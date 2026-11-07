F1 サンパウロGP

アントネッリ、お祝いムードは一区切り「目まぐるしい日々だったけど、レースに勝つことだけを考える」

F1史上最年少王者となってから4日経ったアンドレア・キミ・アントネッリ。彼はまだ実感が湧いていないものの、目の前の課題に集中しているという。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/07 11:08

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリにとって、この1週間は実に慌ただしいものだったことだろう。

メキシコシティGPの表彰台でルイス・ハミルトン（フェラーリ）とマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に担ぎ上げられ、史上最年少でのワールドチャンピオン獲得を祝った後、レース後のパーティーにも参加。月曜日には、メキシコシティでのスポンサー関連の仕事に臨むため、慌ただしく移動した。

アントネッリはその夜のうちにサンパウロへ飛び、幼少期から憧れてきたヒーロー、アイルトン・セナを称えるため、セナ・ファミリーとの特別な集まりに参加した。さらに、メルセデスのタイトルスポンサーであるペトロナスの要請によるパートナー関連のイベントにも出席。そしてインテルラゴスでメディアの取材に応じ、F1最年少チャンピオンとして再び本業に戻った。

F1に新たに誕生したスーパースターには、まだ立ち止まって自身の偉業を振り返る時間は訪れていない。過酷な3連戦の真っただ中にいるのだから、無理もない。

「ここ数日、本当に目まぐるしい出来事が続いた」とアントネッリは木曜日に語った。

「チャンピオンシップを制し、その後セナ・ファミリーと過ごした。これも本当に素晴らしい出来事だった。だから、もう少し時間を取って、落ち着いて振り返り、何が起きたのかを実感したかったという気持ちはある」

「今でも現実とは思えない。今朝、チームから特別なTシャツをもらったんだけど、それを見た時、『えっ、これって本当なの？』と思った。あまりにも多くのことが一度に起きていて、頭の中も処理しきれないほどだ」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

アントネッリは、シーズン終了後の12月12日に上海で開催されるFIA表彰式こそ、自身の歴史的な快挙がようやく実感として胸に落ちてくる「明確な瞬間」になると考えている。シーズンが終わり、ワールドチャンピオンのトロフィーを実際に手にした時だ。

このセレモニーがアントネッリが正式にワールドチャンピオンとして表彰される場となる。しかし、F1の運営側はすでにメキシコでその瞬間を演出するため、メルセデスとFIAと協力し、アントネッリのために特別な表彰台セレモニーを用意していた。

レース後のセレモニーでは、イタリアを代表する名曲『誰も寝てはならぬ（Nessun Dorma）』が選ばれた。これは偶然にも、亡くなったアントネッリの祖父が大好きだった曲であり、本人の感情を大きく揺さぶった。続いてリッキ・エ・ポーヴェリの『Sarà Perché Ti Amo』が流れた。この曲は、アントネッリが逆転勝利を飾ったモンツァでも使用されていたものだ。

「最初の曲は、僕にとって本当に感動的だった。祖父がいつも聴いていた曲だったからね。あの曲を聴けたことは、僕にとって特別なことだった。祖父もきっと誇りに思ってくれているはずだ」

当時そう語っていたアントネッリだが、お祝いムードは一区切り。サンパウロに到着したアントネッリは、シーズンが終わるまで残りの祝賀行事をいったん保留にすると宣言した。ブラジルでは、いつも通りレースに集中する。タイトルを確定させたことで、すでに来年のタイトル防衛について考え始めることもできる。

蓄積した疲労があるにもかかわらず、アントネッリは「ここに来られて本当に楽しみだ」と語った。

「シーズンをトップで終えるための良い機会だし、同時に2027年に向けた準備も今から始まると感じている」

「2027年に向けて自信をつけるためにも、シーズンを力強く締めくくることが重要になる。そしてシーズンが終われば、ほかのことを楽しむ時間が数日ある」

2026年シーズンを圧倒し、早い段階でタイトルを決めたことで得られた最大の恩恵は、残る4戦をプレッシャーなく攻められることだ。これまでとは違う、よりアグレッシブなアントネッリが見られるのだろうか。本人は、よりリラックスできることは認めつつも、ここまでたどり着き、9勝を挙げる原動力となった強い集中力を失わないことも重要だと考えている。

「チャンピオンシップが決まった今、以前ほど緊張することはないだろうし、ドライビングをさらに楽しめると思う」とアントネッリは認めた。

「でも、リラックスしすぎないことが重要だ。これまでと同じ強度を保つことが大切になる。もちろん、コンストラクターズ選手権もまだ獲得する必要があるし、今週末に決められたら素晴らしいことだ」

「だから、自分としてはレースに勝つことだけを考える。これまでと同じ決意、同じ集中力、同じハングリー精神を持ってコースに出たい。もちろん、以前よりリラックスはする。でも、リラックスしすぎないようにね」

アントネッリの勢いはチャンピオン獲得後も続いており、サンパウロGPのFP2ではトップタイムをマーク。チームのコンストラクターズタイトル獲得に向け、順調な様子だ。

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