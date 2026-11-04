F1 メキシコシティGP

アントネッリ、タイトル争いの転機は”鈴鹿”。「あそこで『勝てるんだ』と自信を持てた」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、日本GPでの勝利がタイトル争いの大きな転機になったと振り返った。

Ed Hardy

公開日時: 2026/11/04 2:33

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、第20戦メキシコシティGPで3位となり、F1史上最年少チャンピオンを獲得。今季は4レースを残して、9勝を含め16回の表彰台を記録している。

アントネッリはシーズンを振り返り、第3戦日本GPでポイントリーダーとなったことが、シーズン最初の転機だったと語った。

この日本GPは、シーズンの第3戦として実施され、アントネッリはセーフティカーが絶妙なタイミングで導入されたことも追い風となり、チームメイトのジョージ・ラッセルとマクラーレンのオスカー・ピアストリを抑えて優勝を飾った。

そのわずか2週間前、アントネッリは中国GPで自身初ポールポジション、初優勝を記録。ポールポジションとポールトゥウィン、ハットトリックで史上最年少記録を樹立するという記念すべきレースだった。

しかしそれよりも、連勝でポイントリーダーに立った日本GPが重要な瞬間だったという。

「中国がすべての始まりだったけれど、鈴鹿は最初の転機だった。あのレースで初めてチャンピオンシップの首位に立ったからね」

「僕にとって重要な瞬間だったし、頭の中でさらに気持ちを切り替えるきっかけになった。『実際に僕たちは勝てるんだ』と思えるだけの自信を与えてくれた」

「だから、特にあれほど象徴的なサーキットで勝てたことは、とても特別だった。話したように、チャンピオンシップにおける僕の最初の転機だったからね。初めてランキング首位に立ったことで、さらに自信が深まった」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

その後のアントネッリは圧倒的なパフォーマンスを見せ、3戦を除くすべての決勝レースで表彰台を獲得した。そのうちバルセロナ-カタルニアGPとイギリスGPの2戦は、マシンの技術的なトラブルが原因だった。

こうした安定した成績がタイトル獲得につながった一方、ラッセルの側ではトラブルが相次いだ。シーズン開幕前にはタイトル最有力候補と見られていたラッセルは、現在マックス・フェルスタッペン（レッドブル）とルイス・ハミルトン（フェラーリ）に続くランキング4番手となっている。

「一番大きかったのは、シーズンを通して安定した成績を残せたことだと思う」とアントネッリは言う。

「少し厳しい状況に見えたときでさえ、何とかまずまずの結果を出し、ダメージを最小限に抑えることができた」

「それが鍵だった。常に安定して力を発揮できていた。そして、毎週末を楽しむことも大切だったと思う。週末に臨むときも、モータースポーツへの情熱や愛情、自分がやっていることへの思いを持って臨み、あらゆる瞬間を大切にしようとしてきた」

20歳らしからぬ落ち着きでシーズンを戦ってきたアントネッリだが、王手がかかったメキシコシティGP前には、精神的に大きなプレッシャーと戦っていた。加えてアントネッリは、体調不良にも見舞われた。木曜日は発熱のためにメディア対応を欠席している。

9位以上でフィニッシュすれば自力で戴冠を決められるという状況の中で、できる限り楽しもうとしたとアントネッリは胸中を語った。

「今週末は感情面でも本当に難しかった。簡単ではなかったけれど、それでも今日という日を楽しもうとした。今日はその日になるかもしれないという気持ちを抱いてサーキットに来て、グリッドに並んだときの感覚も味わおうとした」

「だから、とにかく一瞬一瞬を心から楽しもうとしてきた。それが、チームとともに過ごした今シーズンを象徴することだった」

「一戦一戦に集中し、サーキットの内外で週末を楽しむこと。メカニックやエンジニア、関係者全員と過ごす時間を楽しむことだ。結局のところ、自分が好きなことを仕事にできているのは、とても恵まれていることだと忘れてはいけないからね」

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