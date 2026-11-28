F1 カタールGP

アントネッリ、ニュル北でフェルスタッペンとのタッグを希望？「ウチのボスに許可をもらわないとね！」

アンドレア・キミ・アントネッリは、マックス・フェルスタッペンの耐久レースプログラムに参加し、共にニュルブルクリンクを走りたいと語った。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/28 5:59

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

今季のF1王者に輝いたアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）と共にニュルブルクリンク北コースでレースをしたいと語ったが、そのためにはまずメルセデスのチーム代表であるトト・ウルフの支持を得なければならないと認めた。

フェルスタッペンは耐久レースへの情熱を隠しておらず、F1参戦と並行してニュルブルクリンク24時間レースに参戦するなど、GT3マシンでのレースを積極的に行なっている。その際に使用しているマシンはメルセデスAMG GT3であり、そこにアントネッリが絡む可能性はゼロではないだろう。

カタールGPを前にメディアの取材に応じたアントネッリは、フェルスタッペンの耐久レース計画に加わることを検討するかと尋ねられ、かなり乗り気な様子だった。

「もちろんだ。実際にその話はしたよ。ただ、まずは大ボスのトトを説得する必要がある。だから、自分にとって最高のチャンスを得られるようにするために、勝ち続けなければならない」

「でも、将来的にはぜひ実現したいことだ。特にノルドシュライフェ（ニュルブルクリンク北コース）は、走ることが夢だったコースのひとつだからね。ロードカーで1周しただけなんだけど、本当にすごいコースだった。あのサーキットは本当にとんでもないよ」

「いつかあそこでレースをしたいし、マックスと同じチームで走れるなら、さらに最高だね。でも、それとは別に、あのコースを走ってみたいと心から思っている」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

アントネッリはまた、今季フェルスタッペンとレースをするなかで学んだことについても明かした。

「彼のレース運びや、オーバーテイクを成功させるために自分をどのような位置に置くのか、そしてディフェンスの際にどう動くのかについては、間違いなく多くを学んだ」

「今年は素晴らしい場面がたくさんあった。そのひとつが、比較的最近のシンガポールでのスタートだ。（フェラーリのシャルル）ルクレールが彼と並んだとき、マックスは相手を非常に難しい状況に追い込んだ。彼はそれ以上ブレーキを踏み込むことがほとんどできなかった。完全にイン側にいたうえ、スペースもほとんど残されておらず、選択肢が非常に限られていたからだ」

「当然、さらにブレーキを踏み込むのは彼にとって非常にリスクの高い選択だった。だから、ディフェンスでもアタックでも、マックスがどのようなポジションを取るのかを見るのはとても興味深い。彼のレース運びは非常に高度で、オーバーテイクを成功させるにしても、うまく守り切るにしても、常に最善の位置を確保しようとしている」

「それは本当に素晴らしいことで、彼から学べることは多い。ほかにも学ぶべきことはたくさんあるけど、これが最も重要な点だと思う」

アントネッリがフェルスタッペンとニュルブルクリンクでレースをするという”ご褒美”をウルフ代表に認めさせるためには、フェルスタッペンとのバトルでさらに学び、今シーズンのような力強いパフォーマンスを発揮し続ける必要がありそうだ。

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