイルトン・セナと比較されて語られることが度々ある。

しかしメルセデスのチーム代表であるトト・ウルフは、そういった比較がされることで、不必要なプレッシャーがかかることは避けたいと考えている。

1991年にセナがチャンピオンを獲得して以降、ブラジル人F1王者は誕生していない。ルーベンス・バリチェロやフェリペ・マッサのランキング2位が最上位だ。

最近では将来有望とされるブラジル人ドライバーがF1にたどり着き、キャリアを歩み始めている。しかしセナと比較して語られるのは彼らではない。アントネッリである。

特に今年、アントネッリがモナコGPを圧勝したことで、そういう風潮が強くなった。モナコはセナが圧倒的な強さを見せた地であり、同地での最多勝記録（6勝）を今も保持している。

「我々は、キミをメディアやマーケティング活動から守るために、できる限りのことをしている」

以前ウルフ代表はそんなことを語っていた。

「イタリアの報道関係者にも繰り返し伝えているが、アイルトン・セナとの比較はしないで欲しい。ガゼッタ・デロ・スポルト紙は、彼が5連勝し、”象徴”になったと報じた。確かに若いドライバーなのに5連勝するというのは信じられないことだが、我々はまだチャンピオンを獲得したわけではないし、彼はまだ19歳なんだ」

しかしアントネッリは最終的に、メキシコシティGPで3位に入り今季のワールドチャンピオンとなった。その数日後、サンパウロGPに出走するためにブラジルを訪れたアントネッリは、セナ一家を訪ねた。そしてそのサンパウロGPには、セナを彷彿とさせる黄色のヘルメットを着用してレースに臨んだ。しかもカーナンバーは、セナが初めてチャンピオンを獲得した時と同じ12である。

「キミをセナと比較することについて……私はこれまで、この比較にはあまり乗り気ではなかった。フランク・ウイリアムズやロン・デニスと同様に、セナはモータースポーツ界の偉大な歴史だ。人間としてもレーシングドライバーとしても、彼は偉大な存在だ」

サンパウロGP後にウルフ代表はそう語った。

「20歳のドライバーにこれほどの基準を設けるのは、大きなプレッシャーだと思う。だから現時点では、彼を他のドライバーと比較したくないんだ。彼はキミであり、セナはセナなんだから」

「でも、セナ家が彼を暖かく迎え入れてくれたことは、嬉しいことだ。彼らは初めて『第二のセニーニャが現れたようだ』と言った。それで初めて、『確かに、彼は少しセニーニャに似ているかもしれない』と言えるんだ。ただ現時点では彼はまだセニーニャであって、セナではないのかもしれない」

「だからセニーニャが成長し、セナになるのを待つべきだ」

セニーニャとは、セナをモデルにしたキャラクターであり、ブラジルではコミック展開されている。

なおウルフ代表は、今季メルセデスが9回目のコンストラクターズタイトルを獲得したことで、チーム代表としてのコンストラクターズタイトル獲得数で、ウイリアムズ創設者のフランク・ウイリアムズに並んだ。

それを受け、そのフランク・ウイリアムズと、かつてマクラーレンを率いて大成功を収めたロン・デニスに言及した。

「考えてみると、このふたりはこのスポーツにおける巨人だ」

そうウルフ代表は語った。

「フランクは、事故に遭った後も素晴らしい功績を残してきた。私とは次元がまったく違う」

「ロンも同様に、常にこのスポーツの基準となる人物だ。新たな基準を打ち立ててきた。おそらく、細部に拘りすぎて、常に欠点を見つけ出す癖もあるんだろう。私は決して、ロンのようなレベルには達していないと思う」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」

More from

Benjamin Vinel





ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」



F1



F1



サンパウロGP



1 時間前



ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」





F1、代替候補地イモラに「準備不要」と通達。カタールGPとアブダビGPを通常通り開催予定も、情勢悪化の場合は安全最優先の構え



F1



F1



サンパウロGP



9 時間前



F1、代替候補地イモラに「準備不要」と通達。カタールGPとアブダビGPを通常通り開催予定も、情勢悪化の場合は安全最優先の構え





マクラーレンのアップデートは効果大！ ノリスが優勝し、2027年に向け視界良し……ステラ代表「期待通りに機能している」



F1



F1



サンパウロGP



23 時間前



マクラーレンのアップデートは効果大！ ノリスが優勝し、2027年に向け視界良し……ステラ代表「期待通りに機能している」

More from

アイルトン セナ





アイルトン・セナ所有のNSXがオークションに出品。落札額は驚異の1億8000万円超え



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



アイルトン・セナ所有のNSXがオークションに出品。落札額は驚異の1億8000万円超え





アントネッリ、憧れのセナ由来のカーナンバー『12』を来季以降も使用へ「特別な数字なんだ」と明かす



F1



F1



メキシコシティGP



9 日前



アントネッリ、憧れのセナ由来のカーナンバー『12』を来季以降も使用へ「特別な数字なんだ」と明かす





ベアマン、アイルトン・セナの初優勝マシン”ロータス97T”をドライブした感激の1日を振り返る「人生最高の日だった」



F1



F1 3 ヵ月前



ベアマン、アイルトン・セナの初優勝マシン”ロータス97T”をドライブした感激の1日を振り返る「人生最高の日だった」

More from

メルセデス





FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に



F1



F1 8 時間前



FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に





気まずい？ それとも……ハミルトン、戴冠直後の古巣メルセデスと同じ飛行機で帰国。ウルフ代表「祝勝会は帰ってからだね」



F1



F1



サンパウロGP



11 時間前



気まずい？ それとも……ハミルトン、戴冠直後の古巣メルセデスと同じ飛行機で帰国。ウルフ代表「祝勝会は帰ってからだね」





ラッセル、波乱万丈のレースで4位。ピットレーンでの痛恨スピンは「代償を払うことになった」



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



ラッセル、波乱万丈のレースで4位。ピットレーンでの痛恨スピンは「代償を払うことになった」

最新ニュース





アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 分前



アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」





MotoGPの空力開発はスイングアームにも拡大。ドゥカティも採用するホットな領域へ……2027年も注目の場所に？



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



36 分前



MotoGPの空力開発はスイングアームにも拡大。ドゥカティも採用するホットな領域へ……2027年も注目の場所に？





ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 時間前



ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」





ダニール・クビアト、スーパーGT最終戦で優勝！ もてぎで小暮卓史と激走「勝つのはGP3以来。特別な瞬間になった」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



2 時間前



ダニール・クビアト、スーパーGT最終戦で優勝！ もてぎで小暮卓史と激走「勝つのはGP3以来。特別な瞬間になった」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録