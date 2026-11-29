F1 カタールGP

なんで僕を先頭にした？ アントネッリ、メルセデスの判断に不満「チームと話し合う必要がある」

F1カタールGPの予選で2番手に終わったメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、Q3最後のアタックで隊列の先頭に立たされたことを不満に思っており、チームと話し合う必要があると語った。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/29 2:12

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1カタールGPの予選Q3最終アタックで、隊列の先頭に立たされたことを不満に思っている。この決断についてアントネッリは「見直す必要がある」と語った。

アントネッリはカタールGPでは初日から絶好調で、FP1からFP3まで全てのセッションでトップタイムを記録した。

ただ予選ではQ1、Q2共にチームメイトのジョージ・ラッセルの後塵を拝し、Q3でも同じように惜敗。結局ラッセルがポールポジションを獲得し、アントネッリは2番手となった。

アントネッリはセクター2で苦労したことを認めつつも、最後のアタックを隊列の先頭で走らされたことに不満を抱いている。

「僕の方では、今日はセクター2でかなり苦戦した。どうしても良い走りができなかったんだ」

アントネッリは予選後にそう語った。

「でもQ3に向けては良い感触があった。ただチームと確認する必要はある。最後の走行では最後尾を走りたかったのに、先頭に送り出されてしまった。この点については、チームと話し合う必要がある」

「最後にコースに出るというのが、僕の要望だった。でもこれ以上詳しいことは話せない」

一方でラッセルは、今回のカタールGPを楽しんでいる。ドライバーズランキング2位を目指すためにも、絶好のチャンスを手にしたと言えるだろう。

「マレーシアでアップグレードパッケージを投入して以来、ここは初めての本格的な高速サーキットだ。そしてコーナーでダウンフォースを実感できるコースでもある」

そうラッセルは語った。

「それ以来ずっとセッティングを改善し続けてきた。シーズン中盤から、徐々にマシンを改善してきたんだ」

「ここカタールは、いつも良い結果を残せるコースなんだ。本当に好きなコースで、カレンダーの中でも最高のコースのひとつだ」

「明日の決勝が待ち遠しいよ」

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