F1 アメリカGP

タイトル争い最初の王手。アントネッリはいつも通り「まずはきちんと自分の仕事をやり遂げたい」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、チャンピオン獲得が決まる可能性のある最初の週末に向け、きちんと仕事をやり遂げることを目指すと語った。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/10/23 3:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

F1のタイトル争いを独走するメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1アメリカGPで史上最年少のワールドチャンピオンとなる最初のチャンスを迎えるにあたり、「きちんと仕事をやり遂げる」ことを目指すと語った。

20歳のアントネッリは、今週末にサーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催されるアメリカGPで、5戦を残して2026年のタイトルを獲得する可能性がある。ただし、そのためには他のドライバーの結果にも助けられる必要がある。

アントネッリが日曜日の決勝で優勝し、102ポイント差で追うメルセデスのチームメイト、ジョージ・ラッセルが9位以下、さらにフェラーリのルイス・ハミルトンが5位以下でフィニッシュすれば、タイトルが確定する。

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

その可能性について質問されたアントネッリは、「きちんと仕事をやり遂げる」ことを目指すと宣言した。つまり、オースティン、メキシコ、ブラジルと続く3連戦にも、他のレースと同じ姿勢で臨むということだ。今季8勝、14回の表彰台を獲得し、ここまでの成功を収めてきたのも、まさにこのアプローチによるものだ。

「考えてみれば間違いなくすごいことだけど、だからこそ考えないようにするんだ」とアントネッリは語った。

「ほかのドライバーたちに何か壊滅的なことが起きる必要があるし、自分にとっては完璧な週末が必要になる。そんなことが起きる可能性は低い」

「今朝、ボノ（レースエンジニアのピーター・ボニントン）とミーティングをして、ただ楽しむこと、そしてシーズンを通じて貫いてきた姿勢を変えないことを確認した。1戦ずつ戦い、毎週末に自分ができるベストを尽くす。それから結果を見ていく。もちろん、自分がしっかり仕事をすれば、結果はついてくるはずだ」

アントネッリは、タイトル獲得が子どもの頃からの夢の実現であり、「信じられないほどの快挙」になると認める一方、まずは「きちんと仕事をやり遂げる」ことに集中すると誓った。

「夢だよ。小さい頃からずっと夢見てきたことなんだ。まず、こうした立場に自分がいること自体が信じられない」と彼は付け加えた。

「でも同時に、走り続け、プッシュし続けなければならない。まだ終わったわけじゃない。まずはきちんと仕事をやり遂げて、そのあとで残りを楽しみたい。もちろん、タイトルを獲得できれば信じられないほどの快挙になるだろうね」

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