F1 メキシコシティGP

新王者アントネッリ、サンパウロGPで”セナ”仕様スペシャルヘルメットを着用へ。憧れのヒーローをリスペクト

2026年F1王者に輝いたメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、サンパウロGPでアイルトン・セナを称える特別なヘルメットを着用する予定だ。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/05 2:36

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

前戦メキシコシティGPで2026年のチャンピオンに輝いたメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、サンパウロGPで自身のヒーローであるアイルトン・セナに敬意を表し、彼を称える別なヘルメットを着用することを表明した。

これは、セナが母国レースで初優勝してから35年となることを記念するものだ。セナはなかなか母国優勝できなかったが、1991年のブラジルGPでついに初優勝。しかもギヤボックストラブルに見舞われ、終盤の7周ほどを6速ギヤのみで走りきるという、伝説的なエピソードが有名だ。

「ブラジルでは、アイルトンのために特別なヘルメットを用意するつもりだ」とアントネッリはメキシコでメディアに語った。

「それに、彼が6速ギヤだけで優勝してから35年になるし、しかも彼のホームレースだからね。だから、これはブラジル、そしてアイルトンへのトリビュートヘルメットになるんだ。それに、僕が作ったヘルメットの中でも最高傑作の一つだと思うよ」

「みんなに気に入ってもらえると嬉しい。本当に特別な週末になりそうだ。ブラジルからの応援は今年だけでなく昨年からずっと信じられないほど素晴らしいので、とても楽しみにしている」

「またそこに行くのが楽しみだ。素晴らしい週末になることを願っている」

アントネッリは幼い頃から父親と一緒にDVDで昔のF1レースを見て育った。昨年メディアに対し、セナは「彼らの中で最も際立ったドライバーだった」と語っている。

また、彼はセナがロータス時代や、 1988年にマクラーレンで初のタイトルを獲得したシーズンに使用したゼッケン番号12番でレースに出場している。

彼はそれ以来、そのレースナンバーでチャンピオンシップを獲得した最初のドライバーとなったため、2027年もそのナンバーを使い続けるとしている。

「12番はそのまま使い続けるつもりだ」とアントネッリはメキシコでメディアに語った。

「12番は僕にとって非常に特別な番号だから、これからも使い続けるよ」

「これは、地に足をつけて謙虚さを保つための方法でもあるんだ。ゼッケン12を維持することで、新たな出発点を得て、すべてを土台にしてさらに向上しようと努力できると感じている」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ルクレールがパパに！ 第一子の娘ビアンカ誕生を報告「愛犬レオに続いて、二人目の親になれるのは素晴らしいこと」

More from

Lydia Mee





ルクレールがパパに！ 第一子の娘ビアンカ誕生を報告「愛犬レオに続いて、二人目の親になれるのは素晴らしいこと」



F1



F1



メキシコシティGP



2 時間前



ルクレールがパパに！ 第一子の娘ビアンカ誕生を報告「愛犬レオに続いて、二人目の親になれるのは素晴らしいこと」





苦難がアントネッリを強くした。相棒”ボノ”が明かす舞台裏「もっと早く尻を叩いてくれって言われたよ」



F1



F1



メキシコシティGP



1 日前



苦難がアントネッリを強くした。相棒”ボノ”が明かす舞台裏「もっと早く尻を叩いてくれって言われたよ」





メディア対応欠席で罰金のラッセル、ファンへのメッセージで沈黙破る「僕に分かっているのは、全力を尽くしたということだけ」



F1



F1



メキシコシティGP



1 日前



メディア対応欠席で罰金のラッセル、ファンへのメッセージで沈黙破る「僕に分かっているのは、全力を尽くしたということだけ」

More from

アンドレア・キミ アントネッリ





アントネッリ、タイトル争いの転機は”鈴鹿”。「あそこで『勝てるんだ』と自信を持てた」



F1



F1



メキシコシティGP



22 時間前



アントネッリ、タイトル争いの転機は”鈴鹿”。「あそこで『勝てるんだ』と自信を持てた」





F1史上最年少王者、キミ・アントネッリ。20歳68日の戴冠は、奇跡の始まりか



F1



F1 1 日前



F1史上最年少王者、キミ・アントネッリ。20歳68日の戴冠は、奇跡の始まりか





ベッテル、自身の最年少チャンピオン記録破ったアントネッリにお祝い「今は思い切り楽しんで！」



F1



F1



メキシコシティGP



2 日前



ベッテル、自身の最年少チャンピオン記録破ったアントネッリにお祝い「今は思い切り楽しんで！」

More from

メルセデス





メルセデス代表、スタートでエネルギー切れのラッセルに謝罪「彼のレースを台無しにしてしまった」



F1



F1



メキシコシティGP



2 日前



メルセデス代表、スタートでエネルギー切れのラッセルに謝罪「彼のレースを台無しにしてしまった」





アントネッリ、憧れのセナ由来のカーナンバー『12』を来季以降も使用へ「特別な数字なんだ」と明かす



F1



F1



メキシコシティGP



2 日前



アントネッリ、憧れのセナ由来のカーナンバー『12』を来季以降も使用へ「特別な数字なんだ」と明かす





フェルスタッペン、若き新王者アントネッリに賛辞「あの年齢で成し遂げるなんて、本当に素晴らしい」



F1



F1



メキシコシティGP



2 日前



フェルスタッペン、若き新王者アントネッリに賛辞「あの年齢で成し遂げるなんて、本当に素晴らしい」

最新ニュース





新王者アントネッリ、サンパウロGPで”セナ”仕様スペシャルヘルメットを着用へ。憧れのヒーローをリスペクト



F1



F1 F1



メキシコシティGP



3 分前



新王者アントネッリ、サンパウロGPで”セナ”仕様スペシャルヘルメットを着用へ。憧れのヒーローをリスペクト





ルクレールがパパに！ 第一子の娘ビアンカ誕生を報告「愛犬レオに続いて、二人目の親になれるのは素晴らしいこと」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



2 時間前



ルクレールがパパに！ 第一子の娘ビアンカ誕生を報告「愛犬レオに続いて、二人目の親になれるのは素晴らしいこと」





僕は悪くない！ ルクレール、メキシコシティGPの1周目の攻防について、謝罪せず「僕だってルイスの動きに不満だよ」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



3 時間前



僕は悪くない！ ルクレール、メキシコシティGPの1周目の攻防について、謝罪せず「僕だってルイスの動きに不満だよ」





メキシコシティGPはわずか5周で終戦、大惨敗アストンマーティン・ホンダ。気になる2年前”RB20”との乖離……キーワードは『運転限界』



F1



F1 F1



メキシコシティGP



15 時間前



メキシコシティGPはわずか5周で終戦、大惨敗アストンマーティン・ホンダ。気になる2年前”RB20”との乖離……キーワードは『運転限界』

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録