本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1
オーストラリアGP
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1
オーストラリアGP
【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝
F1 オーストラリアGP

予選2番手アントネッリ「メカニックの皆が今日のヒーローだ」大ダメージのマシン爆速修復を称賛

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリはFP3のクラッシュを乗り越えて予選2番手を獲得。マシンを迅速に修復したメカニックに、彼は感謝を示した。

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
編集:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes crash

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes crash

写真：: Paul Crock / AFP via Getty Images

　F1開幕戦オーストラリアGPの予選でメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは2番手。アントネッリはFP3のクラッシュから迅速な修復を行なったメカニック達に感謝している。

　アントネッリはオーストラリアGP初日にFP1では8番手、FP2では2番手タイムと順調に進んできた。しかし2日目のFP3ではセッション終盤にターン2で大クラッシュ。マシンは大きなダメージを負ってしまった。

　予選に出走できるかどうか危惧されていたが、メルセデスのスタッフは底力を発揮。Q1でマックス・フェルスタッペン（レッドブル）のクラッシュによる赤旗中断が発生したことも追い風となり、マシン修復を間に合わせた。

　そしてアントネッリは修復されたばかりのマシンを操ると、順調にQ3まで進出。Q3のポールポジション争いでは、チームメイトのジョージ・ラッセルに次ぐ2番手タイムを記録する見事な挽回を見せた。

「今日は本当に、本当にストレスの多い1日だった」と、アントネッリは振り返った。

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

「残念ながらFP3でウォールに当たってしまった。今日のヒーローはメカニックたちだ。彼らがマシンをコースに戻してくれた」

「マシンのセットアップをする時間さえなく、ただコースに出てフロントロウを獲得することができた。本当にうれしいよ」

　アントネッリ曰く、修復されたばかりのマシンは真っ直ぐに走るのも苦労するようなセッティングだったという。それでもQ1を突破し、Q3では2番手となった。

「マシンが右に大きく曲がっているのをすぐに感じた。全体的なバランスも、いつもより予測しづらかった。難しかったけど、文句は言えないよ」

　アントネッリはそう語っていた。

　なおアントネッリは予選Q3序盤にも赤旗の要因も作った。マシンに冷却用ファンをつけたままコースインするとそのファンをコース上に落とし、ランド・ノリス（マクラーレン）がそれを踏んでしまった。そしてたくさんのデブリが散らばってしまったのだ。

　そのためメルセデスは「安全ではない状態のF1マシンをガレージからコースに送り出した」として、スチュワードに召喚された。

　調査の結果メルセデスには7500ユーロ（約137万円）の罰金が科されることになった。しかしアントネッリの予選結果が変わることはなく、メルセデスのフロントロウ独占は維持された。

関連ニュース:
 

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ハミルトン、メルセデス勢の圧倒的速さに怪訝な視線「圧縮比のせいじゃなきゃいいけどね……これが数ヵ月続いたらおしまいだ」
次の記事 オコン「頭が爆発しそう」新世代F1マシンドライビングの情報処理に脳が悲鳴
More from
Jake Boxall-Legge

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

ホンダF1、問題いまだ山積み……初日から予備バッテリー”ゼロ”の危機。ニューウェイ「非常に恐ろしい状況」

F1
F1
オーストラリアGP
ホンダF1、問題いまだ山積み……初日から予備バッテリー”ゼロ”の危機。ニューウェイ「非常に恐ろしい状況」

ターボラグ対応のスタート手順変更、フェラーリ代表が”驚き”表明「最初から分かっていたことだ」

F1
F1
オーストラリアGP
ターボラグ対応のスタート手順変更、フェラーリ代表が”驚き”表明「最初から分かっていたことだ」
More from
アンドレア・キミ アントネッリ

メルセデス、ライバル圧倒予選ワンツーにウルフ代表ご満悦「厄介だったグラウンドエフェクトが消えとても嬉しい」

F1
F1
オーストラリアGP
メルセデス、ライバル圧倒予選ワンツーにウルフ代表ご満悦「厄介だったグラウンドエフェクトが消えとても嬉しい」

予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる

F1
F1
オーストラリアGP
予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる

今年のスタートは大変だぞ……レースを大きく左右する要素に。ラッセル「練習は最悪だったよ」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
今年のスタートは大変だぞ……レースを大きく左右する要素に。ラッセル「練習は最悪だったよ」
More from
メルセデス

今年のF1タイトル争い、ラッセル本命視に09年王者バトン同意「だがメンタルの戦いになる」と警告も

F1
F1
オーストラリアGP
今年のF1タイトル争い、ラッセル本命視に09年王者バトン同意「だがメンタルの戦いになる」と警告も

ハミルトン、メルセデス勢の圧倒的速さに怪訝な視線「圧縮比のせいじゃなきゃいいけどね……これが数ヵ月続いたらおしまいだ」

F1
F1
オーストラリアGP
ハミルトン、メルセデス勢の圧倒的速さに怪訝な視線「圧縮比のせいじゃなきゃいいけどね……これが数ヵ月続いたらおしまいだ」

アントネッリを”冷却ファン”装着状態でコースに送り出したメルセデスに、137万円の罰金「クラッシュしたマシンを修復するのに忙しかった」

F1
F1
オーストラリアGP
アントネッリを”冷却ファン”装着状態でコースに送り出したメルセデスに、137万円の罰金「クラッシュしたマシンを修復するのに忙しかった」

最新ニュース

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」