F1

F1ドライバーも事故はする！　運転免許取得してから丸1年のアントネッリ、ガードレールに接触する自損事故

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、ガードレールに接触する交通事故を起こしてしまったが、幸い無傷でバーレーンテストに臨むことができそうだ。

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
公開日時:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

　メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、交通事故を起こしてしまったが幸い無傷。予定通り、2月11日にスタートするバーレーンでのプレシーズンテストに参加する予定だ。

　アントネッリは2月7日、イタリアのセラヴァッレで交通事故を起こしてしまったようだ。交通警察の報告書によると、アントネッリの車はガードレールに衝突したが、他の車両は巻き込まれていなかった。

　メルセデスも公式声明で事故が起きたことを認めた。

「先週の土曜日の夕方、サンマリノの自宅近くでキミは交通事故に巻き込まれた。キミからの通報を受け、警察が現場に駆けつけた。事故に関係した車両は彼の車だけであり、車両は損傷を受けたものの、キミは全く無傷だった」

　アントネッリが運転していたのは、わずか200台しか生産されていない超限定車の、メルセデスAMG GT 63 PRO 4MATIC+”モータースポーツ コレクターズ エディション”だったという。

　先月のバルセロナテストの直前、メルセデスは、ペトロナスのカラーリングを施した手描きの車体やその他の技術的特徴など、独自のディテールを特徴とするスーパーカーをアントネッリに納車することを宣伝していた。

 

　この車には、揚力を低減した空力セットアップや強化された冷却システムが装備され、612馬力を発生する4.0リッター・ツインターボV8エンジンを搭載している。

　アントネッリは現在19歳であり、運転免許を取得したのは18歳になって最初のオフシーズンとなった昨年1月27日。免許取得から1年がようやく過ぎたところで事故を起こしてしまった形だ。

　幸い、今回の事故による影響はなく、アントネッリはバーレーンテスト初日の午後、2日目の午前、3日目午後にメルセデスW17をドライブする予定だ。

