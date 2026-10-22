F1 アメリカGP

チャンピオン獲得間近のアントネッリの、地に足ついた”素敵な趣味”「愛車を手洗いするのが好きなんだ」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、今でも自分の愛車を手洗いしていることを明かした。

Lydia Mee

公開日時: 2026/10/22 3:02

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、タイトル争いで大差を築いており、次戦F1アメリカGPで5戦を残してチャンピオンに輝く可能性もある。しかし彼は、サーキットを離れた時間の過ごし方について語る中で、自分の愛車を今でも手洗いしていることを明かした。

アントネッリは、チームメイトのジョージ・ラッセルに102ポイント差をつけてオースティン入り。今週末のアメリカGPを終えた段階で、この差が125点となった時点で、タイトル獲得となる。

そうなれば、F1最年少チャンピオン記録を大幅に塗り替え、1953年のアルベルト・アスカリ以来となるイタリア人王者が誕生する。

メルセデスのアメリカGP特別リバリー発表イベントに出席した20歳のアントネッリは、自宅でのルーティンとして、愛車のメルセデスAMG GT63を洗車していることを明かした。

「自分のクルマをきれいにするのが好きなんだ。機械を使った自動洗車は絶対にしない。いつも自分で手洗いするのが好きなんだよ。クルマが大好きだし、自分のクルマやそのすべてを大切にするのが本当に好きだからね」

「きれいな状態を見るのが好きなんだ。だから、洗車は大好きな作業のひとつ。もう習慣になっているよ」

オースティンで開催されるアメリカGPは、2026年シーズン終盤の3連戦の1戦目となる。メルセデスのチーム代表トト・ウルフは、マレーシアGPとシンガポールGPで苦戦したチームにとって、サーキット・オブ・ジ・アメリカズでの週末は「巻き返す」機会になると考えている。

「マレーシアとシンガポールでは厳しい週末となり、どこで力を発揮できなかったのかを理解するために懸命に取り組んできた。オースティンは巻き返すチャンスだ」と、ウルフはチームのアメリカGPプレビューで語った。

「マシンの開発を続ける中で、最新のアップデートパッケージを両マシンに投入する。勢力は非常に拮抗しているため、シーズン終盤に安定して上位争いをするには、前進を続けなければならない」

「アメリカGPから、再び過酷な3連戦が始まる。懸かっているものは大きいが、先走るつもりはない。目の前の週末に集中することが最優先だ。しっかりと仕事をこなし、パフォーマンスを最大限に引き出し、1戦ずつ戦っていく」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ノリス、F1王座防衛に苦戦。トップ5圏外なら1997年デイモン・ヒル以来の不名誉な記録

More from

Lydia Mee





キャデラックF1、それでいいのか？ 「F1を制するのが目標なら、アメリカ拠点は最適ではない」元F1チーム代表から厳しい声



F1



F1



アゼルバイジャンGP



14 日前



キャデラックF1、それでいいのか？ 「F1を制するのが目標なら、アメリカ拠点は最適ではない」元F1チーム代表から厳しい声





留まる所を知らぬF1人気。マクラーレンが売上10億ドル突破？ 海外報道される



F1



F1



アゼルバイジャンGP



22 日前



留まる所を知らぬF1人気。マクラーレンが売上10億ドル突破？ 海外報道される





『ダンダダン』とコラボ中のウイリアムズ、TWICEツウィが公式テーマソングを担当へ！ 日本のアニメとK-POPがF1の世界で融合



F1



F1



アゼルバイジャンGP



23 日前



『ダンダダン』とコラボ中のウイリアムズ、TWICEツウィが公式テーマソングを担当へ！ 日本のアニメとK-POPがF1の世界で融合

More from

アンドレア・キミ アントネッリ





アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く



F1



F1



シンガポールGP



4 時間前



アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く





アントネッリの”悪癖”にウルフ代表もハラハラ「白線が見えていないみたいだから、お尻の下に枕でも挟もうか」



F1



F1



シンガポールGP



8 日前



アントネッリの”悪癖”にウルフ代表もハラハラ「白線が見えていないみたいだから、お尻の下に枕でも挟もうか」





アップデートで明暗。レッドブルはメルセデスを超えたのか？ ラッセル「今はレッドブルが倒すべきチーム」



F1



F1



シンガポールGP



9 日前



アップデートで明暗。レッドブルはメルセデスを超えたのか？ ラッセル「今はレッドブルが倒すべきチーム」

More from

メルセデス





メルセデス、シンガポールで新旧パッケージを使い分けた理由は？ チーム首脳が解説「学びを加速させるため……協力してくれたラッセルに感謝」



F1



F1



シンガポールGP



4 日前



メルセデス、シンガポールで新旧パッケージを使い分けた理由は？ チーム首脳が解説「学びを加速させるため……協力してくれたラッセルに感謝」





元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」



F1



F1 5 日前



元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」





メルセデスのウルフ代表、連勝レッドブル＆フェルスタッペン賞賛「脱帽するしかない」自チームはアップデートで悩みも



F1



F1



シンガポールGP



9 日前



メルセデスのウルフ代表、連勝レッドブル＆フェルスタッペン賞賛「脱帽するしかない」自チームはアップデートで悩みも

最新ニュース





体調不良のジョアン・ミル、オーストラリアGPも欠場へ。エスパルガロ腕上がりで代役はナシ



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



4 時間前



体調不良のジョアン・ミル、オーストラリアGPも欠場へ。エスパルガロ腕上がりで代役はナシ





アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く



F1



F1 F1



シンガポールGP



4 時間前



アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く





FIA、コスト管理レギュレーションの変更を承認。F1チームとそれ以外のプロジェクトを完全分離……シナジー効果は”ゼロ”に？



F1



F1 F1



アメリカGP



15 時間前



FIA、コスト管理レギュレーションの変更を承認。F1チームとそれ以外のプロジェクトを完全分離……シナジー効果は”ゼロ”に？





前年ランキング2位から急落……アレックス・マルケスはナゼ苦しんでいる？



MotoGP



MGP MotoGP 16 時間前



前年ランキング2位から急落……アレックス・マルケスはナゼ苦しんでいる？

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録